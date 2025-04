La ce alimente trebuie să renunțe Anca Serea după ce a fost diagnosticată cu o boală cronică. Ce se întâmplă cu cariera ei în televiziune

Anca Serea a primit o veste neașteptată, de curând, de la medici și a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, la ce trebuie să fie atentă de acum înainte.

și și-a îngrijorat fanii joi, 3 aprilie, după ce a postat o fotografie pe Instagram în care îi anunța că era la medic. Ulterior, Anca a revenit cu vestea primită de la medici în urma controlului. Fosta prezentatoare de la Prima TV a fost diagnosticată cu tiroidită autoimună. Este vorba despre o afecțiune cronică determinată de propriul sistem imunitar. Pe scurt, tiroidita autoimună apare atunci când sistemul imunitar nu mai recunoaște tiroida și o vede drept inamic și începe să producă anticorpi împotriva ei. Anticorpii pot duce la distrugerea celulelor tiroidiene care secretă hormoni.

Anca Serea nu a vrut să vorbească foarte mult despre boala cu care a fost diagnosticată, căci încă încearcă să se obișnuiască, nefiind pregătită pentru verdictul dat de mic, însă ne-a dezvăluit ce trebuie să scoată din dieta. Vedeta trebuie să renunțe la alimentele care conțin gluten. „Este o afecțiune de care suferă foarte multă lume. Da, o să scot glutenul din alimentație și tot ce înseamnă factor antiinflamator, atât. Trebuie să urmez un tratament”, ne-a spus, în exclusivitate, .

Vedeta nu vrea să revină în televiziune

Soția lui Adi Sînă ne-a spus și ce noutăți mai sunt în viața ei, dar și dacă s-a gândit să revină în televiziune. Prezentatoarea spune un ”NU” categoric, motivând că în acest moment tot ce contează pentru ea este să se repună pe picioare și să aibă grijă de copiii ei.

„Suntem ok, un pic aglomerați cu copilașii, cu grădinița, cu școala. Adi călătorește foarte mult. Are foarte multe concerte în perioada asta și, în rest, am o viață normală. Deocamdată, nu avem timp de pregătirile pentru Paște, am fost super-prinși. A început și cea mică grădinița din nou și trebuie să stau cu ea în fiecare zi până la 13 la grădiniță și suntem foarte prinși, căci e perioada de acomodare.

Sub nicio formă, nu (n. red.: legat de revenirea în televiziune). În primul, copiii necesită foarte mult timp și asta presupune că trebuie să plec de acasă și să-i las pe ăștia mici. Viața mea se concentrează în jurul lor. Am spus întotdeauna că ei sunt prioritari indiferent de oricare alt proiect. Sunt ok cu proiectele de pe Instagram. E mai mult decât suficient, Slavă Domnului”, a spus Anca Serea pentru FANATIK.

„Mi-am dat seama că eforturile mele de a nu dormi nopți, de a sta foarte mult în picioare, de a fi tot timpul în alertă, alergătură au dus aici”

Vedeta ne-a mai spus că în urma afecțiunii despre care a aflat că suferă a realizat că tot ce contează este sănătatea ei, așa că nu ar accepta nici măcar un proiect săptămânal în televiziune.

„Nu m-aș mai angrena în proiecte care îmi ocupă timp. Aș spune nu chiar și pentru un proiect în TV de scurtă durată, pentru că vreau să mă pun pe primul loc, sincer. Cred că sănătatea și liniștea noastră trebuie să primeze. Am ajuns la vârsta la care să am capacitatea să decid pentru mine ce e cel mai bine. Vreau să mă concentrez pe mine, îți dai seama că am primit vestea asta (n. red. legată de afecțiune) și nu eram chiar pregătită pentru ea.

Și mi-am dat seama că eforturile mele de a nu dormi nopți, de a sta foarte mult în picioare, de a fi tot timpul în alertă, alergătură au dus aici și nu are rost. Deci răspunsul este clar nu. Vrem să stăm liniștiți. Plus că mai e puțin și facem imediat 50 de ani. Prioritățile sunt altele acum”, ne-a mărturisit Anca.