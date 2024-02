La doar un an și jumătate, Matei are nevoie de ajutor pentru a trăi. Apelul disperat al mamei: ”Nu mă lăsați fără copilul meu”

Matei, un băiețel de doar un anișor și jumătate din Vaslui, . De la venirea sa pe lume, micuțul a adunat o listă lungă de diagnostice grave.

Matei, un băiețel de nici doi anișori, are nevoie de ajutorul nostru. Mama sa, strigăt de disperare: ”Nu mă lăsați fără copilul meu”

În curând, trupul firav al băiețelului va trebui să treacă printr-o încercare extrem de grea. E vorba de o operație pe cord deschis. Pentru acest lucru, părinții săi au nevoie de sprijinul oamenilor cu suflet mare.

ADVERTISEMENT

Problemele medicale ale lui Matei au apărut încă din primele clipe de la venirea pe lume. În a 37-ea săptămână de sarcină, mama sa Cornelia l-a născut prematur. Imediat, micuțul a făcut icter, avea suflu sistolic, inima mică bătea anormal și medicii l-au pus în incubator pentru o lună.

Apoi, la șapte luni, . Acesta începea să obosească repede, se învinețea când plângea și a început să primească tratament pentru tensiune.

ADVERTISEMENT

Inspecțiile medicale ulterioare au relevat o lungă serie de diagnostice cardiace: defect septal ventricular perimembranos larg, supraîncărcare de volum a ventricului stâng, insuficiență cardiacă clasa III NYHA.

Apoi, a venit verdictul crunt al medicilor: băiețelul de doar un an și șapte luni are nevoie de operație pe cord deschis! ”Medicii cardiologi spun că nu se poate fără operație, noi tot am sperat, am sperat poate să fie bine dar, din păcate, fără operație nu se poate să fie bine, decât posibil mai rău”, spune Iulian Popa, tatăl lui Matei.

ADVERTISEMENT

Extrem de afectată, mama micuțului nu mai poate închide un ochi de când a aflat că acesta trebuie operat. Cu ochii în lacrimi, cea care l-a adus pe lume cere ajutor.

”Nici nu poți să dormi ca te gândești, o dată se poate întâmpla ceva și tu dormi… Fac apel la toate mamele care își iubesc copiii să mă ajute și pe mine, să nu mă lase fără copilul meu!”, a spus Cornelia Toma.

ADVERTISEMENT

Cum îl puteți ajuta pe Matei

În curând, micuțul Matei va ajunge pe masa de operație. Acesta, alături de alți copii, a fost inclus pe lista micilor pacienți acceptați la operații pe cord deschis în prima misiune umanitară cardiologică a acestui an.

Intervențiile chirurgicale vor fi făcute gratuit de o echipă medicală formată din chirurgi britanici care vor lucra alături de echipa profesorului universitar doctor Victor Costache, seful Secție Chirurgie Cardiovasculară din Spitalul Clinic SANADOR.

Părinții ar trebui să plătească pentru consumabilele și tratamentul din timpul operațiilor, pentru ATI și spitalizare. Îi puteți ajuta donând 2 Euro printr-un SMS la numărul 8848, număr fără recurență, prin plată cu cardul sau prin transfer bancar.

Românii din străinătate pot sprijini donând prin PayPal. Donațiile ajung în fondul de solidaritate al Campaniei Vreau să ajut din care va fi ajutat și Matei.

Ajutoare în lei sau euro mai pot fi trimise în conturile Fundației Mereu Aproape:

CIF 18212553:

Cont în lei: RO86BTRL000AJUTEU8848RON

Cont în Euro: RO32BTRL000AJUTEU8848EUR

Cod SWIFT: BTRLRO22