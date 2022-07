La ce vârstă a câștigat Patrizia Paglieri primii bani din gătit și pe ce i-a dat: „Și acum sunt cheltuitoare. Parcă am mâinile găurite”

Patrizia Paglieri a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, pe ce a dat primii bani câștigați din gătit, dar și de la ce vârstă e pasionată de gastronomie.

Patrizia Paglieri: „Am intrat într-o bucătărie de mică”

Vedeta de la Kanal D a spus că această pasiune pentru mâncare o are de mică, cumva ca o moștenire de la ai ei.

ADVERTISEMENT

Din primii bănuți pe care i-a câștigat din preparatele culinare, chef Patrizia și-a luat haine. Încă din adolescență a fost pasionată de branduri, de pantofi și haine de firmă.

Paglieri a învățat să gătească de la mama și bunica ei. Patrizia a fost un ajutor de nădejde pentru femeia care i-a dat viață, mama ei deținând un restaurant în Italia . A intrat pentru prima oară în bucătărie la vârsta de 14 ani, furând meserie cât de mult a putut.

ADVERTISEMENT

Patrizia și-a amintit cu drag de acea perioadă din viața ei, cea în care a dat față cu provocările de care se lovește un chef dincolo de tejghea.

La un moment dat, a vrut să se reprofileze, urmând cursurile Facultății de Drept, dar a renunțat când și-a dat seama că drumul ei profesional în viață este altul.

ADVERTISEMENT

„Gătesc de foarte tânără. În Italia toate femeile gătesc, eu am învățat și de la mama, și de la bunica. Mama avea un restaurant și de la 14 ani munceam alături de ea.

Deci am intrat într-o bucătărie de mică. Am început cursurile Facultății de Drept, dar am renunțat, pasiunea pentru gătit a fost mai mare”, a declarat Patrizia Paglieri, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

„Primii bani i-am câștigat la 14 ani și îi cheltuiam pe haine”

Primii bani i-a câștigat, așadar, la vârsta de 14 ani, când îi ținea locul mamei sale la restaurant pe perioada weekend-urilor.

ADVERTISEMENT

„Primii bani i-am câștigat la 14 ani, mama mă plătea cât lucram în weekend, și îi cheltuiam pe haine. Aveam lângă casă două magazine, Mosquino și Prada.

Strângeam banii și așteptam reducerile ca să îmi cumpăr pantofi de la Prada. Dar și acum sunt cea mai mare cheltuitoare din familie, parcă am mâinile găurite”, ne-a mai mărturisit chef Patrizia.

Patrizia Paglieri a devenit cunoscută datorită concursului Masterchef, difuzat de PRO TV. Ulterior, aceasta a apărut și în emisiunea „Chefi la cuțite” de la Antena 1, unde, în anul 2020 a făcut parte din juriul care a punctat preparetele celor trei cunoscuți chefi.

Bucătăreasa nu este atentă doar la felul în care se îmbracă, ci și la cum arată. Vedeta Kanal D ne-a povestit de curând care sunt trucurile ei de frumusețe. A recunoscut că are unele intervenții estetice, dar nu este vorba despre operații.

Cum se menține în formă chef Patrizia

E foarte atentă la alimentele pe care le consumă și, atunci când are timp, face și mișcare. fiind extrem de ocupată atât cu cât și cu restaurantele de pe care le deține în nordul Capitalei.

„Nu am operații estetice. Fac lucruri pe care le face toată lumea, acid hialuronic sau botox, dar de bun simț. Nu vreau să îmi schimbe fizionomia.

În profesia mea, nu este atât de important aspectul fizic, contează să fiu simpatică, să transmit telespectatorilor o stare bună și poftă de gătit”, a dezvăluit Paglieri.