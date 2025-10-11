Sport

La 28 de ani, cea mai frumoasă patinatoare a devenit cetățean român. Ne va reprezenta la Jocurile Olimpice din 2026

În vârstă de doar 28 de ani, una dintre cele mai frumoase sportive din patinajul artistic, a primit cetățenia română. Va evolua la Jocurile Olimpice din 2026.
Alexa Serdan
11.10.2025 | 17:18
Cine e Julia Sauter, patinatoarea care a primit cetățenie română. Sursa foto: Facebook.com

La doar 28 de ani, cea mai frumoasă patinatoare, născută în Germania, a devenit cetățean român. Julia Sauter este sportiva care ne va reprezenta la Jocurile Olimpice de iarnă din anul 2026, desfășurate la Milano Cortina.

Cea mai frumoasă patinatoare a devenit cetățean român

Julia Sauter a venit pe lume în Germania, însă locuiește în Brașov de multă vreme. Sportiva în vârstă de 28 de ani s-a adaptat de minune la traiul din țara noastră și acum este în culmea fericirii pentru că a primit o veste uriașă.

Patinatoarea care a demonstrat la Europenele din februarie că este în mare formă maximă a fost anunțată că este cetățean român. Tânăra urmează să reprezinte România la Jocurile Olimpice care vor avea loc în anul 2026.

În prezent, frumoasa șatenă este considerată a fi una dintre marile speranțe ale competiției de anul următor. Cea mai frumoasă patinatoare din Germania a fost antrenată până recent de Marius Negrea.  Roxana Luca este cea care o pregătește în momentul de față.

„Patinatoarea Julia Sauter, născută în Germania, dar care concurează pentru România, e de azi și cetățean român! Guvernul României, prin semnătura premierului Ilie Bolojan, a adoptat azi hotărârea acordării cetățeniei.

Julia Sauter e primul sportiv care a obținut un loc cotă de calificare la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. Felicitări, Julia! Succes în pregătire pentru competiția olimpică”, a anunțat Comitetul Olimpic și Sportiv Român, pe pagina de Facebook.

Julia Sauter, patinatoare din Germania
Julia Sauter, patinatoarea care va reprezenta România la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026. Sursa foto: Facebook. Colaj: Fanatik

Cine este patinatoarea Julia Sauter

Julia Sauter, patinatoarea care a obținut cetățenia română, s-a născut în Germania. A venit pe lume pe data de 18 iunie 1997, în Weingarten, landul Baden-Wurttemberg. Și-a descoperit pasiunea pentru patinaj în țara natală.

A reprezentat Germania la diferite evenimente internaționale de juniori. În schimb, a reprezentat România pentru prima oară la nivel internațional în martie 2013, după ce luase legătura cu Marius Negrea.

În anul 2010 l-a contactat pe fostul patinator român, alături de care s-a antrenat o perioadă îndelungată. Mai târziu, a fost prezentă la Jocurile Olimpice din 1992 și 1994, fiind convinsă de Marius Negrea să reprezinte România.

În altă ordine de idei, Julia Sauter este primul sportiv care a obținut un loc cotă de calificare la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026. A încheiat Campionatele Europene din 2025 pe locul 7, fiind considerată cea mai bună performanță a sa, dar și pentru patinajul artistic din România.

Mai mult decât atât, patinatoarea a adus României cele mai bune clasări la mondiale din ultimii 20 de ani. De asemenea, a bifat cele mai bune rezultate la europene din ultimii 40 de ani. Totodată, sportiva de 28 de ani s-a calificat în top 10 în Europa doi ani consecutiv.

