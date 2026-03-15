La ce tehnică tradițională chineză a apelat un fotbalist de la Juventus pentru recuperare. Imaginea cu care și-a uimit fanii

La ora actuală, în fotbal și nu numai, sportivii apelează la fel și fel de practici pentru a se recupera. Activitățile sunt tot mai intense, astfel că sunt necesare aceste obiceiuri. Un fotbalist de la Juventus le-a arătat fanilor torinezi o tehnică tradițională chineză aparent destul de înfricoșătoare.

De ce și-a umplut corpul cu ventuze un jucător de la Juventus: la ce tehnică tradițională chineză a apelat

În absolut orice sport de performanță, recuperarea este la fel de importantă ca antrenamentul. Există mai multe tehnici de recuperare folosite de sportivi. Printre acestea: băile cu gheață, masajul sportiv, electroterapia sau streching-ul și mobilitatea.

Există și tehnici, nu extrem de populare în Europa, venite din Asia. Una dintre ele este cuppingul. În traducere, vorbim de ventuze. Mai exact, sportivii își acoperă o parte semnificativă din corp cu aceste aparate.

a apelat la această tehnică tradițională chineză de recuperare, notează . E vorba de Lois Openda (26 de ani). Fotografia postată de atacantul belgian în online pare una de tortură. Nu este deloc așa. E vorba, în realitate, de o procedură care își are rădăcinile în medicina tradițională chineză.

23 de meciuri și un gol are Openda la Juventus în Serie A

40.000.000 de euro este cota de piață a jucătorului

Ce este, de fapt, această tehnică cu ventuze – cuppingul

Tehnica cu ventuze, cunoscută și cupping, reprezintă o practică tradițională chineză. Ea a fost folosită de secole pentru diverse afecțiuni. Este destul de populară printre sportivii de top. Tratamentul implică aplicarea pe piele a unor mici cupe de sticlă, în care se creează un vid cu ajutorul unei flăcări. Pielea este astfel trasă timp de câteva minute, cu ideea de a stimula circulația în zonele tratate.

Cuppingul are următoarele scopuri medicale: stimularea circulației sanguine, relaxarea musculară, reducerea durerii și a inflamației, îmbunătățirea recuperării după eforturi intense și eliminarea toxinelor și a acidului lactic acumulat (pentru o refacere mai rapidă).

Ce alți mari sportivi din lume mai apelează la această practică pentru recuperare

În ceea ce-l privește pe Lois Openda, . Fotbalistul nu este deloc unul dintre favoriții antrenorului Luciano Spalletti. A prins puține minute în campionat și în cupele europene, iar experții spun că în vară ar putea pleca din Italia.

Prin acest ”tratament” de recuperare, atacantul belgian speră că va putea să fie mult mai inspirat atunci când se va apela la el. Tehnica tradițională chineză cu ventuza este populară printre sportivi de top. Îi putem enumera aici pe Michael Phelps, LeBron James, Conor McGregor sau Karim Benzema.