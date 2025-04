La cine apelează copiii lui Cătălin Crișan când au nevoie de ajutor. Contractul care le-a schimbat viața

Daria și Raris, copiii lui Cătălin Crișan, au devenit, în ultimii ani, nume sonore în muzica românească autohtonă. Au studiat și au muncit pe cont propriu la cariera lor, până când, de curând, au semnat contractul care le va schimba viața. Fiica Luciei Bubulac dezvăluie, pentru FANATIK, la cine apelează atunci când ea sau fratele ei au nevoie de ajutor.

La cine apelează copiii lui Cătălin Crișan când au nevoie de ajutor

Daria, fiica marelui artist Cătălin Crișan, și fratele ei, Raris, au lansat în urmă cu câteva zile o piesă de dragoste, ”La un dans amândoi”. Cu această ocazie, contactată de FANATIK, exclusiv în care ne-a povestit cum a fost creată melodia, dar și cine a susținut financiar această lansare.

ADVERTISEMENT

Interpreta a . Printre altele, ne vorbește și de ajutorul pe care îl primesc, nu doar financiar de la cea care le-a dat viață.

De unde ideea piesei, care pare o declarație de dragoste super pasională?

– Daria Crișan: M-a sunat Raris într-o zi și mi-a spus că a făcut o piesă care îi place foarte mult. Când am ascultat-o, am venit repede la studio să o terminăm împreună. Inițial am gândit-o doar pentru el, însă, am simțit nevoia și de o energie feminină care să întregească povestea piesei, așa că am zis că o vom face duet.

ADVERTISEMENT

Versurile și muzica vă aparțin, așa că, vă întreb, v-ați inspirat din viața voastra pentru el? Sau, poate, pentru alte piese pe care le-ați mai compus?

– Întotdeauna! Cred că este cel mai valoros așa.

Ajutorul de nădejde al copiii lui Cătălin Crișan

Este dificil, în zilele acestea, să lansezi o piesă pe propriile puteri?

– Daria Crișan: Nu suntem singuri în toată povestea aceasta. și împreună cu ei, creștem frumos acest proiect de duo pe care îl avem și care se numește Raris & Daria Crișan.

ADVERTISEMENT

Este costisitor să susții un proiect muzical de la început, până la final? Și aici mă refer și la partea de producție a piesei, dar și la partea de videoclip.

ADVERTISEMENT

– Pentru noua noastră piesă, ”La un dans amândoi”, Raris a făcut producția, iar Madalin Roșioru s-a ocupat de mix&master. Așa că, aproape toată partea de audio s-a făcut la noi în studio. În rest, ce ține de clip, de promovare și de tot ce se întâmplă în jurul lansării, se poate face și cu mulți bani și cu mai puțini. Ideea e să investești cu cap și să pui muzica în valoare într-un mod cât mai potrivit.

Cu ce te mai ocupi și tu, dar și Raris în afară de muzică? Știu că tu mai aveai proiecte pe partea de teatru și film.

– Muzica ne ocupă aproape tot timpul și asta ne bucură. Raris este student în Anglia, la o facultate de prestigiu, unde studiază producție muzicală. El a ales să studieze de aici din țară, pentru a se concentra pe proiectul nostru. Eu, fiind actriță, am diverse proiecte, printre care se numară musicalurile în care joc și filmarile pentru seriale, reclame etc.

Se fac suficienți bani din muzică sau din job-urile pe care le enumeri mai sus?

– Ne bucuram de faptul că putem spune că trăim din ceea ce ne face fericiți: arta.

Mai apelați la mami, Lucia Bubulac, la nevoie, când ajungeți la fundul sacului?

– Din fericire, nu este cazul. Însă, daca apare o problemă, nu neapărat financiară, ea este prima persoană la care apelăm.