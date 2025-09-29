La doar 17 ani, noul star din La Masia a debutat oficial la prima echipă a Barcelonei: „E incredibil!”

Calendarul aglomerat și problemele de lot ale Barcelonei l-au forțat pe Hansi Flick să facă mai multe modificări în primul 11 pentru meciul cu Real Sociedad, iar tehnicianul german a luat o decizie surprinzătoare: l-a titularizat pe Pedro „Dro” Fernandez, un mijlocaș ofensiv de doar 17 ani care a debutat oficial cu această ocazie la prima echipă a formației catalane.

Noua vedetă din La Masia a debutat la prima echipă a Barcelonei! Ce notă a primit pentru evoluția din meciul cu Real Sociedad

. Mijlocașul a și marcat un gol frumos într-un amical cu Vissel Kobe, iar debutul într-un meci oficial părea doar o chestiune de timp.

Jucătorul cu origini filipineze s-a aflat pe bancă la primele trei meciuri disputate de Barcelona în actualul sezon din La Liga, dar și la disputa contra lui Real Oviedo din runda precedentă. Pentru jocul cu Real Sociedad, Hansi Flick nu s-a putut baza pe mai mulți jucători importanți, precum Gavi, Fermin Lopez sau Raphinha, iar Lamine Yamal nu era încă refăcut complet.

Așadar, pentru a-l odihni pe Dani Olmo, germanul a decis să îl titularizeze pe Dro în rolul de mijlocaș ofensiv. Tânărul fotbalist a avut un procentaj al paselor corecte de 92% (24 din 26), a câștigat 4 dueluri din cele 6 disputate contra adversarilor și a reușit două driblinguri, prestația sa fiind notată cu 6.6 de site-ul . Dro a părăsit terenul la pauză, fiind înlocuit de Dani Olmo.

Pedro Fernández (Dro) vs Real Sociedad LaLiga Debut ✨ — Dubbu (@Dubbu01)

Ce a declarat Dro după debutul la Barcelona

La final, Dro a oferit o reacție jurnaliștilor spanioli. „Sunt foarte fericit, e incredibil. Când mi-a spus antrenorul la hotel că voi fi titular, nu mi-a venit să cred. Am avut emoții… Debutul într-un meci oficial e ceva unic, prima partidă e specială, dar am reușit să mă calmez. Colegii și antrenorii m-au liniștit, mi-au spus să fac ce fac și la antrenamente, iar asta mi-a dat încredere”, a declarat tânărul fotbalist, conform .

Condusă cu 1-0 după reușita lui Odriozola, Barcelona a revenit și s-a impus cu 2-1 contra lui Real Sociedad. Jules Kounde a egalat înainte de pauză, iar golul de trei puncte i-a aparținut lui Robert Lewandowski. Polonezul a înscris cu o lovitură de cap după o pasă decisivă oferită de Lamine Yamal, care intrase de doar un minut pe gazon. Catalanii au profitat de și au urcat pe primul loc în La Liga.

„Dro se descurcă foarte bine. Are capacitatea de a controla bine mingea și are capacitatea de a se descurca foarte bine”, a spus și Hansi Flick, citat de .