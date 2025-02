La ce echipă și-ar fi dorit Victor Pițurcă să ajungă Cristi Chivu, numit pe banca Parmei: „Aș fi preferat ca el să meargă acolo”

, formație aflată într-o situație dificilă în Serie A. Va fi prima echipă de seniori pe care o va pregăti acesta, care a activat până acum ca tehnician doar la juniorii lui Inter. Victor Pițurcă, fostul antrenor al lui Chivu de la echipa națională, a reacționat după ce .

Victor Pițurcă: „Am încredere că el poate să schimbe în bine fața echipei”

Victor Pițurcă e de părere că misiunea lui Chivu la Parma va fi una extrem de complicată. „L-am și felicitat aseară. Va fi foarte dificil, foarte greu pentru el. Parma este într-un moment rău de tot. Am încredere că el poate să schimbe în bine fața echipei. Parma nu are un lot chiar atât de rău, am văzut aproape toate meciurile lor.

ADVERTISEMENT

Îi ținem pumnii. Să evalueze repede ce se întâmplă acolo pentru că nu are timp. Primul meci e cel mai important, are nevoie de puncte. E foarte important cum va începe.

Oriunde este greu, nu numai în Serie A. În orice campionat e dificil să preiei o echipă care este la retrogradare. Cristi e un băiat inteligent, cunoaște foarte bine situația. Are doi români acolo (n.r. Dennis Man și Valentin Mihăilă), se poate consulta cu ei” a afirmat fostul selecționer pentru .

ADVERTISEMENT

Victor Pițurcă i-a oferit debutul lui Cristi Chivu la echipa națională a României, într-un amical cu Cipru disputat în august 1999. Apoi, cei doi au colaborat între 2004 și 2008, inclusiv la turneul final al Campionatului European din Austria și Elveția.

În total, Chivu a evoluat în 28 de meciuri la prima reprezentativă sub comanda lui Pițurcă, fiind căpitan în 18 dintre ele.

ADVERTISEMENT

La ce echipă și-ar fi dorit Victor Pițurcă să ajungă Cristi Chivu

Victor Pițurcă și-ar fi dorit ca fostul său elev să o antreze pe Inter, grupare pentru care a jucat între 2007 și 2014. Chivu a lucrat ca antrenor în cadrul clubului timp de șase ani, la juniori și la formația Primavera, dar nu a primit șansa de a prelua prima echipă, unde Simone Inzaghi a avut rezultate importante în ultimii ani, atât pe plan intern, cât și în Europa.

„Chivu oricum e pe jumătate italian. Aș fi preferat ca el să meargă la Inter, nu la Parma. Inter a avut rezultate bune și a fost greu să-l dea afară pe Inzaghi. Trebuia să facă și el pasul acesta. Nu depinde însă doar de el” a declarat Victor Pițurcă.

ADVERTISEMENT

Inter este ultima echipă din Serie A care a fost antrenată de un tehnician român. Actualul selecționer al României, Mircea Lucescu, i-a pregătit pe „nerazzuri” în perioada ianuarie – martie 1999.