La 28 de ani, cea mai frumoasă patinatoare a devenit cetățean român. Ne va reprezenta la Jocurile Olimpice din 2026

La doar 28 de ani, cea mai frumoasă patinatoare, născută în Germania, . Julia Sauter este sportiva care ne va reprezenta la Jocurile Olimpice de iarnă din anul 2026, desfășurate la Milano Cortina.

ADVERTISEMENT

Cea mai frumoasă patinatoare a devenit cetățean român

Julia Sauter a venit pe lume în Germania, însă locuiește în Brașov de multă vreme. Sportiva în vârstă de 28 de ani s-a adaptat de minune la traiul din țara noastră și acum este în culmea fericirii pentru că a primit o veste uriașă.

Patinatoarea care a demonstrat la Europenele din februarie că este în mare formă maximă a fost anunțată că este cetățean român. Tânăra urmează să reprezinte România la Jocurile Olimpice care vor avea loc în anul 2026.

ADVERTISEMENT

În prezent, frumoasa șatenă este considerată a fi una dintre marile speranțe ale competiției de anul următor. Cea mai frumoasă patinatoare din Germania a fost antrenată până recent de Marius Negrea. Roxana Luca este cea care o pregătește în momentul de față.

„Patinatoarea Julia Sauter, născută în Germania, dar care concurează pentru România, e de azi și cetățean român! Guvernul României, prin semnătura premierului Ilie Bolojan, a adoptat azi hotărârea acordării cetățeniei.

ADVERTISEMENT

Julia Sauter e primul sportiv care a obținut un loc cotă de calificare la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. Felicitări, Julia! Succes în pregătire pentru competiția olimpică”, a anunțat Comitetul Olimpic și Sportiv Român, pe pagina de .

ADVERTISEMENT

Cine este patinatoarea Julia Sauter

Julia Sauter, care a obținut cetățenia română, s-a născut în Germania. A venit pe lume pe data de 18 iunie 1997, în Weingarten, landul Baden-Wurttemberg. Și-a descoperit pasiunea pentru patinaj în țara natală.

A reprezentat Germania la diferite evenimente internaționale de juniori. În schimb, a reprezentat România pentru prima oară la nivel internațional în martie 2013, după ce luase legătura cu Marius Negrea.

ADVERTISEMENT

În anul 2010 l-a contactat pe fostul patinator român, alături de care s-a antrenat o perioadă îndelungată. Mai târziu, a fost prezentă la Jocurile Olimpice din 1992 și 1994, fiind convinsă de Marius Negrea să reprezinte România.

În altă ordine de idei, Julia Sauter este primul sportiv care a obținut un loc cotă de calificare la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026. A încheiat Campionatele Europene din 2025 pe locul 7, fiind considerată cea mai bună performanță a sa, dar și pentru patinajul artistic din România.

Mai mult decât atât, patinatoarea a adus României cele mai bune clasări la mondiale din ultimii 20 de ani. De asemenea, a bifat cele mai bune rezultate la europene din ultimii 40 de ani. Totodată, sportiva de 28 de ani s-a calificat în top 10 în Europa doi ani consecutiv.