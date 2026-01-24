La doar o zi după ce a bătut-o pe FCSB, starul lui Dinamo Zagreb e aproape de transferul în Germania

ADVERTISEMENT

Dejan Ljubicic, mijlocașul ofensiv al trupei din Croația, a ajuns pe lista lui Schalke, formație din liga a doua germană care se luptă pentru revenirea în Bundesliga, fiind în acest moment pe primul loc.

A evoluat contra FCSB-ului și este așteptat să se transfere în Germania

Luat în vară, liber de contract, de către , Dejan Ljubicic are o experiență importantă în fotbalul din Germania, asta după ce din 2021 și până în 2025 a fost legitimat la Koln, cu care a jucat atât în Bundesliga, cât și în liga secundă. Trecutul său reprezintă un argument în plus pentru care el ar putea să ajungă la Schalke, echipă care insistă pentru transferul său, notează

Se pare că lucrurile sunt aproape finalizate, iar croații vor primi în schimbul său 1 milion de euro. Jucătorul urmează să ajungă în acest weekend în Germania și va fi prezent la meciul pe care Schalke îl joacă pe teren propriu contra celor Kaiserslautern, duminică. Suma este atât de mică pentru că există o clauză pe care jucătorul a dorit să o aibă când a semnat liber de contract cu Dinamo Zagreb, iar astfel poate să revină în Germania, acolo unde s-a simțit foarte bine.

Cum s-a descurcat Dejan Ljubicic în duelul cu FCSB

Dejan Ljubicic a fost titular pentru Dinamo Zagreb la partida cu FCSB, una încheiată cu o victorie a gazdelor, . Mijlocașul ofensiv austriac nu s-a făcut remarcat, chiar dacă echipa sa a avut o prestație solidă, încununată cu succes.

Jucătorul crescut de Rapid Viena a primit nota 6,2 și a fost înlocuit în minutul 60 de către Stojkovic. De când a ajuns la Dinamo Zagreb, Ljubicic a strâns 23 de meciuri, a marcat de 2 ori și a oferit 3 pase decisive.

Schalke a făcut un transfer de top. Edin Dzeko a semnat cu formația din Germania

Interesant este că Schalke a mai făcut un transfer important în această iarnă. Nemții l-au luat pe Edin Dzeko, gratis, de la Fiorentina, iar fotbalistul bosniac revine și el în fotbalul german după ce în startul carierei a jucat pentru Wolfsburg.

Aducerea lui Edin Dzeko a fost întâmpinată cu entuziasm de către suporterii lui Schalke, care au cumpărat mii de tricouri cu noul lor jucător ce a primit numărul 10. Retrogradată din Bundesliga la finalul anului 2023, Schalke este una dintre cele mai galonate cluburi din Germania, având o bază mare de suporteri.