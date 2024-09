Emily Burghelea și-a trimis băiatul de un an la o grădiniță Montessori: „Este o opțiune personală”. Exclusiv

Emily Burghelea a făcut dezvăluiri, în exclusivitate pentru FANATIK, despre grădinița la care merg cei doi copii ai ei, Amedea (3) și Damian (1). Este vorba despre una din grădinițele cu ștaif din Capitală, unde pruncii sunt învățați să aibă grijă unii de ceilalți.

La ce grădiniță merg copiii lui Emily Burghelea

Emily Burghelea a făcut eforturi mari pentru copilașii ei, căci s-a mutat din casă pentru a fi mai aproape de grădiniță. Vedeta de la “Vorbește lumea” ne-a spus că anul ăsta i-a fost un pic mai greu cu achizițiile pentru grădi, căci alergătura la cumpărături s-a suprapus cu mutarea din casă.

„Anul ăsta ne-a fost greu cu achizițiile pentru revenirea la grădiniță căci s-au suprapus peste mutarea care ne-a dat viețile peste cap. Dar am reușit printre picături să luăm și ce le trebuie Amedeei și lui Damian pentru noul lor an de grădiniță”, ne-a povestit, în exclusivitate, Emily Burghelea.

Influencerița ne-a spus și cum s-au acomodat cei mici la grădinița Montessori, una considerată de fițe, dar și care sunt regulile și obiceiurile de acolo, cu ce e mai specială față de alte creșe sau grădinițe.

„Amedea și Damian merg la o grădiniță Montessori, unde învață să fie independenți. Se descurcă foarte bine și sunt tare mândră de ei. Copiii de acolo se spală singuri pe mâini, pe dinți, își pun singuri masa, spală vasele. Petrec timp în natură și sunt mereu entuziasmați când fac asta. Au o relație foarte bună atât cu educatoarele cât și cu colegii. Mă bucur că este armonie. A fost armonie din prima clipă”, ne-a mai relatat Emily Burghelea.

Ce îi sfătuiește vedeta de la PRO TV pe părinții care sunt confuzi când vine vorba de alegerea grădiniței

ne-a zis și cum a ales grădinița pentru pici. e conștientă că nu orice părinte și-ar permite să îi dea la Montessori pe copiii lor. „Eu cred că alegerea grădiniței, ca și a școlii, este o opțiune extrem de personală, care ține de foarte multe lucruri: bugetul de care dispune familia, numărul de copii, distanța față de locuință sau serviciul părinților, dacă are sau nu are cine să stea cu cei mici după terminarea unui program normal, scurt, de grădiniță sau școală.

Ca atare, nu mi-aș permite să dau sfaturi altor părinți. Le-aș spune doar să se documenteze, să caute varianta cea mai bună pentru familia lor și să aibă încredere în instinctele lor atunci când vizitează locurile unde vor merge copiii la grădiniță/ școală. Și mai e ceva: cu ocazia asta o să-ți dau din casă și îți zic că pregătesc niște interviuri super tari și rubrici extrem de utile care vor include informații inclusiv despre cum alegem grădinița și școala copiilor, atât în online cât și la TV”, ne-a zis Emily Burghelea, care va apărea în fiecare vineri la Vorbește lumea cu rubrica sa.

„Majoritatea rechizitelor sunt incluse în tariful lunar pe care îl plătim”

Întrebată concret de cheltuielile făcute pentru cei mici, vedeta ne-a spus că nu și-a bătut prea mult capul cu rechizitele și a explicat și de ce. „Noi avem noroc căci majoritatea rechizitelor și obiectelor necesare la grădiniță sunt incluse în tariful lunar pe care îl plătim pentru copiii noștri. Ca atare, cumpărăturile nu sunt la fel de multe ca pentru cei care merg în sistemul de stat. Culmea, nu? Căci educația ar trebui să fie gratis. Pot să spun, cu siguranță, că pe măsură ce cresc copiii, cresc și cheltuielile”, ne-a mai precizat Emily.

ne-a vorbit și despre cum i-a fost cu mutarea în casă nouă, de dragul de a fi mai aproape de grădinița copiilor. Se pare că a mai existat un motiv pentru care a trebuit să schimbe căminul. Vedeta adoptase un cățel, pe nume Don. Din păcate, proprietarul chiriei în care se afla nu era de acord cu prezența patrupedului în casă.

Emily, nevoită să se mute din chirie pentru că proprietarul nu îi accepta cățelul

„De prima dată când ne-am mutat cu chirie, scopul a fost să fim mai aproape de grădinița copiilor și de serviciul lui Andrei. De data asta, însă, nu acesta a fost motivul mutării. De câteva luni, ne-am mărit familia prin adopția unui cățel cum nu se poate mai simpatic. Îl cheamă Don.

Ne-am dus să vizităm un centru de adopții, iar el, pur și simplu, s-a lipit de noi. Nu planificasem să plecăm cinci de acolo. N-a fost chip să-l lăsăm. Problema a fost că proprietarul nostru nu a fost de acord cu prezența lui Don. Așa că a trebuit să căutăm o altă casă care să ne accepte în formula completă în care suntem azi”, ne-a mărturisit Emily Burghelea.

Soțul influenceriței, implicat 100% în creșterea copiilor: „Sunt o norocoasă”

Colega lui Lili Sandu de la Pro TV ne-a spus și ce lucruri ”trăznite” fac Amedea și Damian. Se pare că un rol important în activitățile lor îl are cățelușul adoptat, de care copiii nu se pot dezlipi. „De când a apărut Don în viața noastră, cred că îți dai seama cum arată o zi în familie. Cu doi copii sub 4 ani și un câine puiuț… E o continuă poezie frumoasă, ca să nu zic nebunie frumoasă. Sincer, pe de altă parte, mi-era dor și de muncă. Chiar mă bucur că m-am întors în televiziune. În ciuda plăcerii de a fi revenit pe sticlă, nimic nu se compară, însă, cu bucuria unei zile când mergem cu bicicletele. Sau când pur și simplu ieșim în parc cu cei mici și cățelul după noi”, ne-a zis Emiliana.

Când vine vorba de implicare în creșterea copiilor, Emily Burghelea are mare noroc cu soțul ei, căci nu face totul de una singură. Andrei este 100% alături de ea și îi oferă sprijin în tot ce are nevoie. „Sunt o norocoasă care a avut soțul, tatăl, implicat 100% alături de mine, din prima zi. Și știu că multe femei din România pot spune asta.

Și-aș vrea să schimbăm asta dacă se poate. Aș vrea ca bărbații să știe că avem nevoie de ei și copiii noștri au nevoie de ei implicați, activi, prezenți. Și-i mulțumesc în fiecare zi lui Dumnezeu că sunt printre norocoasele care au un partener fix așa cum trebuie”, a adăugat Emily Burghelea.

Emily Burghelea a renăscut după accidentul din Mauritius: „A fost un adevărat restart”

În final, Emily ne-a vorbit și despre recuperarea după accidentul îngrozitor prin care a trecut în Mauritius, în urma căruia era să își piardă viața. „Dincolo de fizic, spiritual și mental, pentru mine accidentul a fost un adevărat restart. A fost un moment din acela în care m-am trezit și m-a făcut să înțeleg că nu e timp de pierdut.

Ca atare, am intrat în această toamnă cu o energie senzațională. Am o poftă teribilă să fac lucruri noi. Am început o serie de proiecye despre care se va afla în curând, dincolo de reînceperea colaborării cu Pro TV. Mă bucur că am o comunitate grozavă, care mă urmărește și mă motivează”, a încheiat Emily Burghelea.