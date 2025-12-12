Sport

La doi ani de când s-a retras din activitate, Gabi Tamaș vrea să încerce o nouă meserie, dar se teme de studii: ”Durează cam mult”

Gabi Tamaș ar vrea să încerce o meserie nouă, însă se teme de faptul că studiile durează destul de mult. Ce planuri ar avea fostul mare internațional român?
Valentina Vladoi
12.12.2025 | 20:00
Gabi Tamaș ar fi vrut să încerce o nouă meserie. Sursă foto: Hepta, Instagram / colaj Fanatik
Gabi Tamaș a luat în calcul să se ocupe cu altceva, după retragerea din activitate. Iată însă că acesta a întâmpinat o serie de dificultăți în momentul în care și-a dat seama ce studii are de dus la bun sfârșit.

Ce meserie vrea să încerce Gabi Tamaș

Gabi Tamaș s-a retras din activitate în urmă cu doi ani și în prezent este director sportiv la Concordia Chiajna. El a ajuns recent în centrul atenției după ce a câștigat Asia Express alături de Dan Alexa.

Recent, fostul internațional român a dezvăluit că a luat în calcul o nouă meserie. Mai exact, el a fost tentat să facă cursurile de antrenor, astfel încât să poată să profeseze în acest sector.

Din păcate însă, în momentul în care a auzit cât de mult durează cursurile, acesta a fost dezamăgit. El ar fi nevoit să studieze câțiva ani până când ar putea profesa așa cum își dorește.

Cât durează cursurile, de fapt

Inițial, Gabi Tamaș a vrut să se apuce de cursuri înainte de Asia Express, însă perioada s-ar fi suprapus. Astfel, acesta a decis să mai amâne momentul. Ulterior însă, făcând mai multe investigații și-a dat seama cât de mult ar dura acest proces.

Mai exact, fostul internațional a dezvăluit că ar dura cam cinci ani de zile să facă cursurile, iar mai apoi alți câțiva ani pentru perfecționare. Auzind aceste lucruri, noua meserie nu a mai părut atât de tentantă pentru el.

„Înainte să fac cursurile de director sportiv, am vrut să mă bag la cursul cumulat A+B, care se face anul ăsta, dar era fix când trebuia să mă duc la Asia Express. (Te duci și tu la Chișinău) Nu vreau să mă duc la Chișinău, ci la noi în țară, că de-asta avem o federație.

(Ai de gând să faci cursul de antrenori?) Dacă nu se mai fac cumulate, A cu B, îmi este foarte greu. Durează cam cinci ani de zile A+B, după care încă doi-trei ani Pro-ul. Durează cam mult”, a declarat Gabriel Tamaș pentru GSP.

Fostul internațional a vrut să renunțe la funcția de la echipa din Chiajna

Printre altele, el a mai dezvăluit și faptul că de-a lungul timpului a încercat de mai multe ori să renunțe la funcția pe care o ocupă la echipa din Chiajna. Din păcate însă nu a reușit acest lucru.

Mai exact, Gabi Tamaș povestește că și-a depus demisia de două ori, dar niciodată nu i-a fost acceptată. Drept urmare, acesta a continuat să dețină această funcție, fără să caute alternative.

Provocarea Asia Express i-a prins însă destul de bine. El și Dan Alexa nu doar că au schimbat peisajul o bună perioadă de timp, dar au reușit să revină acasă și cu premiul cel mare. Iar satisfacția a fost una pe măsură, după cum povesteau chiar cei doi după anunțul victoriei.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
