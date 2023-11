La doar 12 ani, face furori în Campionatul Național de Volei. Cine este puștoaica de 1,83 metri, ce poartă 46 la papuc

. Puștoaica de doar 12 ani, elevă în clasa a șasea, este componentă a echipei de volei CSM Constanța. Ea a debutat în campionatul românesc la câteva zile după ce, la masculin, .

Cine este Bianca Cucu, noua senzație din voleiul românesc

Bianca Cucu are doar 12 ani, dar nu pare că este atât de mică. Are 1.83 metri și poată mărimea 46. A debutat la CSM Constanța în acest sezon, jucând în toate cele patru etape de campionat de până acum. De asemenea, este componentă a naționalei U17.

ADVERTISEMENT

Ea spune că este recunoscătoare antrenorilor, care i-au dat ocazia să joace la acest nivel. Se bucură că a putut să se întâlnească cu idolii ei, pe teren.

„În primul rând vreau să le mulțumesc antrenorilor mei deoarece mi-au dat această șansă de a intra la acest nivel, mult mai mare decât vârsta mea. Am jucat contra unor jucătoare care erau idolii mei în volei și întotdeauna mi-am dorit să fac o poză cu ele, iar la această vârstă am ajuns să joc cu ele.

ADVERTISEMENT

Am fost campioană la minivolei. La 12 ani am fost la lotul național al României, la U17. A fost o onoare pentru mine să joc la această vârstă titular”, a spus Bianca Cucu, pentru sportnet.

Colegii au crezut că ea este profesoara de sport, în prima zi de școală. După ce ea le-a explicat că este colega lor, toți au crezut că ea a este repetentă, datorită înălțimii sale. Colegii ei sunt cu 10-15 centimetri mai mici decât ea.

ADVERTISEMENT

”Prima oară când m-au văzut au crezut că sunt profesoara de sport. Am încercat să le explic că sunt colega lor, am 12 ani, iar apoi au crezut că am rămas repetentă. Colegii mei sunt cu 10, 15 centimetri mai mici decât mine”, a spus ea, amuzată.

Reușește să împace foarte bine sportul cu școala, deși recunoaște că este greu și uneori lipsește de la cursuri din cauza antrenamentelor.

ADVERTISEMENT

”Într-adevăr, îmi este foarte greu, am câte două antrenamente în fiecare zi și între ele am școală, dar fac față. Și colegii mă ajută cu lecțiile atunci când lipsesc”, spune Bianca Cucu

Pentru ea, voleiul a pornit dintr-o joacă, dar mai apoi a devenit o pasiune. Mama ei a fost mereu aproape de ea. Visul ei este să ajungă la o echipă puternică, din afară.

”Prima oară a fost ca o joacă, iar apoi când am văzut că îmi place ceea ce fac a devenit ca o pasiune foarte mare pentru mine. Vreau să îi mulțumesc mamei deoarece mă ajută cu sfaturi legate de tot ceea ce înseamnă volei. Vreau să ajung la o echipă mare din străinătate!”, a spus Bianca Cucu, componentă a echipei de volei feminin CSM Constanța.

Laude din partea antrenorului ei

Florin Voinea, antrenorul ei, spune că nu a văzut asemenea calități și deprinderi la o sportivă de doar 12 ani, acesta fiind motivul pentru care a fost promovată la echipa mare.

”Sincer, nu am văzut până acum așa calități și așa deprinderi la o vârstă de 12 ani. Tocmai de aceea consider că este de excepție, cred că a făcut un pas important ca Bianca să facă parte dintr-o echipă de prima ligă.

Singurul regim special de antrenament îl reprezintă prezența ei la antrenament. Știm foarte bine că este elevă în clasa a 6-a trebuie să pună accent și pe educație. Bianca este un copil exceptional! Acesta este și motivul pentru care face parte din strategia noastră. Eu la 12 ani abia descopeream jocul de volei.

Noi, bărbații avem o dezvoltare mai lentă, Bianca este cu doi pași în față”, a spus Florin Voinea, antrenor CSM Constanța.