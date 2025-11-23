La ce bornă impresionantă a ajuns Răzvan Lucescu pe banca lui PAOK și cum a fost sărbătorit românul de clubul din Salonic

ADVERTISEMENT

Ce performanță pentru Răzvan Lucescu. Antrenorul român a câștigat cu PAOK și a fost recompensat după meci. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile despre fiul lui „Il Luce”.

Răzvan Lucescu, bornă importantă atinsă la PAOK

Etapa a 11-a din campionatul Greciei i-a adus lui PAOK 3 puncte importante după ce s-a impus acasă cu 3-0 în fața celor de la Kifissia. Echipa lui Răzvan Lucescu a urcat pe locul 2, cu 26 de puncte, la o distanță de 2 puncte de liderul Olympiacos.

Dar această victorie a mai însemnat ceva important. Mai exact, Răzvan Lucescu de 200 de victorii pe banca formației elene. Clubul l-a sărbătorit cu un tricou înrămat, care avea trecut deasupra numărului 200 textul „The General”. De asemenea, antrenorul a primit și mingea cu care s-a jucat partida.

Ce a spus Răzvan Lucescu după PAOK – Kifissia 3-0

După ce înaintea pauzei competiționale, echipa românului a reluat campionatul cu o victorie răsunătoare care îi dă aripi acestuia.

„Este o victorie cu 3-0: trei puncte care ne fac să fim optimiști în perspectiva continuării. Am avut de-a face cu un adversar care a jucat dur și cu multe calități fizice. Au luptat în fiecare fază, au luptat din… vestiar, cred, și o spun în sensul bun al cuvântului!”, a spus inițial Răzvan Lucescu, conform

Ce l-a deranjat pe Răzvan Lucescu după victoria lui PAOK cu 3-0

Totuși, antrenorul român a avut și aspecte mai puțin plăcute, din punctul său de vedere, de semnalat. Mai exact, Răzvan Lucescu a pus forma mai slabă a echipei sale din primele 25 de minute pe fondul agresivității adversarilor.

„Nu sunt mulțumit de primele 25 de minute. Probabil că ne-a surprins agresivitatea echipei Kifissia, dar de acolo am început să ne găsim ritmul și am arătat ce vrem. Am jucat rapid, am marcat înainte de pauză.

În repriza a doua, Pavlenka a făcut o intervenție excelentă, iar apoi am avut ocazii în continuu și am marcat alte goluri. Pentru orice adversar este dificil să joace împotriva echipei Kifisia!”, a mai spus antrenorul român.