Sport

La doar 3 zile după ce a jucat împotriva lui Marius Șumudică, starul de 35 de milioane de euro a ajuns la un acord cu Inter! „Chivu a aprobat mutarea”

Inter ar putea să dea lovitura spre finalul perioadei de transferuri. „Nerazzurrii” au ajuns la un acord cu un fotbalist important, care ar putea să sosească în curând sub comanda lui Cristi Chivu. Toate detaliile mutării.
Bogdan Mariș
29.01.2026 | 12:31
La doar 3 zile dupa ce a jucat impotriva lui Marius Sumudica starul de 35 de milioane de euro a ajuns la un acord cu Inter Chivu a aprobat mutarea
ULTIMA ORĂ
Moussa Diaby ar putea să semneze cu Inter la doar câteva zile după ce l-a învins pe Marius Șumudică în Arabia Saudită. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Inter este aproape de primul transfer al perioadei de mercato din iarnă. „Nerazzurrii” au ajuns la un acord cu fotbalistul de bandă francez Moussa Diaby, care evoluează momentan în Arabia Saudită, la Al Ittihad. Acesta a jucat luni în partida pe care campioana a câștigat-o cu 2-1 contra echipei antrenate de Marius Șumudică, Al Okhdood.

La 3 zile după ce l-a învins pe Marius Șumudică, starul lui Al Ittihad a ajuns la un acord cu Inter

Inter s-a înțeles cu francezul Moussa Diaby (26 de ani), iar mutarea ar putea să fie perfectată în următoarele zile. În acest moment, totul depinde de decizia clubului Al-Ittihad. „Inter a ajuns la un acord cu Moussa Diaby, transferul fiind aprobat de Cristian Chivu.

ADVERTISEMENT

Afacerea depinde de unda verde a celor de la Al Ittihad. Ar fi vorba de un împrumut cu o opțiune de cumpărare de 35 de milioane de euro”, a precizat jurnalistul Fabrizio Romano pe X. Luni, 26 ianuarie, Diaby a fost titular în partida pe care Al Ittihad a câștigat-o cu 2-1 împotriva lui Al Okhdood, grupare antrenată de Marius Șumudică. Tehnicianul chiar a vorbit despre fotbalistul francez într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Rămâne de văzut pe ce post l-ar folosi Cristi Chivu pe Moussa Diaby, ținând cont de faptul că Inter evoluează în sistemul 3-5-2. La bază aripă dreapta, fotbalistul francez poate evolua și ca aripă stânga sau ca mijlocaș ofensiv. În orice caz, mutarea ar fi una importantă pentru Inter, care se luptă pe trei fronturi în acest sezon. Francezul i-ar putea ajuta pe „nerazzurri” inclusiv în play-off-ul din UEFA Champions League, care se va disputa în februarie.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV „Operațiunea Buletinul”. În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte...
Digi24.ro
EXCLUSIV „Operațiunea Buletinul”. În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de moldoveni

Cine este Moussa Diaby

Născut la Paris pe 7 iulie 1999, Moussa Diaby a făcut pasul spre academia lui PSG la vârsta de 14 ani, iar în 2017 a început să evolueze pentru echipa secundă a clubului. Mai apoi, în 2018, francezul a fost împrumutat în Italia, la Crotone, unde a jucat însă în doar două partide. Revenit la PSG în 2018, a strâns 34 de partide pentru parizieni în următorul sezon, în care echipa a cucerit titlul, reușind să marcheze 4 goluri.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație! Grecii au revăzut imaginile cu accidentul din Timiș și au...
Digisport.ro
Răsturnare de situație! Grecii au revăzut imaginile cu accidentul din Timiș și au dat verdictul: ”Nu se poate”

În 2019, gruparea franceză l-a cedat la Bayer Leverkusen pentru doar 15 milioane de euro, iar mutarea s-a dovedit a fi una inspirată pentru germani. Diaby a petrecut patru sezoane în Germania, marcând 49 de goluri în 172 de partide, înainte de a fi vândut la Aston Villa pentru 55 de milioane de euro.

După doar o singură stagiune în Premier League, Diaby a fost vândut de cei de la Villa, Al Ittihad plătind 60 de milioane de euro în schimbul său. Primul sezon al lui Diaby în Arabia Saudită a fost unul de succes, deoarece echipa a cucerit titlul și Cupa Regelui. Acesta a înscris de 5 ori în 28 de partide.

ADVERTISEMENT

Începând din 2021, Moussa Diaby evoluează și pentru naționala Franței, pentru care a strâns 11 selecții. Acesta nu a mai fost convocat de Didier Deschamps de când a plecat în Arabia Saudită, așadar un posibil transfer la Inter l-ar putea readuce în vederile selecționerului înainte de Cupa Mondială din acest an.

  • 28 de milioane de euro este cota lui Moussa Diaby, conform transfermarkt
  • 2029 este anul în care expiră contractul francezului cu Al Ittihad
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Transfer de 8 milioane de euro pentru...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Transfer de 8 milioane de euro pentru Genoa lui Dan Șucu! Cine este noul jucător al „grifonilor”
Aseară în Champions League, azi în SuperLiga! Face vizita medicală și semnează! Exclusiv
Fanatik
Aseară în Champions League, azi în SuperLiga! Face vizita medicală și semnează! Exclusiv
„Bîrligea se îmbolnăvește de nervi cu jocul ăsta”. Îi ia apărarea golgheterului de...
Fanatik
„Bîrligea se îmbolnăvește de nervi cu jocul ăsta”. Îi ia apărarea golgheterului de la FCSB în plină criză
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Cine a fost ”cel mai mare bandit” din fotbalul românesc: 'A tolerat toate...
iamsport.ro
Cine a fost ”cel mai mare bandit” din fotbalul românesc: 'A tolerat toate nenorocirile! Era fascinant'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!