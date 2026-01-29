La doar 3 zile după ce a jucat împotriva lui Marius Șumudică, starul de 35 de milioane de euro a ajuns la un acord cu Inter! „Chivu a aprobat mutarea”

ADVERTISEMENT

Inter este aproape de primul transfer al perioadei de mercato din iarnă. „Nerazzurrii” au ajuns la un acord cu fotbalistul de bandă francez Moussa Diaby, care evoluează momentan în Arabia Saudită, la Al Ittihad. Acesta a jucat luni în partida pe care campioana a câștigat-o cu 2-1 contra echipei antrenate de Marius Șumudică, Al Okhdood.

Inter s-a înțeles cu francezul Moussa Diaby (26 de ani), iar mutarea ar putea să fie perfectată în următoarele zile. În acest moment, totul depinde de decizia clubului Al-Ittihad. „Inter a ajuns la un acord cu Moussa Diaby, transferul fiind aprobat de Cristian Chivu.

Afacerea depinde de unda verde a celor de la Al Ittihad. Ar fi vorba de un împrumut cu o opțiune de cumpărare de 35 de milioane de euro”, a precizat jurnalistul . Luni, 26 ianuarie, Diaby a fost titular în partida pe care Al Ittihad a câștigat-o cu 2-1 împotriva lui Al Okhdood, grupare antrenată de Marius Șumudică. .

Rămâne de văzut pe ce post l-ar folosi Cristi Chivu pe Moussa Diaby, ținând cont de faptul că Inter evoluează în sistemul 3-5-2. La bază aripă dreapta, fotbalistul francez poate evolua și ca aripă stânga sau ca mijlocaș ofensiv. În orice caz, mutarea ar fi una importantă pentru Inter, care se luptă pe trei fronturi în acest sezon. Francezul i-ar putea ajuta pe „nerazzurri” inclusiv în .

Cine este Moussa Diaby

Născut la Paris pe 7 iulie 1999, Moussa Diaby a făcut pasul spre academia lui PSG la vârsta de 14 ani, iar în 2017 a început să evolueze pentru echipa secundă a clubului. Mai apoi, în 2018, francezul a fost împrumutat în Italia, la Crotone, unde a jucat însă în doar două partide. Revenit la PSG în 2018, a strâns 34 de partide pentru parizieni în următorul sezon, în care echipa a cucerit titlul, reușind să marcheze 4 goluri.

În 2019, gruparea franceză l-a cedat la Bayer Leverkusen pentru doar 15 milioane de euro, iar mutarea s-a dovedit a fi una inspirată pentru germani. Diaby a petrecut patru sezoane în Germania, marcând 49 de goluri în 172 de partide, înainte de a fi vândut la Aston Villa pentru 55 de milioane de euro.

După doar o singură stagiune în Premier League, Diaby a fost vândut de cei de la Villa, Al Ittihad plătind 60 de milioane de euro în schimbul său. Primul sezon al lui Diaby în Arabia Saudită a fost unul de succes, deoarece echipa a cucerit titlul și Cupa Regelui. Acesta a înscris de 5 ori în 28 de partide.

Începând din 2021, Moussa Diaby evoluează și pentru naționala Franței, pentru care a strâns 11 selecții. Acesta nu a mai fost convocat de Didier Deschamps de când a plecat în Arabia Saudită, așadar un posibil transfer la Inter l-ar putea readuce în vederile selecționerului înainte de .