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Când și la ce oră se joacă Spania – Argentina, finala CM 2026

Se știu data și ora la care se va juca meciul Spania - Argentina, finala CM 2026! Care este postul de televiziune din România care va transmite duelul pentru marele trofeu
Cristian Măciucă
16.07.2026 | 01:07
Cand si la ce ora se joaca Spania Argentina finala CM 2026
La ce oră se joacă Spania - Argentina, finala CM 2026. FOTO: Fanatik
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Spania – Argentina este finala CM 2026! Cele două s-au calificat în ultimul act după ce au învins Franța, respectiv Anglia. Se știe acum și ora la care se vor înfrunta naționalele lui Lionel Messi (39 de ani) și Lamine Yamal (19 ani).

Ora la care se va juca Spania – Argentina, finala CM 2026

Spania – Argentina, finala Cupei Mondiale din 2026, se va juca duminică, 19 iulie, de la ora 22:00! Duelul se va disputa la New York/New Jersey pe stadionul MetLife Stadium. Arena pe care se va decerna titlul mondial este situată în zona East Rutherford și are o capacitate 82.500 de locuri. În România, meciul dintre Spania și Argentina va putea fi urmărit în direct la TV pe Antena 1 și pe platforma de streaming a trustului, AntenaPLAY.

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Interesat este faptul că cele două selecționate se vor întâlni pentru prima dată într-un meci oficial. Cu excepția meciurilor amicale, ele s-au mai întâlnit o singură dată într-o partidă cu miză, la Campionatul Mondial din 1966. Atunci, duelul a avut loc în faza grupelor, iar sud-americanii s-au impus cu scorul de 2-1.

Spania și Argentina ar fi trebuit să fie adversare și la începutul acestui an, mai exact pe 27 martie, în „Finalissima”. Confruntarea dintre câștigătoarea Campionatului European și deținătoarea trofeului Copa America s-a anulat însă din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Finala CM 2026 se va juca la câteva ore distanță de la disputarea finalei mici. Meciul pentru locul 3 la Cupa Mondială, Franța – Anglia, va fi duminică, 19 iulie, de la ora 00:00.

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Premieră istorică în finala CM 2026

Finala CM 2026, dintre Spania și Argentina, va bifa o premieră. Va fi pentru prima dată în istorie când în finala Cupei Mondiale se înfruntă deținătoarea Campionatului European și ultima câștigătoare a trofeului Copa America. Spania a cucerit EURO 2024 după ce s-a impus într-o finală cu Anglia, scor 2-1. De cealaltă parte, Argentina s-a impus în ediția din 2024 a Copa America în urma unui ultim act disputat în compania Columbiei. Atunci, „pumele” au câștigat cu 1-0 grație unui gol marcat în extra time de Lautaro Martinez.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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