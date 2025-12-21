Fratele lui Tavi Popescu l-a „trădat” pe fotbalistul de la FCSB! La ce echipă vrea să joace

ADVERTISEMENT

Daniel Popescu (18 ani), fratele lui Octavian Popescu, a anunțat că și-ar dori să joace la Dinamo. Crescut în academia FCSB-ului, acesta a evoluat în trecut pentru AFC Câmpulung Muscel, iar din februarie 2025 îmbracă tricoul celor de la Urban Titu, formație din eșalonul al treilea al fotbalului românesc.

Fratele lui Octavian Popescu vrea să joace la Dinamo

În cadrul unui scurt , Daniel Popescu a fost întrebat despre echipa la care și-ar dori să joace, iar răspunsul a fost unul cu totul și cu totul surprinzător: Dinamo. Acesta a petrecut mai mulți ani la academia lui FCSB, iar fratele său, Octavian Popescu, evoluează din 2020 pentru formația de seniori.

În prima parte a sezonului trecut, Daniel Popescu a evoluat pentru divizionara secundă AFC Câmpulung Muscel. Fotbalistul de bandă a strâns 7 prezențe în Liga 2, fără să contribuie decisiv la vreo reușită. În februarie 2025, .

Gigi Becali a vorbit despre căderea lui Octavian Popescu

Fratele lui Daniel, Octavian Popescu (22 de ani), evoluează din 2020 la FCSB, iar după o perioadă foarte bună la gruparea „roș-albastră”, evoluțiile sale au fost mult sub așteptări în ultimul an și jumătate. . „N-ai ce să faci. E ceva… Nu viață nesportivă, viața particulară, anturajul. Dacă am un anturaj care mă ține tra-la-la și stau pe TikTok până la ora 02:00, nu mai joc fotbal.

Mintea e otrăvită. Și nu doar că nu ai timp, dar când ești pe terenul de fotbal, mintea ta zboară acolo, ea este deja acaparată. Ce fotbal să mai joci după aia? După aia, ai niște prieteni, stai cu ei și comunici, te apucă 2-3 noaptea. Când te duci pe teren, varză”, a afirmat patronul celor de la FCSB la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.