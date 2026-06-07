Sport

La doar câteva ore după România – Țara Galilor 2-1, Ștefan Târnovanu s-a căsătorit la Iași! Nașul este un fost jucător de la FCSB

Imediat după ce a apărat poarta României, Ștefan Târnovanu a plecat direct spre Iași, acolo unde urma să se căsătorească cu iubita sa, Loredana Țurcanu. Cine este nașul portarului de la FCSB
Ciprian Păvăleanu
07.06.2026 | 18:22
La doar cateva ore dupa Romania Tara Galilor 21 Stefan Tarnovanu sa casatorit la Iasi Nasul este un fost jucator de la FCSB
ULTIMA ORĂ
3 poze
Vezi galeria
Ștefan Târnovanu s-a căsători cu Loredana Țurcanu. Foto: Narcis Pohoață, Pro Sport
ADVERTISEMENT

Ștefan Târnovanu (26 de ani) a făcut pasul cel mare imediat după ce a apărat poarta României în amicalul cu Țara Galilor. Portarul lui FCSB a ajuns la Iași în dimineața zilei de 7 iunie, iar astăzi a mers la Starea Civilă pentru a se căsători cu iubita sa, Loredana Țurcanu.

Cine este nașul lui Ștefan Târnovanu

Pro Sport a oferit fotografii chiar de la unul dintre cele mai importante evenimente din viața lui Ștefan Târnovanu, iar cu această ocazie am putut vedea și pe cine au ales ca nași el și iubita sa, Loredana. Începând de astăzi, fostul său coleg de la FCSB, Andrei Dumiter, și soția sa, Anda, le vor fi părinți spirituali celor doi îndrăgostiți.

ADVERTISEMENT

Pentru a fi prezenți la Starea Civilă, Ștefan și Loredana au plecat de la București cu noaptea în cap, imediat după finalul partidei amicale dintre România și Țara Galilor. Ei au mers cu mașina până la Iași și au ajuns în jurul orei 4 dimineața.

Ștefan Târnovanu i-a dat emoții Loredanei cu câteva ore înainte de a se căsători

Gică Hagi l-a chemat pe Ștefan Târnovanu la naționala României după ce Ionuț Radu nu a putut onora convocarea din cauza unei accidentări minore. Portarul lui FCSB a evoluat 45 de minute în al doilea meci amical, cel cu Țara Galilor, și i-a dat emoții serioase celei ce avea să devină soția sa în doar câteva ore.

ADVERTISEMENT
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă...
Digi24.ro
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă Rusia de Crimeea. Zeci de ținte au fost distruse

Conduși cu 2-1, galezii au încercat să forțeze egalarea pe final, iar Ștefan Târnovanu a ieșit la rampă, blocând mai multe șuturi ale adversarilor. La una dintre faze, el a ieșit la marginea careului mic și a primit o minge în plină figură din partea unui jucător galez, lucru ce l-a făcut KO direct pe gazon. Arbitrul central a cerut intervenția medicilor, însă Târnovanu s-a ridicat după un minut în care a adus panică colegilor și spectatorilor și a putut continua partida.

ADVERTISEMENT
Marele Capello a numit cel mai bun jucător pe care l-a antrenat:
Digisport.ro
Marele Capello a numit cel mai bun jucător pe care l-a antrenat: "Duhnea a băutură! L-am dat afară"
Transferuri SuperLiga, mercato de vară 2026. Dinamo a anunțat oficial despărțirea de Kennedy...
Fanatik
Transferuri SuperLiga, mercato de vară 2026. Dinamo a anunțat oficial despărțirea de Kennedy Boateng. „Îi mulțumim pentru seriozitatea și dedicarea de care a dat dovadă!”
Brest – CSM București 26-32, live video în finala mică din Final Four-ul...
Fanatik
Brest – CSM București 26-32, live video în finala mică din Final Four-ul EHF Champions League. „Tigroaicele” au cucerit bronzul!
Tragedie pe șosea, internaționalul de 22 de ani a murit!
Fanatik
Tragedie pe șosea, internaționalul de 22 de ani a murit!
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Anghel Iordănescu nu l-a iertat după meciul României: 'Ai ratat, mă, pârnăiașule'
iamsport.ro
Anghel Iordănescu nu l-a iertat după meciul României: 'Ai ratat, mă, pârnăiașule'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!