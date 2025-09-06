La ce operație neașteptată a recurs Alessia, fiica lui Ilie Năstase. Tânăra de 22 de ani este încântată de rezultat

Alessia, din mariajul cu Amalia, și-a luat inima în dinți. Tânăra de 22 de ani a mărturisit la ce operație neașteptată a recurs, dar și de ce a făcut acest pas. Se declară încântată de rezultatul obținut datorită unui medic din Constanța.

La ce operație neașteptată a recurs Alessia, fiica lui Ilie Năstase

Interveniția surprinzătoare la care a fost supusă fata lui Ilie Năstase a fost documentată temeinic de aceasta pe rețelele de socializare. Alessia și-a dorit să facă acest demers pentru a se simți mai bine în propria piele.

A așteptat până la 22 de ani pentru a dedice dacă este momentul oportun pentru această operație estetică. Recent, a făcut și primele dezvăluiri despre decizia care i-a adus multă bucurie. Aceasta a făcut o mastopexie.

Concret, este vorba de o procedură chirurgicală menită să ridice și să remodeleze sânii căzuți. Operația nu are o durată foarte mare, în 2-3 ore pacienta ajungând în salon pentru a se recupera cum trebuie după intervenție.

„În primul rând, a fost o decizie personală. A fost ceva la care mă gândeam de foarte mult timp. Am vrut schimbarea asta. Vorbind cu doctorul Michael Pantazi, a fost ca şi cum am găsit omul potrivit pentru asta.

M-a înţeles şi mi-a explicat ce trebuie făcut şi ce înţelesesem eu greşit, adică mituri care existau. (n.r. Faci sport, nu de performanţă, ci de întreţinere. Cum te simţi acum?) Sigur, nu ar fi fost la fel de confortabil.

Acum e important că mă simt bine, în sfârşit, în pielea mea şi că pot face sport confortabil”, a subliniat Alessia, fiica lui Ilie Năstase, pe social media, unde a documentat întregul proces al intervenției.

Alessia, sprijinită de mama sa în acest demers

Alessia Năstase este încântat de rezultatul obținut, precizând că se simte foarte bine în pielea sa. Tânăra de 22 de ani consideră că operația i-a schimbat complet viața și modul în care trăiește în momentul de față.

Din fericire, atunci când a decis să facă pasul major a avut parte de sprijinul mamei sale. Fosta soție a lui Ilie Năstase i-a fost alături fiicei sale, încurajând-o la fiecare pas. În plus, a felicitat-o pe rețelele de socializare.

„Te iubesc. Ești uimitoare! La fel și rezultatul”, este mesajul transmis de Amalia către fiica sa, Alessia Năstase, pe Instagram. Ulterior, a comentat în dreptul unui videoclip în care tânăra își vedea noul look în oglindă.

Mesajul transmis de Alessia Năstase după operație

Peste 10.000 de persoane au urmărit consulația și pregătirea pentru operație. Oamenii au fost curioși să vadă rezultatele după intervenția suferită de fiica lui Ilie Năstase, care se declară încântată de felul în care arată acum.

„Sunt multe chestii pe care nu le faci pentru că tu ai fost învățată altfel de altă lume și când ajungi la doctor și vezi că de fapt nu e așa, chiar îți poate schimba viața. Eu inițial, când am auzit ce-am auzit, mă abțineam.

Ziceam că poate nu e pentru mine, poate nu trebuie să fac, și nu are nicio treabă. Adică acum pot să zic că efectiv mi s-a schimbat viața și modul în care trăiesc pentru că mă simt bine eu cu mine”, a transmis după operație .

Alessia, mândră de colaborarea cu tatăl său

Tânăra are o relație bună cu tatăl său. În urmă cu mai bine de jumătate de an Alessia Năstase a lansat prima sa colaborare de modă. Fiica lui Ilie Năstase s-a arătat recunoscătoare pentru ședința foto pe care a realizat-o alături de celebrul jucător de tenis.

La momentul respectiv a ținut să spună că este vorba de o colecție de haine adusă tribut figurii paterne. Așa se face că a dorit să transmită un mesaj emoționant despre moștenirea legendară a cunoscutului sportiv.

„Această colecție este o declarație de dragoste, respect și admirație pentru omul care a inspirat generații întregi pe teren și în afara lui. Eu și tata suntem doi oameni sensibili, dar uneori nu știm să ne exprimăm sentimentele așa cum ne-am dori.

Prin această colecție am reușit să îi arăt puțin din cât de mult înseamnă el pentru mine și pentru cei care iubesc tenisul.

A fost un moment unic și de neuitat să lucrăm împreună, să ne fotografiem purtând această colecție și să împărtășim această experiență. Tata este o legendă, nu doar pentru sport, ci și pentru mine.

Să știu că am realizat acest proiect pentru el și cu el mă umple de o bucurie profundă. Aceasta este mai mult decât o colecție – este o poveste despre sport și artă.

Tata, această colecție este pentru tine. Pentru tot ce ai însemnat și încă însemni. Te iubesc”, a scris Alessia Năstase pe contul personal de , în decembrie 2024.