La ce oră infernală se trezește, de fapt, David Popovici. Face asta în fiecare zi și puțini sunt cei care ar putea să mențină un asemenea ritm

ADVERTISEMENT

Calificat de o manieră impresionantă în finala probei de 100 metri liber de la campionatele Europene de natație, David Popovici caută acum prima medalie la Paris. Într-un interviu acordat pentru FANATIK în decembrie 2021, ”Rechinul” povestea despre programul pe care și l-a impus și dezvăluia ora la care se trezește în fiecare dimineață.

David Popovici se trezește la o oră extrem de matinală

Pe când era doar un puști aflat în plină ascensiune, David Popovici vorbea despre visul său de a domina lumea natației. Tot atunci, el preciza faptul că se trezește de fiecare dată la ora 04.30 și ne povestea cum decurge o zi obișnuită din viața sa.

ADVERTISEMENT

”Într-o zi obișnuită mă trezesc cu două ore înainte de antrenament pentru a mânca, pe la 04:30. Este un obicei mai special, funcționează la mine… Să am timp să se digere mâncarea, dar să ți mănânc destul.

După masă, mai dorm o oră, apoi plec spre antrenament. Mai întâi am sală, la 06:30, apoi primul antrenament, de la 07:00. Da, merg la sală, apoi la primul antrenament. Intru în apă pe la ora 07:00 pentru primul antrenament”, declara Popovici, în interviul pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

La ce oră dă stingerea

Marele nostru campion mărturisea că face două antrenamente pe zi, între ele se ocupă de școală, iar seara, înainte de a se băga în pat în jurul orei 22:00, îi place să stea de vorbă cu prietenii și cu iubita.

ADVERTISEMENT

”După primul antrenament, mă relaxez, intru la orele online cât mai apuc, încerc să mă odihnesc cât mai mult, să vin cu bateriile încărcate la al doilea antrenament, de la ora 16:00. Cam așa decurge o zi monotonă. Se repetă destul de des.

ADVERTISEMENT

(n.r. – La ce oră te bagi la somn?) Încerc până în ora 22:00 să merg la somn. Vreau măcar să mă apropii de opt ore de somn. E destul de greu la 22:00. Mai vreau și eu să vorbesc cu prietenii, cu iubita”, povestea David Popovici, în exclusivitate pentru FANATIK.

David Popovici, record european în semifinale la 100 metri liber

Prezent în aceste zile la Paris, unde se desfășoară Campionatele Europene de natație, David Popovici , reușind și un record continental.

ADVERTISEMENT

A fost la doar 32 de sutimi de secundă de recordul mondial deținut de chinezul Pan Zhanle, însă are șansa să devină cel mai rapid înotător în proba regină în .

Apoi, ”Rechinul” se va concentra la cursa de 200 metri liber. Seriile sunt programate în sesiunea de dimineață a zilei de joi, 13 august, iar seara vor avea loc semifinalele. Lupta pentru medalii se va da vineri, 14 august.