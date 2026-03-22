La ce oră se joacă Turcia – România? UEFA a făcut anunțul: de ce diferă startul celorlalte baraje pentru Cupa Mondială 2026

Au mai rămas puține zile până la meciul extrem de important pe care naționala României îl va disputa la Istanbul contra Turciei. Este vorba despre semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială, care va avea loc joi, 26 martie, pe arena celor de la Beșiktaș. UEFA a anunțat programul oficial al acestei faze, iar ora de start a duelului Turcia – România diferă față de celelalte baraje.

La ce oră se joacă Turcia – România. Diferă de startul celorlalte baraje

Duelul dintre Turcia și România se va disputa pe 26 martie, începând cu ora 19:00 în țara noastră, ora locală fiind 20:00. Este singurul duel din semifinalele barajelor europene pentru Cupa Mondială care va începe la această oră, celelalte 7 jocuri fiind programate începând cu ora 21:45 în România. Cel mai probabil, UEFA a luat decizia de a modifica ora, deoarece un start la ora locală 22:45 ar fi fost neplăcut pentru gazde, duelul urmând a se încheia după miezul nopții.

Începând cu ora 21:45 vor avea loc partidele Slovacia – Kosovo (din acest duel urmând a se alege adversara câștigătoarei dintre Turcia și România), Țara Galilor – Bosnia-Herțegovina, Italia – Irlanda de Nord, Ucraina – Suedia, Polonia – Albania, Cehia – Irlanda și Danemarca – Macedonia de Nord. Finalele barajelor sunt programate pe 31 martie, toate începând cu ora 21:45.

Cum s-au calificat România și Turcia la baraj

România a încheiat grupa H din preliminariile Cupei Mondiale pe poziția a treia, în urma Austriei (calificată direct la turneul final) și a Bosniei, dar a obținut calificarea la baraj datorită rezultatelor din ediția 2024-2025 a Ligii Națiunilor, când „tricolorii” au avut un parcurs perfect într-o grupă cu Cipru, Kosovo și Lituania.

De cealaltă parte, Turcia s-a calificat la baraj după ce a terminat grupa E din preliminarii pe locul 2, în urma campioanei europene Spania. Gruparea antrenată de Vincenzo Montella a strâns 13 puncte, având un bilanț de 4 victorii, o remiză și un eșec. Turcii s-au impus în partidele cu Bulgaria și Georgia, iar contra Spaniei au suferit un eșec dur pe teren propriu, 0-6, și au remizat la Sevilla, 2-2.

Pe cine ar putea întâlni România la turneul final al Cupei Mondiale

, deși nu toate participantele erau confirmate. Așadar, naționala României își cunoaște deja posibililele adversare. Câștigătoarea barajului C din Europa, din care fac parte „tricolorii”, a fost repartizată în grupa D a turneului final care se va disputa în America de Nord.

Dacă va obține calificarea, naționala României va întâlni la Cupa Mondială Australia, Paraguay și țara gazdă SUA. „Tricolorii” ar debuta cu un meci împotriva Australiei la Vancouver, care s-ar disputa duminică, 14 iunie, de la ora României 07:00. Următoarele două meciuri s-ar disputa la Santa Clara (California), cel cu Paraguay sâmbătă, 20 iunie, de la ora României 07:00 și cel cu SUA vineri, 26 iunie, de la ora 05:00.

Palmaresul întâlnirilor directe dintre România și Turcia

România are un palmares pozitiv în partidele contra Turciei. Cele două naționale s-au întâlnit de 27 de ori în istorie, iar bilanțul este de 14 victorii pentru „tricolori”, 8 remize și 5 succese ale turcilor. Primul meci direct s-a disputat în octombrie 1923, fiind vorba despre o partidă amicală, iar duelul s-a încheiat la egalitate, 2-2.

Primul meci oficial a avut loc în 1958, în preliminariile primului Campionat European din istorie, iar România s-a impus clar, 3-0. Ultimul meci pe terenul Turciei s-a disputat în 2012, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2014, iar România, antrenată la acel moment de Victor Pițurcă, a avut câștig de cauză, scor 1-0, unicul gol fiind înscris de Gheorghe Grozav.

Cum arată lotul României pentru meciul cu Turcia

Mircea Lucescu a anunțat lotul convocat pentru barajul cu Turcia pe 20 martie, iar pe listă se află mai multe nume surprinzătoare. La doar o zi după acest anunț însă, legendarul tehnician a fost nevoit să facă o modificare, deoarece Mihai Popa, portarul celor de la CFR Cluj, a devenit indisponibil. În locul său, .

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).