Obiceiul la care a renunțat, Teodora, fiica lui Mihai Stoica, în ultimele luni: ”A fost o alegere conștientă”

ADVERTISEMENT

Fiica lui Mihai Stoica este o prezență constantă pe social media. Teodora este activă și atentă la stilul de viață sănătos și echilibrat. În ultimele luni a renunțat la un aspect important și explică de ce a făcut acest demers.

Fata lui Mihai Stoica, despre obiceiul pe care l-a pus pe pauză

Gazda emisiunii Star Pet, difuzată la Prima Sport, este în centrul atenției. Fata lui Mihai Stoica are 31 de ani și este o persoană care pune suflet în tot ce face. Și-a schimbat complet viața după ce a aflat că are cancer.

ADVERTISEMENT

La un moment dat, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a recunoscut că a fost ateu, însă acum totul este diferit. , în cantonamentul din Antalya, e mândru de fiica sa.

Tânăra împărtășește multe amănunte de pe parcursul zilei, pe social media. Acum, a dezvăluit care este obiceiul pe care l-a pus pe pauză. În ultimele luni din 2025 nu a mai ajuns la antrenamentele pe care le desfășura în afara locuinței sale.

ADVERTISEMENT

„N-am mai fost constantă cu sala din octombrie și a fost o alegere conștientă (de care sunt super mândră). Aveam nevoie să-mi pun energia în alimentație și să ajung într-un punct bun acolo, fără presiunea de a face totul perfect.

ADVERTISEMENT

Pauza asta m-a ajutat enorm și mi-a oferit spațiu pentru alte obiceiuri de self-care care chiar aveau nevoie de atenția mea. Acum gătesc, merg la sală și totul se simte mult mai așezat.

Revenirea la mișcare a venit natural, nu forțat. Și asta se simte. Uitasem cât de mult îmi place sala, cât de bine mă simt după și câtă energie îmi dă”, a notat Teodora Stoica, pe contul personal de Instagram.

ADVERTISEMENT

Ce face Teodora Stoica pentru a fi în formă maximă

Fiica lui Mihai Stoica primește numeroase mesaje în care i se transmite că are o genă bună. Cu toate acestea, este vorba de un stil de viață echilibrat în care nu există deloc zahăr. De asemenea, recurge adesea la fasting.

În plus, Teodora a subliniat faptul că face sport zilnic, doarme în frig și face saună de 3 ori pe săptămână. Totodată, merge în fiecare zi pe jos, cel puțin 2.000 de pași, și face respirație Wim Hof. Mai mult, vedeta alege să-și monitorizeze în permanență somnul.

În aceeași notă, o altă pe care o împărtășește cu celebrul său tată este legat de evitarea luminilor artificiale, în special seara. Fiica lui Mihai Stoica se hidratează corect, fiind foarte multă muncă în spate pentru a fi sănătoasă.