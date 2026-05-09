La doar 16 ani, fotbalistul a marcat la 5 secunde de la debutul în Ligue 1! Povestea noului star, care are Franța la picioare

Mezian Soares Mesloub a scris istorie în Ligue 1. La doar 16 ani și 181 de zile el a devenit unul dintre cei mai tineri marcatori ai competiției și a înscris cel mai rapid gol din ultimii 20 de ani, în meciul Lens – Nantes 1-0. Reușita sa a fost cu dublu efect: și-a calificat echipa matematic în Champions League și i-a retrogradat pe adversari în Ligue 2.

Mezian Soares Mesloub, gol la doar 5 secunde de la debut

Lens face un sezon foarte bun în Franța și a reușit să se lupte cu PSG pentru titlul de campioană, chiar dacă formația lui Luis Enrique nu a mizat foarte mult pe meciurile din competiția internă, acolo unde poate câștiga fără probleme folosind echipa a doua.

iar Lens a ales să arunce în luptă un tânăr de 16 ani în meciul cu FC Nantes, pentru a da șanse și tinerelor speranțe. Inspirația s-a dovedit câștigătoare, întrucât Mezian Soares Mesloub, mijlocaș de doar 16 ani, a înscris la doar cinci secunde după ce a fost introdus pe teren, gol demn de Cartea Recordurilor. Până în acest meci, Mesloub nu s-a aflat în nicio partidă nici măcar pe banca de rezerve.

Povestea tânărului Mezian Soares. Poate alege dintre trei naționale diferite, iar tatăl său a fost căpitan la Lens

Mezian Soares Mesloub este fiul fostului căpitan al lui RC Lens, Walid Mesloub. El a înscris unicul gol al partidei cu Nantes chiar sub privirile tatălui său, care a fost extrem de mândru de reușita fiului său. Imediat după o aruncare de la margine, „perla” lui Lens a preluat o minge în careu și a tras la poartă fără să stea pe gânduri.

„Astăzi sunt foarte, foarte mândru. Eram deja foarte emoționat când a fost convocat, dar să-l văd pe gazonul pe care și eu am avut șansa să joc și apoi să-l văd făcând asta… nu eram pregătit! Știam de ce este capabil, dar nu mă gândeam că va exploda atât de devreme”, a declarat tatăl său la finalul partidei, conform Ligue 1+.

Noul star al lui RC Lens ar putea evolua pentru trei naționale la nivel de seniori. El are cetățenie franceză, algeriană și portugheză, însă marcând câte un gol pentru fiecare reprezentativă.

Tatăl noii „perle” a lui Lens, condamnat la închisoare în 2022

În acest moment în familia Mesloub este o bucurie foarte mare, însă aceasta a trecut prin clipe grele în urmă cu patru ani. Walid Mesloub, tatăl puștiului lui Lens, a fost condamnat la 18 luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost acuzat de spălare de bani alături de un traficant de droguri.

Fostul căpitan al lui Lens a fost găsit vinovat de facilitarea schimbului sau revânzării unor mașini de lux. Acesta a recunoscut schimburile de vehicule în fața instanței, însă a afirmat că nu a văzut nimic greșit în acest lucru. Suma de bani care a fost „spălată” se ridică la aproximativ 508.000 de euro.

Cele mai rapide goluri și cei mai tineri marcatori din Ligue 1

Cu golul ce a adus victoria lui RC Lens contra lui FC Nantes, Mezian Soares Mesloub a intrat în istorie atât prin marcarea unuia dintre cele mai rapide goluri din istorie, cât și prin vârsta sa încă fragedă. Reușita sa a fost cea mai rapidă din ultimii 20 de ani în campionatul Franței:

Mezian Mesloub (Lens, 5 secunde, contra lui Nantes) Ireneusz Jelen (Auxerre, 6 secunde, contra lui Lorient) Aleksandr Golovin (Monaco, 10 secunde, contra lui Lorient) Jamel Saihi (Montpellier, 14 secunde, contra lui Lorient) Guido Carillo (Monaco, 15 secunde, contra lui Bastia).

În ceea ce privește topul celor mai tineri marcatori, fotbalistul lui RC Lens se clasează pe locul 7 după anul 1946: