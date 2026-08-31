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Descoperă în paragrafele următoare cine este, în realitate, rusoaica-minune în vârstă de doar 16 ani, Kristina Liutova. Jucătoarea a cucerit un titlu important, parcursul ei fiind comparat cu o altă conațională.

Kristina Liutova, noua stea din tenisul mondial

E , fiind originară din aceeași țară ca celebra sportivă. Kristina Liutova este o cunoscută jucătoare de tenis, născută în anul 2010, care a scris deja istorie în circuitul WTA, încă de la debut. Adolescenta în vârstă de 16 ani a câștigat titlul de la Memphis, după ce a învins-o pe Darja Vidmanova (23 de ani, 114 WTA).

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Tenismena aflată în prima finală WTA a carierei sale are planuri mari de viitor. În prezent, este cea mai tânără jucătoare care intră pe tabloul principal al unui Grand Slam. Va fi prezentă la US Open, unde a jucat deja în calificări și a câștigat 3 meciuri. Acum, toată lumea se întreabă cine este, de fapt, puștoaica minune.

Înainte de a o înfrunta pe numărul 4 mondial, Qinwen Zheng, oamenii trebuie să știe că rusoaica este născută la Moscova în luna februarie. Și-a descoperit pasiunea pentru tenis când avea numai 3 ani. În urmă cu 6 ani a luat decizia să se stabilească în Redmond, Statele Unite ale Americii. A făcut acest pas pentru a-și urma visul de a deveni profesionistă la Academia de Tenis Gorin, conform .

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La scurtă vreme după mutarea peste Ocean a început să cucerească titlu după titlu. Mai întâi, Kristina Liutova și-a adjudecat Orange Bowl-ul Junior Under-12 în 2022. Ulterior, a adunat nouă titluri în Circuitul Junior ITF. La începutul lui 2026 era clasată pe locul 714, dar tot a primit un wild card în tenisul feminin.

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Apoi, a câștigat W35 la Las Vegas, fără a ceda niciun set. Mai târziu, a ajuns la W100 la Indian Harbour Beach și Sumter și, în final a încheiat cu seria de victorii de la Memphis. Astfel, încă de la începutul anului în curs sportiva a câștigat 33 de meciuri în toate circuitele și a pierdut doar patru. Acest lucru demonstrează că este o persoană ambițioasă.

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A doua cea mai tânără jucătoare care a cucerit un titlu WTA

Kristina Liutova încă nu a fost învinsă la nivel WTA. Prin urmare, a devenit a doua cea mai tânără care a câștigat vreodată un turneu încă de la debutul la nivel profesionist. Specialiștii transmit că rusoaica a fost întrecută de Mirjana Lucic, în vârstă de 15 ani și 50 de zile, care a câștigat primul trofeu la Bol 1997.

În prezent, adolescenta este prima jucătoare născută în 2010 care va juca un Grand Slam. Într-un interviu pe care l-a acordat la un moment sportiva a făcut o declarație neașteptată despre mama sa. A subliniat că femeia a însoțit-o la toate antrenamentele și competițiile la care a luat parte încă de la vârsta de 3 ani.

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„Uite-o, a fost cu mine pe terenurile de tenis de când aveam trei ani. M-a adus pe lume și a făcut tot ce a putut. A fost incredibil de greu pentru ea și îi sunt enorm de recunoscătoare. Te iubesc”, a spus Kristina Liutova, mai arată sursa citată mai sus.