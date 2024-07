La ce este de folos cantul fierului de călcat. Puține gospodine știu acest secret 

Fierul de călcat este aproape indispensabil astăzi. Fără acest obiect nu am mai avea ținute impecabile, ”la dungă” așa cum se spune în popor. De-a lungul timpului, a trecut prin diferite transformări, așa că astăzi îl poți cumpăra în mai multe variante.

Cum se utilizează cantul fierului de călcat

Cu cărbuni, cu aburi, mic, mare sau vertical, acesta din urmă fiind ultima inovație în materie de fier de călcat, acest obiect este de mare folos la casa omului. Cu ajutorul lui putem călca și lenjeria de pat, pentru a arăta mai frumos.

Pentru unii dintre noi, călcatul poate fi o sarcină obositoare, însă pentru alții este o atribuție care redă o stare de relaxare. De asemenea, sunt persoane care nu știu să-și calce o cămașă, în timp ce altele știu să facă asta foarte bine.

Dincolo de pricepere, Un videoclip postat pe TikTok, legat de această temă, a adunat zeci de mii de vizualizări. A devenit viral și multe gospdine au rămas surprinse, căci habar nu aveau.

Avem tendința adesea să punem fierul de călcat în priză în grabă, pentru a ne aranja hainele, și repetăm mișcări care uneori oricât am încerca să le executăm de măiestruos, tot dăm greș. Mai ales cutele ne dau mari bătăi de cap.

Cantul fierului de călcat, util pentru gulere și mâneci

Pe contul de TikTok, ”Hai cu mine în bucătărie” o doamnă arată Se introduc în el gulerele de la cămașă sau mâinile și acestea vor arăta mai impecabile decât atunci când le călcai în mod obișnuit.

”Uite, vezi dunga asta unde este distanță? Asta e pentru chestia asta, dunga asta. Ușor, ușor, mergem așa. Indiferent de vârstă, omul învață, cât trăiește învață.”, a detaliat o româncă pe TikTok.

Clipul explicativ al femeii a adunat aproape 30.000 de vizualizări pe TikTok, platformă unde au cont milioane de români. Multe gospodine i-au mulțumit pentru deslușirea misterului și că prin fapta sa le-a ușurat munca de a călca hainele.

”Am 53 de ani, dar nu am știut, mulțumesc!” , „Călcatul este boala mea. Calc tot, dar nu am știut”, „Vă mulțumesc mult, m-ați salvat. Am un copil așa pretențios cu hainele, dar ce bine că v-am întâlnit.”, „Azi mă culc liniștită, am mai învățat ceva, mulțumesc mult.”, „Wooow, nu știam așa ceva”, „Sarut mâna, mulțumim! Să vă țină Dumnezeu sănătoasă, să ne mai învățați câte ceva”, „Wow și cât mă chinuiam, vă mulțumesc din suflet”, „Știți vorba aceea, să ai în casă un bătrân?”, „Am trăit degeaba până azi”, „Am fugit repede la fierul de călcat să verific”, „Deci mă duc s-o cert pe nevastă-mea”,sunt o parte dintre reacții.