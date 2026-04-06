La ce prețuri se mai găsesc cazări pentru vacanța de Paște cu doar o săptămână înainte. Cât de afectat e turismul de criza carburanților: „Românii și-au schimbat obiceiul”

Mai e doar o săptămână până la Paște, iar românii care nu și-au făcut încă planurile de vacanță nu trebuie să intre în panică. Spre deosebire de alți ani, când cazările dispăreau aproape complet cu mult timp înainte de sărbători, 2026 vine cu o mare surpriză: încă se găsesc locuri libere în aproape toate zonele turistice din România.

Cazări de Paște: prețuri last-minute. Românii încă mai pot face rezervări

De la munte la litoral, oferta există, iar explicațiile țin de un context economic complicat care a schimbat radical comportamentul turiștilor. Potrivit lui Adrian Voican, vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), anul acesta este unul în care românii au devenit ceva mai prudenți atunci când vine vorba de cheltuieli, iar asta se vede mai ales în turism.

În exclusivitate pentru FANATIK, Voican spune că unul din motivele pentru care a scăzut gradul de ocupare din hoteluri și pensiuni este reducerea voucherelor de vacanță, dincolo de contextul economic și geopolitic. „Anul acesta se vede că am avut pe piață mai puține vouchere de vacanță. A fost o scădere a decontărilor în primele două luni cu 52%. E normal, fiindcă valoarea voucherelor a scăzut la 800 de la 1.600 lei, față de cât erau în 2024”, explică Voican, pentru FANATIK.

Vicepreședintele ANAT: „Românii și-au schimbat obiceiul și cumpără pachete turistice pe ultima sută de metri”

Reducerea la jumătate a valorii voucherelor pentru angajații din sectorul public a diminuat considerabil apetitul pentru vacanțe, în special pentru cele rezervate din timp de bugetari. „Având în vedere și incertitudinile pe plan internațional, românii și-au schimbat obiceiul de a achiziționa din timp și cumpără pachete turistice pe ultima sută de metri”, ne mai spune vicepreședintele ANAT.

Un factor important care apasă asupra bugetelor este și criza carburantului, alimentată de tensiunile din Orientul Mijlociu. Costurile de transport au crescut, iar pentru mulți români, o simplă deplasare cu mașina până la destinația de vacanță a devenit o cheltuială serioasă. În acest context, fiecare decizie este cântărită cu atenție.

Grad de ocupare de 60-70% la nivel național

Rezultatul este un grad de ocupare mai scăzut față de anii anteriori. „Gradul de ocupare e undeva la 60-70%, crescând pe ofertele last-minute”, precizează Voican, adăugând că datele finale vor fi clare abia după trecerea sărbătorilor. Chiar și așa, rezervări încă se fac, însă vin mai târziu: „Se simte o scădere, poate că avem cu 10-15% mai puține rezervări față de anul trecut”.

Pe de altă parte, turismul de Paște rămâne unul special, diferit față de alte perioade din an. Nu e vorba doar despre relaxare sau distracție, ci despre experiențele tradiționale, mese festive și activități specifice sărbătorii. „Cei care merg de Paște în vacanță merg pentru sărbătoare în sine și experiențe tradiționale. Cei care aleg vacanța de 1 Mai merg mai degrabă la munte sau la mare, mai mult pe distracție”, punctează Voican.

Românii au descoperi destinații noi în ultimii ani

Chiar și atunci când cele două perioade se suprapun (Paștele cu 1 Mai) sau sunt apropiate, vorbim despre două tipuri de turiști. Unii aleg liniștea și tradițiile, alții caută petrecerea și atmosfera de festival. Un alt fenomen pe care vicepreședintele ANAT ni-l menționează, observat în ultimii ani, este diversificarea destinațiilor. Dacă înainte românii se înghesuiau în câteva stațiuni consacrate, acum au început să exploreze zone noi.

„Oamenii nu au mai mers doar în câteva stațiuni ultra-cunoscute și simbolice, cum ar fi Mamaia sau Sinaia, ci s-au împrăștiat în toată țara”, spune Voican. Această schimbare a fost încurajată, în mare parte, de voucherele de vacanță, care au stimulat turismul intern și i-au făcut pe mulți dintre români să descopere locuri mai puțin cunoscute: de la Clisura Dunării, zona Mehedinți până la festivaluri mai puțin populare din diferite regiuni, în special cele de folk și rock. Un astfel de exemplu concret este festivalul din fiecare vară de la Brezoi, în județul Vâlcea.

Voican ne spune că turismul a devenit mai ”democratic”, nu doar ca destinații, ci și ca perioade. Românii au început să plece în mini-vacanțe mai des, legate de diverse sărbători sau zile libere. „Românii sunt inventivi și găsesc cârlige pentru vacanță… au plecat în vacanțe mai scurte, dar mai dese”, adaugă vicepreședintele ANAT. Totuși, actualul context economic ar putea schimba din nou această tendință. Scumpirile din ultima perioadă, combinate cu incertitudinile globale, ar putea duce la o restrângere a turismului.

Weekend-ul pascal: cât costă un sejur în Brașov, Bucovina sau Maramureș

„Există posibilitatea să se restrângă din nou turismul spre punctele-cheie, fierbinți pentru turismul de masă și să meargă doar în perioadele de vârf”, avertizează Voican. Cu alte cuvinte, românii ar putea renunța la escapadele frecvente și să revină la modelul clasic: o vacanță pe an, dar cu planificare atentă.

În ceea ce privește ofertele concrete pentru Paștele din acest an, datele de pe platformele de rezervări confirmă tendința: încă există disponibilitate, iar prețurile variază considerabil în funcție de destinație și confort. La Brașov, una din destinațiile căutate de Paște, prețurile pentru perioada 10-13 aprilie 2026 pornesc de la aproximativ 670 de lei și depășesc 1.100 de lei pe persoană, în funcție de hotel sau pensiune și ce servicii oferă fiecare unitate de cazare.

În Bucovina, zonă recunoscută pentru prețurile sunt ceva mai accesibile. În județul Suceava, o cameră la pensiune poate fi găsită de la 360 de lei, iar o garsonieră în regim hotelier pornește de la 470 de lei (vorbim, desigur, despre aceeași perioadă, și anume 10-13 aprilie).

Maramureșul, în schimb, rămâne o destinație premium, mai ales în zonele izolate, unde experiența autentică atrage turiști dispuși să plătească mai mult. Aici, prețurile pentru același interval de Paște încep de la 900 de lei și pot ajunge chiar la 3.000 de lei la pensiunile sau resorturile de lux. Nici litoralul nu lipsește din opțiunile românilor, chiar dacă Paștele nu este în mod tradițional un moment de vârf pentru mare. La cele mai cunoscute hoteluri și resorturi din Mamaia, de pildă, tarifele pornesc de la 750 de lei pentru un sejur.

Ce mai oferă hotelierii pentru sume rezonabile

Operatorii turistici încearcă să compenseze prudența clienților prin pachete tot mai atractive. Nu mai vorbim doar despre cazare, ci despre experiențe complete. „Poți să ai cazare și mic dejun ieftin la 700-800 de lei cam oriunde în țară, dar poți să ai și pachete complexe de 4 stele, cu spa, cu acces la piscine încălzite sau cu apă termală în stațiunile balneare”, ne spune Voican.

În plus, multe locații au introdus activități speciale pentru a atrage turiștii: vânătoare de ouă pentru copii, concursuri de încondeiere, mese tradiționale sau programe de muzică live. Pe litoral, de exemplu, unele pachete includ chiar și tururi cu vizită la , redeschis recent, un element de noutate care adaugă valoare experienței.