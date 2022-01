La cine se întoarce Liviu Mihalca de la Războinici acasă. Cum arată iubita fostului concurent de la Survivor România

Anunțul lui Liviu Mihalca făcut în ediția din 18 ianuarie la Survivor România i-a întristat pe colegii săi, Războinicii. Dansatorul maramureșean a spus că nu mai poate rezista în show-ul de la PRO TV. Simțea că trage echipa în jos.

Gestul lui a fost considerat de unii drept unul curajos. Alții i-au reproșat că ar fi trebuit să se gândească mai bine înainte să plece în Dominicană.

Oricare ar fi motivația reală din spatele abandonului său, cert este că există o persoană care îl așteaptă cu brațele deschise acasă. Tânărul artist care practică dansuri populare are o iubită extrem de frumoasă, pe nume Raluca Ardelean. În mod cert abia așteaptă s-o strângă în brațe.

Liviu Mihalca de la Survivor România se întoarce la iubita lui, Raluca

Dorul de familie, dar mai ales de partenera sa, și-au pus și ele amprenta, cu siguranță, pe starea războnicului în competiție.

Liviu a postat o serie de fotografii pe contul său de Instagram în care se arată extrem de fericit lângă iubita lui. Cei doi se iubesc precum adolescenții și par făcuți unul pentru celălalt, asta dacă ne uităm la imaginile cu cei doi.

Mihalca și Raluca par de nedezlipit, cel puțin în poze. Tânărul îi face destul de des declarații de dragoste fetei care i-a cucerit inima. Aceasta răspunde cu inimioare și pupici de fiecare dată pe .

Războinicul a renunțat aseară la competiție

De altfel, pe lângă familie și prieteni, Raluca Ardelean a fost una din cele mai aprige susținătoare ale acestuia în cadrul , show care s-a încheiat după doar trei zile pentru el.

„Consider că pentru mine și pentru toată lumea sănătatea fizică și psihică e primordială. Consider că în echipa asta noi ne-am format ca și un pumn de la început. Iar acest pumn are mai multe degete. Dacă un deget se rupe trebuie pansat. Consider că acel deget am fost eu. Cel mai bun pansament pentru mine ar fi înlocuirea mea sau părăsirea concursului”, a fost anunțul prin care Liviu și-a anunțat plecarea de la Survivor România.

Acesta a mai spus că abandonul său a fost gândit și în ideea că dacă se accidentează s-ar putea ca pe viitor să nu mai poată să danseze, iar asta l-ar dărâma.