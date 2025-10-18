Sport

La doar 26 de ani, atacantul român de națională trăiește un adevărat coșmar! Grav afectat și de o dramă personală, nu a mai înscris de doi ani și jumătate

Unul dintre cei mai promițători atacanți români a ajuns într-o situație ingrată deși are numai 26 de ani și părea pe o traiectorie ascendentă în cariera sa
Catalin Oprea
18.10.2025 | 13:48
La doar 26 de ani atacantul roman de nationala traieste un adevarat cosmar Grav afectat si de o drama personala nu a mai inscris de doi ani si jumatate
SPECIAL FANATIK
Un atacant român de perspectivă trăiește un adevărat coșmar. De când nu a mai marcat un gol. Foto: colaj Fanatik.

Pentru George Ganea, fiul fostului internațional Ionel Ganea, problemele nu par a se mai termina. Revenit după o accidentare gravă, ruptură de ligamente încrucișate, el nu își găsește locul la echipa la care este legitimat acum.

ADVERTISEMENT

George Ganea a marcat ultima dată în martie 2024

Ganezul jr. joacă la Ujpest, în Ungaria, dar în actualul sezon a bifat două minute. Câte unul în meciurile cu Academia Puskas și Nyiregyhaza. În rest, a fost rezervă sau în afara lotului în cele nouă etape scurse din campionatul maghiar.

Situația din acest sezon este continuarea celui anterior. Revenit după accidentare la începutul anului, Ganea a bifat patru meciuri în primăvară. Unul ca titular, trei ca rezervă. A fost ignorat constant de antrenor, care l-a ținut rezervă.

ADVERTISEMENT

Așa se face că în ultimele două sezoane, el a jucat doar șase meciuri fără a marca vreun gol. De două ori a fost trimis la echipa a doua a clubului, care activează în liga a treia. Acolo a marcat, însă acest lucru nu l-a ajutat în tentativa de a juca la prima echipă.

Fiul lui Ionel Ganea a fost cu România la JO de la Tokyo

Primul sezon la Ujpest al fostului internațional de tineret, 2023-2024, fusese decent. A jucat în 24 de partide și deși, nu a înscris vreun gol, a fost om de bază, ungurii considerându-l un transfer reușit.

ADVERTISEMENT
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova. Audieri la Poliția...
Digi24.ro
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova. Audieri la Poliția Capitalei

Ganea se află acum însă în situația de a nu mai fi marcat din 4 martie 2023, de când juca la FCU Craiova. Are doi ani și jumătate de secetă pe tabela de marcaj, o situație cel puțin bizară pentru un fotbalist care era în anturajul naționalei.

ADVERTISEMENT
Câte intervenții estetice are și cum arată acum milionarul român care are 9...
Digisport.ro
Câte intervenții estetice are și cum arată acum milionarul român care are 9 copii cu 4 femei

George Ganea are 26 de ani și a jucat la Campionatul European de Tineret din 2021, dar și la Jocurile Olimpice de la Tokyo.În Superliga României, el a jucat pentru Rapid, Viitorul, Farul, FC Argeș și FCU Craiova.

Ionel Ganea, pasibil de închisoare până la 7 ani

Familia Ganea a fost greu încercată anul acesta de o dramă familială. Pe 9 mai, fostul internațional român Ionel Ganea a provocat un accident rutier grav în județul Brașov, din cauza căruia fiul său de doar 2 ani, fratele mai mic al lui George Ganea, a ajuns în stare gravă la spital, unde a decedat tragic pe 6 iunie. Fostul fotbalist este anchetat pentru ucidere din culpă.

ADVERTISEMENT

Fostul atacant este anchetat pentru ucidere din culpă, iar Codul Penal precizează că forma simplă a infracțiunii ar prevede o pedeapsă între 1 și 5 ani de închisoare, în timp ce forma agravată, care poate include încălcarea gravă a regulilor de siguranță rutieră sau nerespectarea obligațiilor privind transportul minorilor, poate atrage 2–7 ani închisoare.

  • 3 apariții și 2 goluri a bifat George Ganea în tricoul naționalei României U23
  • 30 iunie 2026 este data la care contractul lui George Ganea cu Ujpest ajunge la final
„Tatăl și frații mei stau acolo”. Costel Gâlcă aproape a izbucnit în lacrimi...
Fanatik
„Tatăl și frații mei stau acolo”. Costel Gâlcă aproape a izbucnit în lacrimi la conferință după explozia blocului din Rahova. Video
Liga 2, live video etapa 10. Incredibil! Ceahlăul – Corvinul 0-2. Hunedorenii înscriu...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 10. Incredibil! Ceahlăul – Corvinul 0-2. Hunedorenii înscriu de două ori în trei minute. 32 de goluri s-au marcat în meciurile de azi
Nadia Comăneci, vizită într-un oraș în care nu a mai fost de ani...
Fanatik
Nadia Comăneci, vizită într-un oraș în care nu a mai fost de ani buni: ”Sunt extrem de impresionată de această priveliște fantastică”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A câștigat milioane din fotbal, a fost vedetă la națională, însă a căzut...
iamsport.ro
A câștigat milioane din fotbal, a fost vedetă la națională, însă a căzut în patima alcoolului și s-a ruinat: 'Nu mă pot schimba'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!