Sport

La ce meci din play-off-ul Champions League a fost delegat Istvan Kovacs și ce asistenți are

Istvan Kovacs revine în Champions League. Ce meci va conduce arbitrul român în play-off-ul celei mai importante competiții europene și cine îl va ajuta.
Mihai Dragomir
25.08.2025 | 12:11
La ce meci din playofful Champions League a fost delegat Istvan Kovacs si ce asistenti are
Ce meci din play-off-ul Champions League va fi arbitrat de către Istvan Kovacs. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Istvan Kovacs este deja o prezență obișnuită când vine vorba de meciurile din Champions League, mai ales după ce sezonul trecut a scris istorie arbitrând finala PSG – Inter. La ce meci din play-off-ul competiției a fost delegat de către UEFA de această dată.

Meci tare pentru Istvan Kovacs în play-off-ul Champions League. Cine sunt ajutoarele „centralului” român

Champions League a ajuns în faza play-off-ului, ultimul pas înaintea fazei grupei unice. Doar cele mai puternice echipe au ajuns în acest punct, care va decide cine va intra la „masa bogaților” din acest sezon.

Un meci foarte interesant este cel dintre Copenhaga și Basel, programat miercuri, 27 august, de la 22:00. Partida, care pleacă de la scorul general de 1-1, va fi condusă de Istvan Kovacs, cel care l-a scos din minți pe Jose Mourinho în meciuk Fenerbahçe – Feyenoord.

Asistenții „centralului” din Carei vor fi Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce rolul de al patrulea oficial îi revine lui Szabolcs Kovacs. Arbitrii din camera VAR vor fi Cătălin Popa și Marcel Bîrsan.

Ce brigăzi românești mai oficiază meciuri europene în această săptămână

Nu doar Istvan Kovacs are parte de un meci european. Alte două brigăzi vor fi prezente la meciurile din competițiile UEFA din această săptămână. Prima este alcătuită din Radu Petrescu, care va arbitra meciul Sigma Olomouc (Cehia) – Malmo (Suedia) din play-off-ul Europa League. El va fi ajutat de Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu (asistenți), Andrei Chivulete (al patrulea oficial), Sebastian Colțescu și Cristina Trandafir (VAR).

Horațiu Feșnic va fi la centru la partida RFS (Letonia) – Hamrun Spartans (Malta) din play-off-ul Conference League. Ajutoarele sale vor fi: Valentin Avram și Alexandru Cerei (asistenți), Rareș Vidican (al patrulea oficial), Ovidiu Hațegan și Sorin Costreie (VAR).

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
