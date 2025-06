Dezvăluiri șocante despre concedierea Mihaelei Tatu de la Antena 1: „După două săptămâni au dispărut producătorii, apoi am dispărut și eu”

Mihaela Tatu a vorbit despre despărțirea de Antena 1, produsă în urmă cu fix două luni, pe 5 aprilie 2025, după nici măcar o lună în care a fost pe sticlă.

Mihaela Tatu, dezvăluiri despre concedierea de la Antena 1. Cine a plecat înaintea ei, în mare secret

a fost invitată în podcastul lui Teo Trandafir, unde a dezvăluit că datorită experienței sale vaste în media nu a suferit atât de mult pe cât ar fi crezut unii după ce a fost trimisă la plimbare de conducerea Antenelor. Prezentatoarea a fost cooptată de Antena 1 , un format în care se dezbăteau teme sociale majore, dar care n-a fost bine primit de public. Audiențele slabe au dus, în cele din urmă, la scoaterea emisiunii de pe post.

Mihaela Tatu a avut foarte mare încredere în proiectul pe care îl avea pe mână, mai ales că ea colabora cu producătorii cu care lucra la PRO TV, pe vremuri. Primul semnal că trenul nu ajungea în gara potrivită a fost renunțarea la cei doi producători. Așadar, înainte ca Mihaela să fie zburată de pe post, i-a fost luată echipa cu care încerca să construiască un show promițător. Primii care au plecat au fost producătorii Andreea Oagănă și Claudiu Oprea, prieteni vechi de-ai realizatoarei tv.

Un alt lucru de-a dreptul incredibil pe care Tatu i l-a confesat lui Teo este că echipa cu care lucra, după debarcarea celor doi producători, a aflat din ziare că lunea nu va mai fi ea în platou, ci Mirela Vaida. Mihaela Tatu a mai spus că prietenele ei de la Oradea au venit repede la București, gândindu-se că ar putea suferi din cauza demiterii sale. Colac peste pupăză, la câteva zile după ce a fost dată afară venea și ziua ei de naștere, pe 7 aprilie mai precis.

„Am respirat ușurată pentru că am plecat de la Antenă”

„Toată povestea s-a întâmplat pe 5, vineri seara, m-au anunțat că nu colaborăm, nu merge, ar fi bine să ne despărțim, ok, ne despărțim. Asta a fost vineri, iar sâmbătă dimineața fetele de la Oradea au venit la mine, au fost toate patru, ne-am aranjat părul, ne-am bibilit, ca să nu mă lase singure, pentru că pe 7 e ziua mea și eu primisem toată chestia… Eram în București singură. Și au venit fetele de la Oradea.

Am respirat ușurată pentru că am plecat de la Antenă și m-am bucurat foarte mult că au venit (n. red.: prietenele ei). Au venit pentru că ele credeau că sunt vulnerabilă. Eram cu Terra aici. Am prieteni aici. Eu în București mi-am menținut relații de prietenie, însă, gândind că este ziua mea au zis să nu mă lase singură de ziua mea. Oameni există dacă vrei să construiești relații. Cei care se aruncă în acest spațiu abstract al online-ului trăiesc iluzii. Ăla care îți vorbește nu știi dacă e ăla care îți vorbește. Să trăiești într-o societate, într-o comunitate…

Echipa ei a fost dată afară după două săptămâni, apoi a urmat ea: „Important e să știi că nu ești doar un pion”

M-au sunat doi colegi de la Antenă după ce am plecat. Altceva am observat, când am început să fac emisiunea de la Antenă… Sunau telefoanele. Da, m-au sunat două fete. Nimeni n-a știut nimic. Mulți au aflat luni dimineața când au trebuit să facă cu altcineva emisiunea. După ce au citit în ziare, atunci au aflat. M-au sunat, mi-au zis și succes, și felicitări. Eu la Antenă am avut echipa de la PRO. Am avut-o pe Andreea Oagănă și pe Claudiu Oprea. Ei mi-au fost producători în primul format. După două săptămâni au dispărut ei și după aceea au schimbat formatul am dispărut și eu.

A plecat întâi echipa. Sunt niște manageri care au hotărât în curtea lor… Fiecare face ce vrea acasă la el, da. Important e să ai așezarea interioară în care să știi că nu ești doar un pion, ci o regină în lumea ta și că cineva are o colaborare”, a dezvăluit Mihaela Tatu în

Mihaela Tatu, lecții de viață de la fiica ei: „Nu există compromis. Există concesii”

În continuare, Mihaela Tatu i-a mărturisit lui Teo cine a învățat-o să se pună pe primul loc și să se considere importantă, să își impună punctul de vedere, să nu se lase călcată în picioare. Fiica ei, Ioana, stabilită în Germania, i-a oferit adevărate lecții de viață mamei sale.

„Știi cine m-a învățat asta? Fiică-mea. 40 a împlinit în 23 februarie. E așa de frumoasă. O văd de câte ori pot. Anul ăsta am văzut-o de două ori, acum la sfârșitul lui iulie va veni din nou. Nu s-a măritat, a terminat a treia facultate. Mama mi-a zis așa: nu întorci vorba autorităților, pentru că pe vremea era partidul, șeful și nici oamenilor în vârstă. Eu n-am stat bine la întors vorba, până la un moment dat, când mi-am dat seama că mi-e periclitată starea de sănătate.

Pentru că tot strâng, tot acumulez, ba niște pietre la fiere și acum m-am relaxat. Nu mai contează nimic și nimeni, doar eu. Eu contez în raport cu tot ce mă înconjoară. Știi ce nu fac? Nu există compromis. Există concesii. Nu e tot aia. Dacă eu mă mărit cu tine și nu ești fumător și te apuci după vreo zece ani, fac o concesie. Asta e, nu poți și nu poți, dar spală-te un pic mai mult pe dinți că n-am chef să dorm singură și te suport”, a completat Mihaela Tatu.