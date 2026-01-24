Sport

La doar o zi după ce a bătut-o pe FCSB, starul lui Dinamo Zagreb e aproape de transferul în Germania

Unul dintre cei mai importanți jucători de la Dinamo Zagreb care tocmai a evoluat în duelul câștigat clar cu FCSB, 4-1, ar putea să prindă un transfer important.
Mihai Alecu
24.01.2026 | 07:45
La doar o zi dupa ce a batuto pe FCSB starul lui Dinamo Zagreb e aproape de transferul in Germania
Ljubicic e aproape de transferul la Schalke
ADVERTISEMENT

Dejan Ljubicic, mijlocașul ofensiv al trupei din Croația, a ajuns pe lista lui Schalke, formație din liga a doua germană care se luptă pentru revenirea în Bundesliga, fiind în acest moment pe primul loc.

A evoluat contra FCSB-ului și este așteptat să se transfere în Germania

Luat în vară, liber de contract, de către Dinamo Zagreb, Dejan Ljubicic are o experiență importantă în fotbalul din Germania, asta după ce din 2021 și până în 2025 a fost legitimat la Koln, cu care a jucat atât în Bundesliga, cât și în liga secundă. Trecutul său reprezintă un argument în plus pentru care el ar putea să ajungă la Schalke, echipă care insistă pentru transferul său, notează presa germană.

ADVERTISEMENT

Se pare că lucrurile sunt aproape finalizate, iar croații vor primi în schimbul său 1 milion de euro. Jucătorul urmează să ajungă în acest weekend în Germania și va fi prezent la meciul pe care Schalke îl joacă pe teren propriu contra celor Kaiserslautern, duminică. Suma este atât de mică pentru că există o clauză pe care jucătorul a dorit să o aibă când a semnat liber de contract cu Dinamo Zagreb, iar astfel poate să revină în Germania, acolo unde s-a simțit foarte bine.

Cum s-a descurcat Dejan Ljubicic în duelul cu FCSB

Dejan Ljubicic a fost titular pentru Dinamo Zagreb la partida cu FCSB, una încheiată cu o victorie a gazdelor, 4-1. Mijlocașul ofensiv austriac nu s-a făcut remarcat, chiar dacă echipa sa a avut o prestație solidă, încununată cu succes.

ADVERTISEMENT
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Digi24.ro
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”

Jucătorul crescut de Rapid Viena a primit nota 6,2 și a fost înlocuit în minutul 60 de către Stojkovic. De când a ajuns la Dinamo Zagreb, Ljubicic a strâns 23 de meciuri, a marcat de 2 ori și a oferit 3 pase decisive.

ADVERTISEMENT
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la...
Digisport.ro
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă

Schalke a făcut un transfer de top. Edin Dzeko a semnat cu formația din Germania

Interesant este că Schalke a mai făcut un transfer important în această iarnă. Nemții l-au luat pe Edin Dzeko, gratis, de la Fiorentina, iar fotbalistul bosniac revine și el în fotbalul german după ce în startul carierei a jucat pentru Wolfsburg.

Aducerea lui Edin Dzeko a fost întâmpinată cu entuziasm de către suporterii lui Schalke, care au cumpărat mii de tricouri cu noul lor jucător ce a primit numărul 10. Retrogradată din Bundesliga la finalul anului 2023, Schalke este una dintre cele mai galonate cluburi din Germania, având o bază mare de suporteri.

ADVERTISEMENT
Fostul jucător de la FCSB a ales tabăra rivală și a semnat cu...
Fanatik
Fostul jucător de la FCSB a ales tabăra rivală și a semnat cu Universitatea Craiova. Gigi Becali, indignat de deciziile jucătorului: „Te duci la mama sau joci fotbal?“
Dorinel Munteanu nu a fost impresionat de victoria „câinilor” în Hermannstadt – Dinamo...
Fanatik
Dorinel Munteanu nu a fost impresionat de victoria „câinilor” în Hermannstadt – Dinamo 1-2: „Nu ne-au pus multe probleme”
Rezultat admirabil în inferioritate numerică pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf pe terenul unei...
Fanatik
Rezultat admirabil în inferioritate numerică pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf pe terenul unei forțe din Liga Campionilor Africii. Ce s-a întâmplat în etapa a 3-a
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ȘOCANT! Gigi Becali n-a mai ținut cont și l-a înjurat pe celebrul jurnalist...
iamsport.ro
ȘOCANT! Gigi Becali n-a mai ținut cont și l-a înjurat pe celebrul jurnalist sporitv: ”Era ceva cu Nuțu Cămătaru...”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!