La două luni după ce a revenit în fotbalul românesc, Florin Gardoș a răbufnit: „Știu că poate părea penibil”

ADVERTISEMENT

Florin Gardoș (37 de ani), managerul general al celor de la Chindia Târgoviște, a ieșit la atac după decizia de neînțeles luată de arbitrul Andrei Moroiță în meciul pe care echipa sa l-a pierdut categoric, cu scorul de 1-5, în fața celor de la FC Voluntari. Fostul fundaș al echipei naționale este de părere că centralul s-a păcălit serios și vorbește despre faptul că, în ultimele partide, formația dâmbovițeană a fost clar dezavantajată de arbitraj.

Decizie de neînțeles în Voluntari – Chindia Târgoviște. Andrei Moroiță a dat doar galben după o intrare criminală

În repriza secundă a meciului pe care Chindia l-a jucat în fața celor de la FC Voluntari, Marvin Schieb (29 de ani) a scăpat de unul singur pe un contraatac și, în încercarea de a ajunge la minge, l-a faultat serios pe portarul echipei adverse, George Isvoranu (27 de ani). Intrarea a fost una extrem de dură. Goalkeeperul a încasat un picior direct în cap.

ADVERTISEMENT

Deși portarul a rămas întins pe gazon și a avut nevoie de îngrijiri medicale, . Centralul a considerat că faultul nu a fost unul suficient de dur și nu s-a impus eliminarea, deși pe imagini se poate vedea cum integritatea lui George Isvoranu a fost pusă serios în pericol.

Florin Gardoș a reacționat după greșeala uriașă de arbitraj din Voluntari – Chindia Târgoviște 5-1

e, consideră că greșeala comisă de Andrei Moroiță este una impardonabilă. Fostul fundaș român este de părere că, fără doar și poate, se impunea cartonașul roșu. Acesta a spus câteva cuvinte și despre faptul că, în ultima perioadă, formația sa a fost evident dezavantajată de arbitraj.

ADVERTISEMENT

„Știu că poate părea penibil să aduc în discuție arbitrajul după un 5-1, însă în 4 din cele 5 meciuri de când sunt la Chindia au existat decizii ale arbitrilor pe care, sincer, nu le pot înțelege. Pe lângă acel galben, avem un penalty acordat în minutul 51, iar contactul e în afara careului (captură în primul comentariu). Uluitor”, a scris Florin Gardoș pe .