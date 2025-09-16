La ce renunță, de fapt, românii din cauza inflației și a scumpirilor. Topul produselor pe care oamenii nu își mai permit să le cumpere

Creșterea prețurilor și inflația de aproape 10% forțează românii să-și regândească bugetul. De la mesele în oraș și haine noi, la abonamente și vacanțe, tot mai multe cheltuieli considerate anterior obișnuite sunt eliminate pentru a face față scumpirilor record. Analistul economic Adrian Negrescu explică ce produse și servicii evită românii pentru a-și păstra puterea de cumpărare.

ADVERTISEMENT

Cum afectează scumpirile record și inflația de aproape 10% viața românilor

În luna august 2025, inflația anuală în România a atins 9,9%, marcând o creștere semnificativă față de 7,8% în iulie. Această majorare a fost determinată de scumpiri în lanț, în special în domeniile energiei electrice, alimentației și serviciilor.

Conform Institutului Național de Statistică (INS) anergia electrică a înregistrat o creștere de 65,73% față de august 2024, iar mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, în principal din cauza liberalizării pieței energiei electrice și a majorării TVA-ului de la 19% la 21% începând cu 1 august 2025. De asemenea, serviciile au avut o creștere de 9,85%, cu majorări semnificative în domeniul igienei și cosmeticii (19,27%) și transportului feroviar (18,59%).

ADVERTISEMENT

Ce produse evită românii pentru a-și reduce cheltuielile

Pe fondul inflației ridicate și al creșterii facturilor, FANATIK l-a contactat pe Adrian Negrescu pentru a analiza comportamentul de consum al românilor. Am realizat un top al produselor și serviciilor de care oamenii renunță pentru a-și reduce cheltuielile care le depășesc bugetul.

„Datele privind vânzările din marile magazine arată că românii renunță în primul rând la produsele alimentare sănătoase.

ADVERTISEMENT

La specialitățile alimentare, la băuturi și la alcool, în primul rând, căutând variante mai ieftine”, a declarat Adrian Negrescu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Mesele în oraș au devenit un lux pentru multe familii

Potrivit datelor din ultimele săptămâni, e. Diferențele sunt vizibile mai ales la băuturi, unde o sticlă de Pepsi de 250 ml costă în localuri chiar și 20 de lei, în timp ce în supermarketuri prețul este de aproximativ 5 lei.

Creșterea chiriilor și a utilităților a dus la scumpiri, iar pentru multe familii mesele în oraș au devenit un lux. În consecință, oamenii preferă tot mai des să gătească acasă sau să aleagă variante mai accesibile pentru petrecerea timpului liber.

ADVERTISEMENT

La ce obiecte obișnuite au mai renunțat din cauza scumpirilor

Pe locul doi, admite specialistul în economie, se află cumpărăturile de haine și încălțăminte. Vânzările în magazinele de fashion au scăzut, iar mulți optează pentru produse mai ieftine de pe site-urile chinezești sau folosesc hainele din anul precedent.

„Focusul este pe reducerea cheltuielilor alimentare, urmate de reducerea cheltuielilor cu îmbrăcămintea și încălțămintea. Vânzările în multe dintre magazinele de fashion din România au scăzut spectaculos în ultimele luni.

Românii încep să aleagă produsele cele mai ieftine de pe site-urile chinezești sau nu mai achiziționează deloc produse, umblând cu hainele din 2024. Toți aleg să nu mai cumpere atât de mult, cum făceau în anii trecuți”, a continuat analistul economic.

Ce servicii întrerup românii pentru a economisi bani

Adrian Negrescu atrage atenția și asupra e. Potrivit acestuia, populația suspendă sau reduce abonamentele de streaming și serviciile de telefonie mobilă, respectiv orice alte servicii considerate neesențiale pentru traiul de zi cu zi.

„În al treilea rând, populația țării renunță la abonamentele de streaming, de telefonie mobilă. La tot ceea ce ține de serviciile care nu sunt esențiale pentru viața lor de zi cu zi.

Vacanțele, călătoriile, serviciile de beauty, de întreținere facială, de sănătate se află apoi în clasament cu o scădere semnificativă între 20-30% la nivelul întregii economii. Multe agenții de turism sunt în pragul falimentului în momentul de față”, a mai punctat Negrescu, pentru FANATIK.

Câte agenții de turism au închis porțile în această toamnă

În ultimele săptămâni au apărut mai multe informații despre agenții de turism din România care se confruntă cu probleme financiare serioase, însă nu există încă date oficiale privind numărul exact al celor care și-au închis definitiv activitatea în august și septembrie 2025.

Printre cazurile confirmate se numără agenția Mareea (Mareea-Comtur), care a intrat în insolvență, anunțând că rezervările nu mai pot fi onorate începând cu 3 septembrie 2025.

De asemenea, Cocktail Holidays, una dintre cele mai vechi agenții de turism de pe piața locală, trece printr-un blocaj financiar și riscă să intre în insolvență din cauza datoriilor către colaboratori. În plus, și agenția Kusadasi SRL și-a cerut oficial deschiderea procedurii de insolvență.

Au adus majorările de taxe mai mulți bani la buget

Adrian Negrescu a mai afirmat că majorările de taxe nu au adus statului încasările estimate, în ciuda prețurilor tot mai mari din economie.

„Cu siguranță încasările statului sunt mai mici raportat la vânzările în volum din economie. Altfel spus, chiar dacă creșterea taxelor a ridicat prețurile foarte mult, încasările statului nu mai cresc cu același ritm estimat.

Acum avem un maxim de 10-11%, ceea ce este foarte puțin raportat la dimensiunea inflației și a creșterii prețurilor din ultimele luni. Oamenii au trecut pe regim de avarie, își drămuiesc banii de pe zi pe alta”, a mai ținut să amintească specialistul în probleme economice.

De ce plajele sunt aproape pustii în septembrie, deși programul „Litoralul pentru toți” oferă reduceri

De asemenea, septembrie ar fi trebuit să fie luna relaxării pe litoral, însă plajele și falezele sunt aproape pustii, în ciuda programului „Litoralul pentru toți”. Inițiat pentru a face vacanțele la mare mai accesibile și a prelungi sezonul estival, programul oferă prețuri reduse la cazare, produse și servicii, precum și oferte speciale în restaurante și pe plajă.

Cu toate acestea, numărul turiștilor rămâne scăzut, iar mulți dintre cei care obișnuiau să meargă la mare nu mai pot să își permită luxul unei vacanțe sau al unei zile de relaxare, din cauza scumpirilor și a cheltuielilor tot mai mari.

România riscă recesiunea din cauza cheltuielilor necontrolate

Negrescu argumentează că majorările de taxe nu reprezintă soluția pentru deficitul bugetar, ci dimpotrivă: pentru a echilibra bugetul, statul ar trebui să reducă cheltuielile inutile. Specialistul critică modul în care sunt gestionate fondurile publice și subliniază că tăierile nu se fac acolo unde ar fi cu adevărat necesar.

„Când ai un deficit atât de mare, soluția e să tai, nu să crești, că n-ai de unde să crești. Și la noi se putea tăia din cheltuielile statului, dar din păcate, din cheltuielile statului nu poți fi tăiat, pentru că avem politicieni inconștienți.

Dacă tăiau de la investițiile alea în stadioane, în tot felul de chestii… Nu se taie nimic de la Anghel Saligny, nimic nu se taie în momentul de față. Ceea ce ne va duce în recesiune. Sau salariile parlamentarilor, de ce nu? Că și ele sunt foarte mari”, a încheiat Adrian Negrescu, pentru FANATIK.