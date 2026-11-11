La ce capitol SuperLiga României surclasează Premier League și Serie A!

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SuperLiga României reușește să depășească unele dintre cele mai puternice campionate ale lumii la un capitol surprinzător! O analiză realizată de CIES Football Observatory, care a inclus 50 de ligi de pe glob, scoate în evidență diferențele uriașe dintre cluburile care se bazează pe jucătorii crescuți în propriile academii și cele care preferă să investească sume importante pe piața transferurilor.

SuperLiga României, peste Premier League și Serie A la utilizarea jucătorilor crescuți în propriile academii

CIES Football Observatory a publicat un studiu care analizează cât de mult se bazează cluburile pe fotbaliștii formați în propriile centre de juniori. Cercetarea a inclus 50 de campionate din întreaga lume, iar principalul criteriu a fost procentul minutelor disputate de acești jucători în actualul sezon.

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se află înaintea unor competiții cu bugete și loturi mult mai valoroase, printre care Premier League și Serie A. Echipa din țara noastră care oferă cele mai multe minute fotbaliștilor crescuți în propria academie este, așa cum era de așteptat, Farul Constanța.

Loc Campionat Țară Minute jucători formați la club 1 A-League Australia 22,5% 2 Copa de Primera Paraguay 22,3% 3 Superliga Danemarca 21,6% 3 Primera División Argentina 21,6% 5 Eliteserien Norvegia 20,0% 6 La Liga Spania 19,8% 37 SuperLiga România 8,8% 42 Serie A Italia 6,4% 44 Bundesliga Germania 6,4% 48 Premier League Anglia 5,0% 49 First Division Cipru 3,9% 50 Süper Lig Turcia 2,6%

De ce SuperLiga stă mai bine decât campionatele de top? Explicația din spatele cifrelor

Evident, acest lucru nu înseamnă că academiile din România sunt mai bune decât cele din Anglia sau Italia. Diferențele sunt explicate, în mare măsură, de puterea financiară a cluburilor. , astfel că doar cei mai talentați juniori reușesc să își facă loc în prima echipă. Numai în vara anului 2026, grupările din prima ligă engleză au cheltuit aproximativ 3,56 miliarde de lire sterline pe transferuri.

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În România, majoritatea cluburilor nu dispun de bugete care să le permită asemenea investiții, astfel că promovarea jucătorilor din academii reprezintă o soluție mult mai ieftină. Un fotbalist crescut în propria curte poate reduce cheltuielile pentru transferuri și, în același timp, poate deveni o sursă importantă de venit în cazul unei vânzări.

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Australia conduce clasamentul mondial!

La nivel mondial, Australia ocupă primul loc în clasamentul realizat de CIES Football Observatory. În A-League, fotbaliștii crescuți în propriile academii au disputat 22,5% din totalul minutelor. Pe poziția secundă se află prima ligă din Paraguay, în timp ce Danemarca și Argentina împart locul al treilea.

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Clasamentul arată că utilizarea fotbaliștilor formați în propriile academii nu depinde exclusiv de calitatea centrelor de juniori, ci și de strategia și posibilitățile financiare ale cluburilor. În campionatele cu bugete mai reduse, promovarea tinerilor reprezintă adesea o necesitate, în timp ce marile puteri ale fotbalului mondial au posibilitatea de a transfera jucători consacrați din întreaga lume.