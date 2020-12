La cine ține Zlatan Ibrahimovic cel mai mult! ”Sunt pe primul loc în viața mea”

Starul suedez al lui AC Milan a vorbit într-un interviu despre care sunt persoanele cele mai importante din viața sa, dar și ce prețuiește cel mai mult în afara oamenilor.

Zlatan Ibrahimovic (39 de ani) a acordat un interviu la sfârșitul anului. Totul după ce a reușit un sezon foarte bun cu echipa de club, formația sa a încheiat anul calendaristic pe prima poziție în Seria A.

Starul suedez a recunoscut la cine ține cel mai mult în viață. Copiii lui Ibrahimovic sunt cei mai importanți pentru el, dar și banii pe care îi are în bancă:

Zlatan Ibrahimovic își adoră copiii: „Maximilian și Vincent sunt pe primul loc”

”Sunt egocentric, dacă nu m-aș fi pus eu în fața tuturor, nu aș fi aici. Există un singur Ibra, nu? Eu! Dar, în viața mea, în fata echipei, acum copiii mei sunt înaintea mea. Maximilian și Vincent sunt pe primul loc, desigur. Și contul meu bancar, nu glumesc!”, a zis Zlatan, într-un interviu oferit celor de la SportWeek.

Întrebat ce ar vrea de Crăciun, jucătorul suedez a răspuns în stilul său caracteristic. Zlatan a zis că nu primește cadouri, ci oferă și are de făcut nu mai puțin de 27:

”Pentru mine, nu cer niciodată nimic. Eu sunt Moș Crăciun, eu sunt cel care aduce cadouri tuturor celor 27 de copii ai mei: doi sunt în Suedia și ceilalți 25 sunt în Milanello”.

Mândru de performanțele lui AC Milan: „Am dovedit că suntem echipă de top”

Starul lui AC Milan este bucuros că a reușit să acumuleze multe puncte cu echipa de club. La venirea lui Ibrahimovic, echipa italiană se afla doar pe locul 12 în Serie A: ”Anul acesta am făcut multe puncte. Am pierdut foarte puține. Nu știu dacă este datorită mie, dar am făcut și eu ceva. Când am ajuns în ianuarie, Milan era pe locul 12.

S-a scris atunci că e finalul, dar toți au judecat deja înainte de a vedea rezultatele. Am ajuns în vârf, am dovedit că suntem echipă de top și trebuie să continuăm așa”, a adăugat Ibrahimovic. În vară suedezul a dorit să spună ”adio” fotbalului.

Zlatan Ibrahimovic a evoluat în 6 meciuri în acest sezon pentru AC Milan în Serie A și a înscris de 10 ori. În Europa League a bifat patru meciuri și un gol. Starul suedez a mai acordat un interviu recent și a trebuit să răspundă la niște întrebări inedite.

