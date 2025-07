La ce greutate a ajuns un tânăr de 22 de ani din Iași, în 12 luni, după ce a mâncat de necaz: „Ar trebui să aibă 75-80 de kilograme

Un tânăr de 22 de ani a ajuns în atenția medicilor după ce viața i-a adus multă greutate în cale. Cazul băiatului poate fi privit ca un semnal de alarmă în contextul în care mâncatul haotic și excesiv îi preocupă din ce în ce mai mult pe experții din sănătate.

La ce greutate a ajuns un tânăr din Iași într-un an, după ce s-a refugiat în mâncare din cauza necazurilor

Mulți tineri (și nu doar tineri) își tratează problemele emoționale refugiindu-se într-o alimentație dăunătoare organismului, așa cum este și cazul unui băiat de 22 de ani din județul Iași, care s-a trezit în fața vieții cu mai multe cumpene decât credea că poate duce.

Situația tânărului, a cărui identitate va rămâne anonimă, tocmai din cauza stigmatizării de care se lovesc adesea persoanele supraponderale sau obeze, a intrat în atenția specialiștilor și vine ca o lecție, ca o conștientizare a fenomenului pentru toată lumea.

Flăcăul, provenit din mediul rural, s-a trezit la marginea prăpastiei la o vârstă la care cei mai mulți tineri abia descoperă viața și oportunitățile ei și se înarmează spre a face ceea ce le place, spre a-și urma visele. După ce și-a pierdut tatăl și n-a reușit să își găsească un loc de muncă, soarta lui a luat o turnură care îi afectează serios starea de sănătate.

Stresul unui viitor incert și suferința provocată de moartea tatălui s-au întâlnit în cel mai nepotrivit punct, iar toate cumulate l-au împins spre una din plăcerile de bază: mâncarea.

A început cu cartofi prăjiți, sucuri colorate carbogazoase, dulciuri și mult fast-food. De la o alimentație cât de cât echilibrată, băiatul a ajuns la o greutate preocupantă. La 1,75 metri înălțime, tânărul cântărește acum 152 de kilograme, acumulate în 12 luni.

„El are 1,75 de metri înălțime și 152 de kilograme”

Profesorul și doctorul Bogdan Soltuzu, nutriționist la BioNutris trage un semnal de alarmă cât se poate de serios pe marginea acestui caz, căci oricine poate ajunge în situația feciorului dacă nu este atent.

„Multe persoane care au probleme emoționale se refugiază în mâncare. Este și cazul acestui tânăr. S-a îngrășat într-o perioadă de un an. A început să mănânce cartofi prăjiți, să bea sucuri, să mănânce prăjeli, dulciuri, tot felul de preparate nesănătoase. Din ce mi-a povestit, mănâncă din oră în oră, deci aici vorbim de fondul emoțional și psihologic. El are 1,75 de metri înălțime și 152 de kilograme. În mod normal, un bărbat de vârsta și cu constituția lui ar trebui să aibă 75-80 de kilograme. Acum, are regim alimentar, 3 mese pe zi și două gustări, începe să facă ușor-ușor mișcare, am exclus zahărul și carbohidrații!”, a declarat specialistul,

Conform datelor furnizate de , România este printre primele țări la nivel european cu cea mai mare rată a obezității. La nivel global, țara noastră ar ocupa (raportat la datele din 2022) pe locul 22. În jur de 40% dintre adulții de la noi au ajuns deja la stadiul de obezitate.

Obezitatea vine cu o serie de riscuri pentru sănătate și duce la: , diabet de tip 2, probleme psihologice și de natură mintală, probleme hepatice, apnee în somn și afecțiuni osteo-articulare, printre altele.