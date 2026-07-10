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La ce oră începe Conor McGregor vs. Max Holloway, în direct, pe VOYO. Programul complet de la UFC 329

Cea mai așteptată luptă de MMA a anului e de departe cea dintre Conor McGregor și Max Holloway. Cei doi se vor bate în direct, pe VOYO, la gala UFC 329, de duminică 12 iulie
Cristian Măciucă
10.07.2026 | 21:20
La ce ora incepe Conor McGregor vs Max Holloway in direct pe VOYO Programul complet de la UFC 329
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La ce oră începe Conor McGregor vs. Max Holloway, în direct, pe VOYO. Programul complet de la UFC 329. FOTO: Fanatik
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Conor McGregor îl înfruntă pe Max Holloway în cel mai așteptat meci de MMA din acest an. Confruntarea va avea loc duminică, 12 iulie, în gala UFC 329. Evenimentul va putea fi urmărit și în România, în direct și în exclusivitate pe platforma VOYO.

Când se bate Conor McGregor cu Max Holloway

Conor McGregor (37 de ani) nu a mai luptat de cinci ani de zile, astfel că toți fanii sporturilor de contact sunt nerăbdători să afle ce mai poate irlandezul în cușca de MMA. „The Notorious” se va bate într-un meci revanșă cu Max Holloway (34 de ani), în main event-ul de la UFC 329, gală transmisă și în România, exclusiv pe VOYO. Cei doi s-au înfruntat și în 2013. Atunci câștig de cauză a avut McGregor, care s-a impus, după trei reprize, prin decizie unanimă.

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Gala UFC 329 are loc în săptămâna anuală International Fight Week, pe care o organizează UFC, și va avea loc în T-Mobile Arena, din Paradise, Nevada, Statele Unite. În România, show-ul va fi exclusiv pe VOYO, iar FANATIK vă va ține la curent cu cele mai proaspete informații despre McGregor vs. Holloway II.

Meciurile preliminare se vor desfășura duminică, 12 iulie, în intervalul 00:00-02:00. De la ora 04:00 vor începe luptele de pe cardul principal, acolo unde main-event este Conor McGregor vs. Max Holloway. Ora exactă a main event-ului poate varia cu 15-45 de minute, în funcție de durata celorlalte meciuri de pe card. Dacă toate luptele anterioare se termină rapid, McGregor vs. Holloway poate începe puțin mai devreme; dacă sunt multe decizii și pauze, poate începe chiar după 06:30, ora României. Main event-ul se va desfășura la categoria semimijlocie (welterweight) între fostul campion UFC la categoriile pană (featherweight) și ușoară (lightweight), Conor McGregor, și un alt fost campion la categoria pană, Max Holloway.

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Preliminary Card

  • Nikita Krylov vs. Robert Whittaker
  • Gable Steveson vs. Elisha Ellison
  • Cody Garbrandt vs. Adrian Yanez
  • Luke Riley vs. Kai Kamaka III
  • Tracy Cortez vs. Wang Cong
  • Damian Pinas vs. Cesar Almeida
  • Farid Basharat vs. John Garza
  • Ryan Gandra vs. Zachary Reese
  • Alessandro Costa vs. Cody Durden

Main Card

  • Main Event: Connor McGregor vs. Max Holloway
  • Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett
  • Cory Sandhagen vs. Mario Bautista
  • Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh
  • King Green vs. Terrance McKinney

Decizia luată de McGregor înainte să îi acorde revanșa lui Holloway

Aceasta va fi prima apariție a lui Conor McGregor după ce și-a rupt piciorul la UFC 264, în iulie 2021, când a pierdut pentru a doua oară la rând cu Dustin Poirier. De asemenea, lupta din main event de la UFC 329, din Las Vegas, va marca debutul lui Max Holloway la categoria semimijlocie. La confruntarea anului în MMA, vor participa și cei 4 copii ai lui McGregor, iar irlandezul și-a explicat decizia:  „Sunt fericit în legătură cu ce s-a întâmplat data trecută. Nu i-am luat cu mine.

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Eram plecat în cantonament, iar pregătirea a mers foarte bine. Având în vedere gravitatea accidentării la picior și atmosfera ostilă de acolo, pur și simplu nu era locul potrivit pentru ei. Mă bucur că am procedat așa. Din fericire, nu au fost de față când mi-am rupt piciorul. Dar de data aceasta voi merge până la capăt. Și ei vor veni. Iar dorința și scopul meu sunt să-i las să-și vadă tatăl în toată splendoarea sa, sub privirea lui Dumnezeu”, a spus McGregor, conform The Sun.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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