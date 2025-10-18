La doar 26 de ani, atacantul român de națională trăiește un adevărat coșmar! Grav afectat și de o dramă personală, nu a mai înscris de doi ani și jumătate

Pentru George Ganea, fiul fostului internațional Ionel Ganea, problemele nu par a se mai termina. Revenit după o accidentare gravă, ruptură de ligamente încrucișate, el nu își găsește locul la echipa la care este legitimat acum.

George Ganea a marcat ultima dată în martie 2024

Câte unul în meciurile cu Academia Puskas și Nyiregyhaza. În rest, a fost rezervă sau în afara lotului în cele nouă etape scurse din campionatul maghiar.

Situația din acest sezon este continuarea celui anterior. Revenit după accidentare la începutul anului, Ganea a bifat patru meciuri în primăvară. Unul ca titular, trei ca rezervă. A fost ignorat constant de antrenor, care l-a ținut rezervă.

Așa se face că în ultimele două sezoane, el a jucat doar șase meciuri fără a marca vreun gol. De două ori a fost trimis la echipa a doua a clubului, care activează în liga a treia. Acolo a marcat, însă acest lucru nu l-a ajutat în tentativa de a juca la prima echipă.

Fiul lui Ionel Ganea a fost cu România la JO de la Tokyo

Primul sezon la Ujpest al fostului internațional de tineret, 2023-2024, fusese decent. A jucat în 24 de partide și deși, nu a înscris vreun gol, a fost om de bază, ungurii considerându-l un transfer reușit.

Ganea se află acum însă în situația de a nu mai fi marcat din 4 martie 2023, de când juca la FCU Craiova. Are doi ani și jumătate de secetă pe tabela de marcaj, o situație cel puțin bizară pentru un fotbalist care era în anturajul naționalei.

George Ganea are 26 de ani și a jucat la Campionatul European de Tineret din 2021, dar și la Jocurile Olimpice de la Tokyo.În Superliga României, el a jucat pentru Rapid, Viitorul, Farul, FC Argeș și FCU Craiova.

Ionel Ganea, pasibil de închisoare până la 7 ani

Familia Ganea a fost greu încercată anul acesta de o dramă familială. Pe 9 mai, fostul internațional român Ionel Ganea a provocat un accident rutier grav în județul Brașov, din cauza căruia fiul său de doar 2 ani, fratele mai mic al lui George Ganea, a ajuns în stare gravă la spital, unde a decedat tragic pe 6 iunie. Fostul fotbalist este anchetat pentru ucidere din culpă.

iar Codul Penal precizează că forma simplă a infracțiunii ar prevede o pedeapsă între 1 și 5 ani de închisoare, în timp ce forma agravată, care poate include încălcarea gravă a regulilor de siguranță rutieră sau nerespectarea obligațiilor privind transportul minorilor, poate atrage 2–7 ani închisoare.