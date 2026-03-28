La ce preţ va ajunge, de fapt, motorina, într-un an: „Va fi dezastru dacă va continua războiul!”

Măsurile luate de guvernul Bolojan prin Ordonanţă de Urgenţă nu sunt de natură să stopeze creşterea preţurilor la pompă, şoferii românii confruntâdu-se zilnic cu scumpiri ale carburanţilor. Costul unui litru de motorită a depăşit 10 lei la toate staţiile de încărcare din ţară, în timp ce benzina nu se mai vinde nicăieri sub 9,3 litrul.

Mitică Dragomir spune că în România preţul motorinei nu va mai coborî la 7-8 lei

Părerea unanimă a experţilor este că preţurile la carburanţi vor continua să crească, indiferent de evoluţia războiului din Orientul Mijlociu. Dumitru Dragomir ne avertizează să ne aşteptăm chiar la o dublare faţă de valoarea actuală, în cazul în care luptele vor continua. „Motorina va ajunge la 20-22 de lei. Ăsta va fi preţul într-un an, dacă nu se termină războiul”, este profeţia făcută de „Oracolul de la Bălceşti”.

După părerea lui Mitică Dragomir şi dacă ostilităţile din Golf vor înceta. „Dacă se termină războiul va mai creşte puţin şi va rămâne la 12 lei”, a spus acesta.

„Nu ne mai întoarcem la 7-8 lei!. Ce, noi suntem America sau ungurii sau bulgarii? Noi supravieţuim pentru că suntem un popor de sacrificiu”, a adăugat Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

„Dacă războiul se va încheia în două-trei luni preţurile se vor tripla”

În acelaşi timp, fostul deputat şi om de fotbal şi critică măsurile luate de actualul guvern. „Ai văzut cui le-a dat Bolojan avantaje? La multinaţionale! Ai mai pomenit aşa ceva? Iar pe constructorii noştri români şi pe agricultori i-a băgat în ceaţă! Trăim vremuri vrele”, este concluzia lui Dumitru Dragomir.

Mai mult, el avertizează că perioada care va veni va fi chiar şi mai grea, iar în câţiva ani problemele se vor agrava. „Dacă se termină războiul în două-trei luni se vor scumpi absolut toate, se vor tripla, lumea va trăi mai rău, locurile de muncă vor fi din ce în ce mai puţine.

Vine AI-ul şi nu se ştie ce se întâmplă… Până pătrunde la noi în ţară mai trec 2, 3, 5 ani, dar dup-aia va fi deranj”, anticipează Mitică Dragomir.