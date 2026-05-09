La doar 16 ani, fotbalistul a marcat la 5 secunde de la debutul în Ligue 1! Povestea noului star, care are Franța la picioare

Mezian Soares Mesloub a scris istorie în Ligue 1. La doar 16 ani și 181 de zile el a devenit unul dintre cei mai tineri marcatori ai competiției și a înscris cel mai rapid gol din ultimii 20 de ani, în meciul Lens – Nantes 1-0. Reușita sa a fost cu dublu efect: și-a calificat echipa matematic în Champions League și i-a retrogradat pe adversari în Ligue 2.
Lens face un sezon foarte bun în Franța și a reușit să se lupte cu PSG pentru titlul de campioană, chiar dacă formația lui Luis Enrique nu a mizat foarte mult pe meciurile din competiția internă, acolo unde poate câștiga fără probleme folosind echipa a doua.
Șansele la titlu sunt tot mai mici, iar Lens a ales să arunce în luptă un tânăr de 16 ani în meciul cu FC Nantes, pentru a da șanse și tinerelor speranțe. Inspirația s-a dovedit câștigătoare, întrucât Mezian Soares Mesloub, mijlocaș de doar 16 ani, a înscris la doar cinci secunde după ce a fost introdus pe teren, gol demn de Cartea Recordurilor. Până în acest meci, Mesloub nu s-a aflat în nicio partidă nici măcar pe banca de rezerve.
Mezian Soares Mesloub este fiul fostului căpitan al lui RC Lens, Walid Mesloub. El a înscris unicul gol al partidei cu Nantes chiar sub privirile tatălui său, care a fost extrem de mândru de reușita fiului său. Imediat după o aruncare de la margine, „perla” lui Lens a preluat o minge în careu și a tras la poartă fără să stea pe gânduri.
„Astăzi sunt foarte, foarte mândru. Eram deja foarte emoționat când a fost convocat, dar să-l văd pe gazonul pe care și eu am avut șansa să joc și apoi să-l văd făcând asta… nu eram pregătit! Știam de ce este capabil, dar nu mă gândeam că va exploda atât de devreme”, a declarat tatăl său la finalul partidei, conform Ligue 1+.
Noul star al lui RC Lens ar putea evolua pentru trei naționale la nivel de seniori. El are cetățenie franceză, algeriană și portugheză, însă până în acest moment a ales naționala lusitană, pentru care are a jucat deja trei partide la U16 și alte 5 meciuri la U17, marcând câte un gol pentru fiecare reprezentativă.
În acest moment în familia Mesloub este o bucurie foarte mare, însă aceasta a trecut prin clipe grele în urmă cu patru ani. Walid Mesloub, tatăl puștiului lui Lens, a fost condamnat la 18 luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost acuzat de spălare de bani alături de un traficant de droguri.
Fostul căpitan al lui Lens a fost găsit vinovat de facilitarea schimbului sau revânzării unor mașini de lux. Acesta a recunoscut schimburile de vehicule în fața instanței, însă a afirmat că nu a văzut nimic greșit în acest lucru. Suma de bani care a fost „spălată” se ridică la aproximativ 508.000 de euro.
Cu golul ce a adus victoria lui RC Lens contra lui FC Nantes, Mezian Soares Mesloub a intrat în istorie atât prin marcarea unuia dintre cele mai rapide goluri din istorie, cât și prin vârsta sa încă fragedă. Reușita sa a fost cea mai rapidă din ultimii 20 de ani în campionatul Franței:
În ceea ce privește topul celor mai tineri marcatori, fotbalistul lui RC Lens se clasează pe locul 7 după anul 1946: