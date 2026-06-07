La doar câteva ore după România – Țara Galilor 2-1, Ștefan Târnovanu s-a căsătorit la Iași! Nașul este un fost jucător de la FCSB

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Ștefan Târnovanu (26 de ani) a făcut pasul cel mare imediat după ce a apărat poarta României în amicalul cu Țara Galilor. Portarul lui FCSB a ajuns la Iași în dimineața zilei de 7 iunie, iar astăzi a mers la Starea Civilă pentru a se căsători cu iubita sa, Loredana Țurcanu.

Cine este nașul lui Ștefan Târnovanu

a oferit fotografii chiar de la unul dintre cele mai importante evenimente din viața lui Ștefan Târnovanu, iar cu această ocazie am putut vedea și pe cine au ales ca nași el și iubita sa, Loredana. Începând de astăzi, fostul său coleg de la FCSB, Andrei Dumiter, și soția sa, Anda, le vor fi părinți spirituali celor doi îndrăgostiți.

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Pentru a fi prezenți la Starea Civilă imediat după finalul partidei amicale dintre România și Țara Galilor. Ei au mers cu mașina până la Iași și au ajuns în jurul orei 4 dimineața.

Ștefan Târnovanu i-a dat emoții Loredanei cu câteva ore înainte de a se căsători

Gică Hagi l-a chemat pe Ștefan Târnovanu la naționala României după ce Ionuț Radu nu a putut onora convocarea din cauza unei accidentări minore. Portarul lui FCSB a evoluat 45 de minute în al doilea meci amical, cel cu Țara Galilor, și i-a dat emoții serioase celei ce avea să devină soția sa în doar câteva ore.

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Conduși cu 2-1, galezii au încercat să forțeze egalarea pe final, iar Ștefan Târnovanu a ieșit la rampă, blocând mai multe șuturi ale adversarilor. La una dintre faze, el din partea unui jucător galez, lucru ce l-a făcut KO direct pe gazon. Arbitrul central a cerut intervenția medicilor, însă Târnovanu s-a ridicat după un minut în care a adus panică colegilor și spectatorilor și a putut continua partida.