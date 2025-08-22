La doar 8 ani a fost desemnat cel mai puternic băiat din lume. Povestea lui Richard Sandrak, băiețelul care a devenit un fenomen global

Richard Sandrak a fost considerat la un moment dat ”cea mai puternică ființă umană de pe Pământ, kilogram pentru kilogram”. Povestea sa a făcut înconjurul lumii și a devenit virală la acea vreme.

Povestea lui Richard Sandrak

La vârsta de cinci ani se antrena toată ziua, iar până la vârsta de opt ani, avea abdomenul ferm, pectorali definiți și putea ridica de până la de trei ori propria greutate corporală.

A participat la concursuri de culturism în întreaga lume și a devenit un fenomen global, petrecând timp cu jucători precum Arnold Schwarzenegger și cu adevăratul Hulk, Lou Ferrigno.

Nu a oferit prea multe declarații publice la acea vreme, iar ulterior a ajuns să aibă probleme cu alcoolul. Iată însă că recent, acesta a decis să își deschidă sufletul și să vorbească despre acea perioadă din viața sa.

Ce s-a ales acum de ”Micul Hercule”

Richard Sandrak a renunțat la alcool în urmă cu mai bine de un an de zile și în prezent duce o viață liniștită alături de iubita sa și cele două pisici. Cei doi trăiesc în Los Angeles, iar partenera sa este avocat.

Deși s-a bucurat de un succes uriaș în copilărie, acum, tânărul spune că zilele sale de culturist au trecut. A avut într-adevăr numeroase job-uri, inclusiv cascador, bucătar, dar și manager de retail. Nimic însă nu îl mai întoarce în trecut.

„Când oamenii vorbesc despre o amintire din copilărie, aceasta este de obicei asociată cu ceva pozitiv. Nu mă pot identifica cu adevărat. Pentru mine, era un eveniment zilnic în care eram și emoțional de tatăl meu”, a explicat Richard, în vârstă de 32 de ani, printr-un apel video din casa sa din San Fernando Valley.

Cum a ajuns Richard Sandrak să fie atât de puternic

Tânărul povestește că nu avea nicio jucărie în casă și nu avea voie să iasă nici măcar afară. De asemenea, când voia să mănânce pizza, tatăl său devenea răutăcios. Astfel, acesta era nevoit să se limiteze doar la o salată.

„Fizicul meu era rezultatul a opt ore de antrenament pe zi, antrenament constant cu greutăți și o dietă cu alimentație pură și sănătoasă – fără sare, fără zahăr. O dietă de atlet”, a povestit el, pentru .

Educat acasă și fără prieteni, încă de la o vârstă fragedă, băiețelul a fost privat de multe dintre răsfățurile și experiențele obișnuite de care se bucurau majoritatea .

Și se pare că adevărata traumă a fost cruzimea pe care a primit-o din partea tatălui său, Pavel Sandrak. Presa străină scria la acea vreme că bărbatul își antrena fiul șapte ore pe zi. Acum, Richard Sandrak recunoaște parțial acest lucru.

„Da și nu. Adică, nu vreau să spun că o parte din asta este exagerată, dar, în același timp, au fost multe momente în care am depășit chiar și acel punct. Era o parte zilnică a vieții mele. Mă trezeam și făceam arte marțiale, iar mai târziu în cursul zilei făceam haltere.

Tatăl meu intra adesea în accese de furie, iar ceea ce începea ca un antrenament normal se termina cu mine făcând o lovitură triplă split. Nu voi uita niciodată, pentru că a fost extrem de epuizant și greu din punct de vedere emoțional.

Și au fost mai multe momente decât pot număra când o simplă sesiune de antrenament s-a transformat în ceea ce părea o situație cu ostatici cu adevărat intensă”,a mai povestit el pentru sursa citată.

Richard Sandrak, obligat să facă genuflexiuni cât timp se uita la un film

Richard Sandrak și-a mai amintit că pe când avea 9 ani a fost obligat să facă genuflexiuni non-stop în timp ce se uita la un film. Mai mult de atât, el a fost abuzat fizic de familie pentru a face aceste lucruri.

„Asta a fost ceva cu care m-am obișnuit pentru că aceea a fost întreaga mea copilărie. Nu aveam cu ce să compar. Nu aveam un prieten care să-mi spună că nu asta facem. Am fost bătut fizic până am ajuns la asta. Tata a fost foarte abuziv. Am învățat de mic să nu cer să mă opresc”, a completat el.

Deși acum recunoaște că a trăit un adevărat calvar, la acea vreme, viața tânărului era una parcă ruptă dintr-un film. Aspectul său fizic l-a ajutat să călătorească și să participe la numeroase concursuri de culturism.

De asemenea, acesta a apărut și la diferite emisiuni tv și a vorbit cu personalități celebre. Și evident, când ieșeau public, tatăl său era nevoit să își schimbe atitudinea și să se poarte frumos cu el.