La doar 25 de ani, marea campioană a anunțat că se retrage. „Sunt fericită”

Multipla campioană australiană la înot Ariarne Titmus anunță că se retrage. Deși are doar 25 de ani, tânăra a decis să spună adio sportului de performanță, având în vedere momentele dificile prin care a trecut.

ADVERTISEMENT

De ce se retrage Ariarne Titmus

Ariarne Titmus a reușit să bifeze , destul de scurte. În primul rând sportiva a câștigat aurul la 400 m stil liber la Jocurile Olimpice de la Tokyo și Paris.

Aceasta și-a pierdut recordul mondial în fața rivalei Summer McIntosh, din Canada, la începutul acestui an. Chiar și așa, ea rămâne deținătoarea recordului mondial .

ADVERTISEMENT

Și totuși de ce se retrage Ariarne Titmus? În primă fază, sportiva a luat o pauză de un an. S-a gândit să tot revină, însă ulterior a hotărât că cea mai bună decizie este să renunțe.

„Întotdeauna m-am gândit să revin. (…). Nu am crezut niciodată că Parisul va fi ultima mea ediție a Jocurilor Olimpice. Și știind ce știu acum, mi-aș fi dorit să fi apreciat puțin mai mult ultima cursă”, a dezvăluit aceasta.

ADVERTISEMENT

Marea campioană a iubit înotul încă din copilărie

Decizia ei a fost cu atât mai surprinzătoare în contextul în care atunci când a luat pauză, ea a anunțat că vrea să se concentreze pe Jocurile Olimpice din 2028, de la Los Angeles.

ADVERTISEMENT

Iată însă că lucrurile s-au schimbat radical. Chiar și așa, Ariarne Titmus recunoaște că a fost pasionată de înot încă din copilărie și că pentru ea, decizia luată nu este deloc una ușoară.

Pe de altă parte, tânăra campioană a dezvăluit public că mai sunt și alte lucruri importante în viața ei de care trebuie să țină cont. Astfel, va merge mai departe, dar cu noi priorități.

ADVERTISEMENT

„ O decizie foarte dificilă de luat, dar de care sunt fericită. (…). Întotdeauna mi-a plăcut înotul, a fost pasiunea mea încă din copilărie. Dar mi-am dat seama că unele lucruri din viața mea, care au fost întotdeauna importante pentru mine, sunt acum puțin mai importante decât înotul, și asta este în regulă”, și-a motivat alegerea.

Ariarne Titmus a fost supusă unei intervenții chirurgicale

Amintim faptul că înainte să ajungă la Paris, sportiva a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru a i se extirpa o tumoare ovariană benignă. S-a întâmplat în urmă cu mai bine de un an de zile.

Iar la acel moment, sportiva recunoștea că problema de sănătate a afectat-o destul de tare. Acela a fost de altfel și momentul în care a simțit că este nevoită să ia o pauză de la tot.

„M-a zguduit cu adevărat mental. Probabil a fost prima dată când am luat în considerare lucruri în afara înotului”, a mai adăugat aceasta. Și chiar dacă se retrage la doar 25 de ani, Ariarne Titmus, a reușit deja să adune 33 de medalii internaționale.

Aceasta a câștigat opt medalii la Jocurile Olimpice, nouă la Campionatele Mondiale și opt la Jocurile Commonwealth-ului. Ea a fost poreclită ”Terminatoare” și totodată una dintre cele mai puternice sportive de stil liber de la 200 la 800 de metri.