La ce emisiune va apărea Gabriela Cristea. Vedeta a făcut dezvăluiri pentru fani

Vedeta le-a povestit fanilor că face parte din concurenții care vor apărea în emisiunea „Splash! Vedete la apă” de la Antena 1. Aceasta a mărturisit că îi este foarte greu, pentru că este departe de familia sa.

Gabriela Cristea, nou proiect în televiziune. Ce le-a dezvăluit fanilor

Gabriela Cristea a povestit, pe rețelele de socializare, că ea a trebuit să plece în Bacău pentru a se putea antrena pentru emisiune, aici fiind locația în care se țin pregătirile. De altfel, vedeta a mărturisit că aceasta este prima dată când vizitează acest oraș.

Așadar, fără Tavi Clonda și fără fetițelei lor, se antrenează din greu alături de ceilalți concurenți ai emisiunii.

Ea a recunoscut că va face parte din echipa acestui show de televiziune, lucru pe care mulți fani deja îl ghiciseră.

Gabriela Cristea a mai dezvăluit și că emisiunea va începe de pe data de 13 august, dar ea nu va putea fi urmărită chiar de atunci, ci de la o dată ulterioară.

Vedeta TV a mărturisit că a fost ciudat să fie singură, fără soțul ei și fără copii și că nu a mai dormit de vreme multă la un hotel fiind neînsoțită.

Gabriela Cristea, singură în Bacău. Ce a povestit vedeta

„Prima seară și prima dată în Bacău… singură! Despre restul vă povestesc zilele următoare și fac și poze. (…) Sunt în camera de hotel, în Bacău pentru că așa cum mulți ați intuit DA, sunt la Splash și o să mă vedeți pe Antena 1 începând cu 13 august.

Bine, atunci începe show-ul, pe mine o să mă vedeți puțin mai târziu. A fost o primă noapte pe care am petrecut-o aici, în Bacău, destul de ciudată pentru că după multă vreme am dormit la hotel singură. Nu am fost nici cu fetele, nici cu Tavi”, a spus Gabriela Cristea.

Ulterior, vedeta le-a transmis fanilor și cum s-a descurcat în prima zi la sărituri. Conform acesteia, lucrurile nu au stat deloc bine în ceea ce privește execuțiile sale.

„Prima zi la sărituri…am fost varzaaaa! Hahahhaha! Dar distracția, distracția a fost maximă”, a spus vedeta TV, pe Facebook.

Alături de Gabriela Cristea, la această emisiune vor participa și Alina Pușcaș, Cătălin Cazacu, Cristi Pulhac, DJ Harra, Giani Kiriță, Mario Fresh, Otilia Bilionera, Margherita, Natalia Duminică, Fachiru din Periș, Chelsea Gandrabura și Radu Itu.