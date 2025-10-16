La doar 25 de ani, marea campioană a anunțat că se retrage. „Sunt fericită”

Multipla campioană australiană la înot Ariarne Titmus anunță că se retrage. Deși are doar 25 de ani, tânăra a decis să spună adio sportului de performanță, având în vedere momentele dificile prin care a trecut.
Ariarne Titmus a reușit să bifeze performanțe de-a dreptul impresionante de-a lungul carierei sale, destul de scurte. În primul rând sportiva a câștigat aurul la 400 m stil liber la Jocurile Olimpice de la Tokyo și Paris.
Aceasta și-a pierdut recordul mondial în fața rivalei Summer McIntosh, din Canada, la începutul acestui an. Chiar și așa, ea rămâne deținătoarea recordului mondial la 200 metri stil liber.
Și totuși de ce se retrage Ariarne Titmus? În primă fază, sportiva a luat o pauză de un an. S-a gândit să tot revină, însă ulterior a hotărât că cea mai bună decizie este să renunțe.
„Întotdeauna m-am gândit să revin. (…). Nu am crezut niciodată că Parisul va fi ultima mea ediție a Jocurilor Olimpice. Și știind ce știu acum, mi-aș fi dorit să fi apreciat puțin mai mult ultima cursă”, a dezvăluit aceasta.
Decizia ei a fost cu atât mai surprinzătoare în contextul în care atunci când a luat pauză, ea a anunțat că vrea să se concentreze pe Jocurile Olimpice din 2028, de la Los Angeles.
Iată însă că lucrurile s-au schimbat radical. Chiar și așa, Ariarne Titmus recunoaște că a fost pasionată de înot încă din copilărie și că pentru ea, decizia luată nu este deloc una ușoară.
Pe de altă parte, tânăra campioană a dezvăluit public că mai sunt și alte lucruri importante în viața ei de care trebuie să țină cont. Astfel, va merge mai departe, dar cu noi priorități.
„ O decizie foarte dificilă de luat, dar de care sunt fericită. (…). Întotdeauna mi-a plăcut înotul, a fost pasiunea mea încă din copilărie. Dar mi-am dat seama că unele lucruri din viața mea, care au fost întotdeauna importante pentru mine, sunt acum puțin mai importante decât înotul, și asta este în regulă”, și-a motivat alegerea.
Amintim faptul că înainte să ajungă la Paris, sportiva a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru a i se extirpa o tumoare ovariană benignă. S-a întâmplat în urmă cu mai bine de un an de zile.
Iar la acel moment, sportiva recunoștea că problema de sănătate a afectat-o destul de tare. Acela a fost de altfel și momentul în care a simțit că este nevoită să ia o pauză de la tot.
„M-a zguduit cu adevărat mental. Probabil a fost prima dată când am luat în considerare lucruri în afara înotului”, a mai adăugat aceasta. Și chiar dacă se retrage la doar 25 de ani, Ariarne Titmus, a reușit deja să adune 33 de medalii internaționale.
Aceasta a câștigat opt medalii la Jocurile Olimpice, nouă la Campionatele Mondiale și opt la Jocurile Commonwealth-ului. Ea a fost poreclită ”Terminatoare” și totodată una dintre cele mai puternice sportive de stil liber de la 200 la 800 de metri.