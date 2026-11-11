Sport

La ce capitol SuperLiga României surclasează Premier League și Serie A!

Alex Bodnariu
11.11.2026 | 18:30
La ce capitol SuperLiga Romaniei surclaseaza Premier League si Serie A
SPECIAL FANATIK
SuperLiga României, peste Premier League și Serie A la utilizarea jucătorilor crescuți în propriile academii
SuperLiga României a depășit Premier League și Serie A într-un studiu mondial! Capitolul surprinzător la care stăm mai bine și ce ascund, de fapt, cifrele.
ADVERTISEMENT

SuperLiga României reușește să depășească unele dintre cele mai puternice campionate ale lumii la un capitol surprinzător! O analiză realizată de CIES Football Observatory, care a inclus 50 de ligi de pe glob, scoate în evidență diferențele uriașe dintre cluburile care se bazează pe jucătorii crescuți în propriile academii și cele care preferă să investească sume importante pe piața transferurilor.

SuperLiga României, peste Premier League și Serie A la utilizarea jucătorilor crescuți în propriile academii

CIES Football Observatory a publicat un studiu care analizează cât de mult se bazează cluburile pe fotbaliștii formați în propriile centre de juniori. Cercetarea a inclus 50 de campionate din întreaga lume, iar principalul criteriu a fost procentul minutelor disputate de acești jucători în actualul sezon.

ADVERTISEMENT

SuperLiga României se află înaintea unor competiții cu bugete și loturi mult mai valoroase, printre care Premier League și Serie A. Echipa din țara noastră care oferă cele mai multe minute fotbaliștilor crescuți în propria academie este, așa cum era de așteptat, Farul Constanța.

LocCampionatȚarăMinute jucători formați la club
1A-LeagueAustralia22,5%
2Copa de PrimeraParaguay22,3%
3SuperligaDanemarca21,6%
3Primera DivisiónArgentina21,6%
5EliteserienNorvegia20,0%
6La LigaSpania19,8%
37SuperLigaRomânia8,8%
42Serie AItalia6,4%
44BundesligaGermania6,4%
48Premier LeagueAnglia5,0%
49First DivisionCipru3,9%
50Süper LigTurcia2,6%

De ce SuperLiga stă mai bine decât campionatele de top? Explicația din spatele cifrelor

Evident, acest lucru nu înseamnă că academiile din România sunt mai bune decât cele din Anglia sau Italia. Diferențele sunt explicate, în mare măsură, de puterea financiară a cluburilor. În Premier League, echipele își permit să investească zeci sau chiar sute de milioane de euro pentru a aduce fotbaliști de top, astfel că doar cei mai talentați juniori reușesc să își facă loc în prima echipă. Numai în vara anului 2026, grupările din prima ligă engleză au cheltuit aproximativ 3,56 miliarde de lire sterline pe transferuri.

ADVERTISEMENT
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe,...
Digi24.ro
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP

În România, majoritatea cluburilor nu dispun de bugete care să le permită asemenea investiții, astfel că promovarea jucătorilor din academii reprezintă o soluție mult mai ieftină. Un fotbalist crescut în propria curte poate reduce cheltuielile pentru transferuri și, în același timp, poate deveni o sursă importantă de venit în cazul unei vânzări.

ADVERTISEMENT
A murit, după ”8 minute de iad” pe un pat din spitalul de...
Digisport.ro
A murit, după ”8 minute de iad” pe un pat din spitalul de psihiatrie: 4 persoane au fost arestate! Au publicat imaginile

Australia conduce clasamentul mondial!

La nivel mondial, Australia ocupă primul loc în clasamentul realizat de CIES Football Observatory. În A-League, fotbaliștii crescuți în propriile academii au disputat 22,5% din totalul minutelor. Pe poziția secundă se află prima ligă din Paraguay, în timp ce Danemarca și Argentina împart locul al treilea.

ADVERTISEMENT

Clasamentul arată că utilizarea fotbaliștilor formați în propriile academii nu depinde exclusiv de calitatea centrelor de juniori, ci și de strategia și posibilitățile financiare ale cluburilor. În campionatele cu bugete mai reduse, promovarea tinerilor reprezintă adesea o necesitate, în timp ce marile puteri ale fotbalului mondial au posibilitatea de a transfera jucători consacrați din întreaga lume.

Cum s-a pus la cale amicalul Chindia – FCSB: ”E o revenire a...
Fanatik
Cum s-a pus la cale amicalul Chindia – FCSB: ”E o revenire a lui în orașul natal”
Gigi Becali i-a dat putere deplină lui Reghecampf la FCSB: „Fii Ferguson!”
Fanatik
Gigi Becali i-a dat putere deplină lui Reghecampf la FCSB: „Fii Ferguson!”
Italia U19 – România U19 2-0, live în runda 2 din preliminariile EURO...
Fanatik
Italia U19 – România U19 2-0, live în runda 2 din preliminariile EURO 2027. „Tricolorii” lui Ion Marin debutează cu stângul
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
MM Stoica l-a ironizat pe antrenorul de la FCSB: 'Uitați-vă la ăsta, ce...
iamsport.ro
MM Stoica l-a ironizat pe antrenorul de la FCSB: 'Uitați-vă la ăsta, ce penibil!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!