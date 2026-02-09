Life

La doar 22 de ani e în topul Forbes, cu câștiguri de peste 23 milioane de dolari pe an. Ea este tânăra care a uimit la Jocurile Olimpice de iarnă

Cine este tănăra care a făcut senzație la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Are 22 de ani, însă nu trece neobservată în clasamentul realizat de celebra revistă americană Forbes.
Alexa Serdan
09.02.2026 | 23:15
La doar 22 de ani e in topul Forbes cu castiguri de peste 23 milioane de dolari pe an Ea este tanara care a uimit la Jocurile Olimpice de iarna
Cine e Eileen Gu, concurentă la Jocurile Olimpice 2026. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

Superstarul schiului acrobatic, Eileen Gu a uimit la Jocurile Olimpice de iarnă. La doar 22 de ani, tânăra de origine chineză este în topul Forbes, reușind să se facă remarcată în sportul pe care-l practică de foarte multă vreme.

Eileen Gu, schioarea ce a impresionat la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina

Eileen Gu este triplă medaliată olimpică la Beijing. A cucerit două medalii de aur și una de argint la slopestyle. La această probă uimitoare a făcut senzație și de această dată, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina.

ADVERTISEMENT

Competiția din 2026 a adus-o în centrul atenției pe sportiva în vârstă de 22 de ani. S-a calificat la Livigno, în ciuda unei căzături în prima sa cursă. Din fericire, și-a revenit la a doua cursă, unde a obţinut 75,3 puncte.

A terminat pe locul doi în runda de calificare, tânăra numărându-se printre sportivele care câștigă enorm. A studiat la Stanford și Oxford, fiind inclusă într-un clasament realizat de Forbes în ceea ce privește veniturile încasate.

ADVERTISEMENT
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le...
Digi24.ro
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”

Mai mult decât atât, e una dintre cele mai influente 100 de persoane din topul Time. În fiecare an Eileen Gu primește aproximativ 23,1 de milioane de dolari. Banii vin atât din săriturile înapoi pe pârtiile de schi, cât și din pictorialele în care apare.

ADVERTISEMENT
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”:...
Digisport.ro
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”: ”Vrei să luăm otrava ta?” / ”Fără rușine”

A pozat pentru numărul de costume de baie al revistei Sports Illustrated. Schioarea este model IMG, motiv pentru care de-a lungul anilor a defilat pe podium pentru branduri de renume, cum ar fi Victoria’s Secret și Louis Vuitton.

Ce premii are în palmares Eileen Gu

Eileen Gu a câștigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina. A pierdut duelul feminin în favoarea unei sportive din Elveția, pe numele său Mathilde Gremaud. Cu toate acestea, s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

ADVERTISEMENT

De când și-a descoperit pasiunea pentru acest sport a adunat numeroase trofee. La doar 18 ani a devenit cea mai tânără campioană olimpică la schi freestyle. La acea vreme a cucerit două medalii de aur și una de argint.

Medaliile i-au fost înmânate după Jocurile Olimpice de iarnă care s-au desfășurat la Beijing, în 2022, la big air, halfpipe și slopestyle. În ciuda premiilor, Eileen Gu a câștigat din schi, anul anterior, doar 100.000 de dolari.

Prezentatoarea care concurează cu Diletta Leotta. Atrage toată atenția cu ținutele pe care...
Fanatik
Prezentatoarea care concurează cu Diletta Leotta. Atrage toată atenția cu ținutele pe care le are în studio
Cine este concurenta de la Desafio care l-a impresionat cel mai mult pe...
Fanatik
Cine este concurenta de la Desafio care l-a impresionat cel mai mult pe Florin Prunea. Surpriza e uriașă: ”E bună de nevastă”
În trecut nu se suportau, dar acum sunt de nedespărțit. Cine sunt jucătoarele...
Fanatik
În trecut nu se suportau, dar acum sunt de nedespărțit. Cine sunt jucătoarele de tenis care au dezvoltat o frumoasă prietenie
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Universitatea Craiova transferă în ziua derby-ului cu Dinamo! Ce jucător se alătură lotului lui...
iamsport.ro
Universitatea Craiova transferă în ziua derby-ului cu Dinamo! Ce jucător se alătură lotului lui Filipe Coelho
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!