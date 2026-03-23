Sport

La două luni după ce a revenit în fotbalul românesc, Florin Gardoș a răbufnit: „Știu că poate părea penibil”

Florin Gardoș a reacționat dur după eșecul cu FC Voluntari și a acuzat arbitrajul. Ce l-a deranjat pe managerul general al clubului. „Știu că poate părea penibil”.
Alex Bodnariu
23.03.2026 | 21:30
ULTIMA ORĂ
ADVERTISEMENT

Florin Gardoș (37 de ani), managerul general al celor de la Chindia Târgoviște, a ieșit la atac după decizia de neînțeles luată de arbitrul Andrei Moroiță în meciul pe care echipa sa l-a pierdut categoric, cu scorul de 1-5, în fața celor de la FC Voluntari. Fostul fundaș al echipei naționale este de părere că centralul s-a păcălit serios și vorbește despre faptul că, în ultimele partide, formația dâmbovițeană a fost clar dezavantajată de arbitraj.

Decizie de neînțeles în Voluntari – Chindia Târgoviște. Andrei Moroiță a dat doar galben după o intrare criminală

În repriza secundă a meciului pe care Chindia l-a jucat în fața celor de la FC Voluntari, Marvin Schieb (29 de ani) a scăpat de unul singur pe un contraatac și, în încercarea de a ajunge la minge, l-a faultat serios pe portarul echipei adverse, George Isvoranu (27 de ani). Intrarea a fost una extrem de dură. Goalkeeperul a încasat un picior direct în cap.

ADVERTISEMENT

Deși portarul a rămas întins pe gazon și a avut nevoie de îngrijiri medicale, arbitrul partidei a decis să scoată din buzunar doar cartonașul galben. Centralul a considerat că faultul nu a fost unul suficient de dur și nu s-a impus eliminarea, deși pe imagini se poate vedea cum integritatea lui George Isvoranu a fost pusă serios în pericol.

Florin Gardoș, managerul celor de la Chindia Târgoviște, consideră că greșeala comisă de Andrei Moroiță este una impardonabilă. Fostul fundaș român este de părere că, fără doar și poate, se impunea cartonașul roșu. Acesta a spus câteva cuvinte și despre faptul că, în ultima perioadă, formația sa a fost evident dezavantajată de arbitraj.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Andrei Moroiță Voluntari - Chindia decizie inexplicabilă
Decizie șocantă în Liga 2 după un fault extrem de dur. Sursa Foto: Capturi Digi Sport.
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
MM Stoica l-a amenințat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB dacă...
iamsport.ro
MM Stoica l-a amenințat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB dacă îl transferă pe jucătorul care a făcut videochat cu un alt bărbat: 'Râde lumea de noi!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!