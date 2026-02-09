La doar 22 de ani e în topul Forbes, cu câștiguri de peste 23 milioane de dolari pe an. Ea este tânăra care a uimit la Jocurile Olimpice de iarnă

ADVERTISEMENT

Superstarul schiului acrobatic, Eileen Gu a uimit la Jocurile Olimpice de iarnă. La doar 22 de ani, tânăra de origine chineză este în topul Forbes, reușind să se facă remarcată în sportul pe care-l practică de foarte multă vreme.

Eileen Gu, schioarea ce a impresionat la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina

Eileen Gu este triplă medaliată olimpică la Beijing. A cucerit două medalii de aur și una de argint la slopestyle. La această probă uimitoare a făcut senzație și de această dată, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina.

Competiția din 2026 a adus-o în centrul atenției pe sportiva în vârstă de 22 de ani. S-a calificat la Livigno, în ciuda unei căzături în prima sa cursă. Din fericire, și-a revenit la a doua cursă, unde a obţinut 75,3 puncte.

A terminat pe locul doi în runda de calificare, . A studiat la Stanford și Oxford, fiind inclusă într-un clasament realizat de Forbes în ceea ce privește veniturile încasate.

Mai mult decât atât, e una dintre cele mai influente 100 de persoane din topul Time. În fiecare an Eileen Gu primește aproximativ 23,1 de milioane de dolari. Banii vin atât din săriturile înapoi pe pârtiile de schi, cât și din pictorialele în care apare.

. Schioarea este model IMG, motiv pentru care de-a lungul anilor a defilat pe podium pentru branduri de renume, cum ar fi Victoria’s Secret și Louis Vuitton.

Ce premii are în palmares Eileen Gu

Eileen Gu a câștigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina. A pierdut duelul feminin în favoarea unei sportive din Elveția, pe numele său Mathilde Gremaud. Cu toate acestea, s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

De când și-a descoperit pasiunea pentru acest sport a adunat numeroase trofee. La doar 18 ani a devenit cea mai tânără campioană olimpică la schi freestyle. La acea vreme a cucerit două medalii de aur și una de argint.

Medaliile i-au fost înmânate după Jocurile Olimpice de iarnă care s-au desfășurat la Beijing, în 2022, la big air, halfpipe și slopestyle. În ciuda premiilor, Eileen Gu a câștigat din schi, anul anterior, doar 100.000 de dolari.