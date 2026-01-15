Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

La ce trebuie să lucreze Adrian Mazilu pentru a deveni star la Dinamo: „E peste normele noastre”

Adrian Mazilu a revenit în România, iar fanii lui Dinamo au foarte multe așteptări de la el. Ce îi lipsește tânărului fotbalist pentru a deveni un adevărat star în SuperLiga României
Ciprian Păvăleanu
15.01.2026 | 12:49
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Nicolescu a dezvăluit pe ce plan trebuie să tragă mai tare Adrian Mazilu pentru a deveni un jucător important la Dinamo. Foto: Colaj FANATIK
Adrian Mazilu a impresionat în SuperLiga României la o vârstă foarte fragedă, pe vremea când evolua pentru Farul Constanța. El a plecat în străinătate, unde nu a confirmat, iar acum a revenit în România, la Dinamo, pentru a-și relansa cariera.

Andrei Nicolescu nu are nicio grijă pentru Adrian Mazilu. Ce spune despre tânărul jucător al lui Dinamo

Adrian Mazilu a venit la Dinamo de ceva vreme, însă nu a reușit să-și pună prea mult amprenta în meciurile „câinilor roșii”. Conducerea dinamovistă speră ca atacantul de 20 de ani să ofere mult mai multe în a doua parte a sezonului, mai ales după ce a efectuat pregătirea de iarnă alături de echipă.

În al doilea meci de pregătire, contra sud-coreenilor de la Gangwon FC, Mazilu a reușit un eurogol și pare pe drumul cel bun. Prezent la prima emisiune FANATIK SUPERLIGA din anul 2026, Andrei Nicolescu a dezvăluit că nu se îngrijorează deloc în privința fostului fotbalist de la Brighton și că este sigur că el va deveni un jucător important pentru Dinamo:

„A venit cineva să-mi ia un interviu, iar una dintre întrebări a fost pusă cu puțină neîncredere. «Ce se întâmplă cu Mazilu? Nu ne dăm seama ce se întâmplă cu el…». Eu le-am zis: «Poate nu l-ați văzut în meci, pentru că nu a făcut un joc strălucit cu Young Boys, dar în antrenamente vă spun eu că e foarte bine, nu aveți grija lui».

La două zile, a jucat cu Gangwon și a dat acel gol superb. Este bine, e pe drumul cel bun. Are tendința asta, pe care am sesizat-o și la Musi, să își dorească să demonstreze mai mult ținând de minge. A avut tendința să fie egoist în anumite faze”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Unde trebuie să lucreze Adrian Mazilu pentru a deveni jucătorul de care Dinamo are nevoie

Adrian Mazilu este un adevărat talent, iar toți colegii săi deja au observat acest lucru. Într-un interviu oferit în Antalya de Cătălin Cîrjan, tânărul căpitan al lui Dinamo a explicat că noul său coleg ar fi mult mai bun dacă ar trage mai tare de el, iar Andrei Nicolescu, care a spus despre Mazilu că se antrenează exemplar, a încercat să interpreteze aceste declarații.

„Singurul mod în care aș putea să interpretez această declarație ar fi că, din tot lotul, el și cu Țicu sunt peste normele noastre din punct de vedere al kilogramelor și țesutul adipos”, a explicat președintele lui Dinamo București.

La ce echipe din Europa a mai jucat Adrian Mazilu

La începutul anului 2024, Adrian Mazilu părăsea Farul Constanța pentru a urma visul din Premier League. Tânărul atacant semna la acea vreme cu Brighton, pentru o sumă de 3 milioane de euro. Din păcate, el nu a prins niciun minut pentru „pescăruși” și a fost împrumutat în Olanda, la Vitesse.

El nu a strălucit nici în tricoul formației din Arnhem. Adrian Mazilu a jucat doar în patru meciuri pentru formația batavă, care la finalul sezonului a și retrogradat în Erestedivisie, liga secundă de fotbal din Olanda. În total, de când a plecat de la „marinari”, Mazilu a jucat mai puțin de 90 de minute oficiale la seniori, însă el speră să-și relanseze cariera la Dinamo.

