La ce sumă uluitoare ar putea ajunge, de fapt, transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo! Anunțul lui Andrei Nicolescu

ADVERTISEMENT

Adrian Mazilu a ajuns în această vară la Dinamo. După o perioadă în care s-a pregătit separat de lotul lui Zeljko Kopic, jucătorul venit de la Brighton a debutat în tabăra „câinilor”. La ce sumă de transfer ar putea ajunge această mutare.

La ce sumă uluitoare ar putea ajunge, de fapt, transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo

După o perioadă în care s-a antrenat separat separat, Adrian Mazilu a bifat primele două meciuri la Dinamo. Atacantul a ajuns la în această vară la formația din Ștefan cel Mare, conducătorii echipei plătind nu mai puțin de 400.000 de euro în schimbul său.

ADVERTISEMENT

își permite să achite sume de transfer în schimbul jucătorilor importanți, iar Adrian Mazilu este exemplul perfect. Andrei Nicolescu a transmis că suma de 400.000 de euro poate ajunge până la 1,7 milioane, însă acest lucru depinde de evoluțiile lui Mazilu. Dacă acest lucru se va materializa, atacantul format de Farul va deveni al doilea cel mai scump transfer din istoria „câinilor”, pe primul loc fiind Gabriel Torje, formația din Ștefan cel Mare achitând 2 milioane de euro în sezonul 2007/2008 pentru serviciile „piticului”.

„O să dau un exemplu, apropo de cât a crescut Dinamo față de momentul în care am venit eu și de puterea financiară a clubului Dinamo.

ADVERTISEMENT

Mazilu e un transfer care poate să fie foarte scump. E un transfer care poate să ajungă la 1.700.000 de euro, în condiții de performanță. Dacă echipa va performa și dacă vom atinge niște borne de performanță pe care clubul Dinamo și le dorește, va fi un transfer foarte scump”, a spus Nicolescu, potrivit

ADVERTISEMENT

Ce spunea Andrei Nicolescu după transferul lui Mazilu

La scurt timp după transferul lui Mazilu,

„Este un transfer care repoziționează cumva Dinamo în topul cluburilor din România care își doresc să facă performanță. Este un moment de referință pentru Dinamo. Sper să fie un moment de referință și pentru cariera lui și să poată să revină acolo unde la un moment dat toată lumea se aștepta că o să ajungă.

ADVERTISEMENT

Este un contract complex! Ambele părți se asigură că, în această colaborare, vor avea de câștigat împreună. A trebuit să acceptăm și poziția lui Brighton care, la un moment dat, în contextul în care noi aducem jucătorul într-o formă foarte bună, de performanță, să aibă și ei ceva de câștigat.

(n.r. – Brighton are o primă opțiune în cazul în care vor să îl readucă pe Mazilu) Asta e opțiunea! Ei vor trebui să plătească 1 milion în plus față de sumele pe care le-am plătit noi până la momentul acela. Clubul Dinamo va rămâne cu o opțiune de 20% din orice viitor transfer al lui. Cred că e o clauză fair pentru ambele părți și ne-o asumăm cumva. Pe noi ne interesează dezvoltarea clubului cu jucători cu mare potențial. (n.r. – A costat mai mult de un milion de euro aducerea lui Mazilu?) Poate costa, da! Cu clauze și cu bonusuri de performanță”, declara Andrei Nicolescu la acel moment.