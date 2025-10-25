La doar 15 ani, fiul lui Cristiano Ronaldo deține o adevărată comoară. Cea mai scumpă piesă valorează jumătate de milion de dolari

ADVERTISEMENT

La doar 15 ani, fiul lui Cristiano Ronaldo, a ajuns în atenția fanilor datorită stilului extravagant. Adolescentul care își dorește să calce pe urmele tatălui său deține o adevărată comoară. Cea mai scumpă piesă valorează jumătate de milion de dolari.

Fiul lui Cristiano Ronaldo, colecționar de ceasuri de lux

Băiatul cel mare al lui Cristiano Ronaldo, al cărui nume complet este Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Jr., este în vizorul oamenilor datorită fotbalului, dar și vieții pe care o etalează pe rețelele de socializare sau în public.

Adolescentul are numai 15 ani, dar se poate declara un adevărat colecționar de ceasuri de lux. Are o colecție impresionantă de accesorii de brand. Cea mai valoroasă achiziție cu care se mândrește la ora actuală costă peste jumătate de milion de dolari.

Concret, este vorba de un Rolex GMT Master II „116769TBR”. Potrivit unor specialiști, ceasul este evaluat la peste jumătate de milion de dolari. Are un preț de vânzare care se ridică la valoarea de 550.000 de dolari.

Modelul este unul extrem de apreciat, fiind lansat pe piață în anul 2017. Ceasul deținut de are cel mai mare preț de vânzare recomandat de producător dintre toate ceasurile Rolex create până acum.

Pe lângă faptul că este scump, are și o greutate de peste jumătate de kilogram. Carcasa, brățara și cadranul ceasului sunt acoperite în întregime cu peste 30 de carate de diamante. Toate diamantele sunt tăiate impecabil, în total fiind peste 100.

Ce alte ceasuri mai are fiul lui Cristiano Ronaldo

Fiul lui Cristiano Ronaldo apreciază bijuteriile de lux, dovadă că în colecția personală se găsește un Jacob & Co Epic X Chrono 3 Dial Camo. Ceasul este creat de un brand elvețian și este conceput într-o manufactură din Geneva.

Accesoriul tânărului de numai 15 ani este estimat la valoarea de 33.000 de dolari. Cristiano Ronaldo Jr. mai deține un Hublot Big Bang Chrono Diamonds. Acest accesoriu are un preț de vânzare de 30.000 de dolari.

De asemenea, are un Hublot Classic Fusion King Gold pentru care a achitat 24.000 de dolari. Fotbalistul echipei de juniori al clubului Al Nassr din Arabia Saudită se mândrește și cu alte ceasuri pe care le poartă de fiecare dată când are ocazia.

Cu siguranță, nu se va opri aici și va achiziționa și alte modele impresionante. Are toate șansele să calce pe urmele celebrului său tată, chiar dacă unele persoane consideră că nu se va ridica la nivelul lui Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo Jr., între critici și laude

După ce a debutat pentru echipa națională a Portugaliei U15 adolescentul de 15 ani a fost aspru criticat de fani. Acum, . Mulți cred că a oferit prestații puțin sub așteptări, cu toate că a înscris primele două goluri sub drapelul lusitan.

Golurile au fost marcate în cele 4 partide disputate până acum, ambele contra Croației. În schimb, sunt persoane care îl laudă pentru ambiția pe care o are, dar și pentru faptul că profită din plin de statutul său.

„E doar un copil, lăsați-l să se simtă bine”, „Când tatăl tău e miliardar, de ce nu?”, „Nu fiți geloși, oamenilor”, „El este fiul lui Christiano Ronaldo, care este singurul răspuns la toate întrebările…”.

„De ce toată lumea vrea ca puștiul să sufere la fel cum a suferit Ronaldo?” sau „Până la urmă, e din munca lui «Bicho»”, sunt o mică parte dintre comentariile lăsate de internauți, pe .