La două zile după ce s-a căsătorit cu Anca Surdu, Denis Alibec are oferta pe masă: „Sperăm să primim un răspuns pozitiv”

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Denis Alibec (35 de ani) a evoluat în prima jumătate a sezonului trecut pentru FCSB, iar mai apoi s-a întors acasă, la Constanța, unde a jucat pentru Farul. Formația de la malul Mării Negre a scăpat in extremis de retrogradare, după ce a trecut în baraj de Chindia Târgoviște. Contractul veteranului „marinarilor” expiră în această vară, însă clubul i-a oferit prelungirea.

Farul i-a pus contractul pe masă lui Denis Alibec

Denis Alibec a avut două dintre cele mai bune sezoane ale carierei alături de Farul Constanța și este locul unde s-a simțit cel mai bine. După un prim sezon pentru „marinari”, atacantul cu 45 de selecții la naționala României a prins un transfer în Qatar, iar după ce a retrogradat cu echipa de acolo a revenit la Constanța.

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Veteranul echipei a făcut un nou sezon bun, cu 9 goluri și 10 pase decisive, iar acest lucru i-a atras interesul lui Gigi Becali. iar Alibec a bifat doar 7 meciuri în campionat și nu a avut nicio contribuție decisivă. Pentru a doua parte a sezonului, el a revenit din nou la Farul, unde a avut 7 goluri și 2 assisturi în 15 meciuri. Contractul său a expirat la finalul acestei stagiuni, însă constănțenii i-au pus deja o ofertă de prelungire pe masă, iar atacantul ar putea colabora cu Ioan Ovidiu Sabău din stagiunea următoare.

„Urmează să discutăm. I-am făcut o ofertă și urmează să discutăm în zilele următoare. A avut un eveniment plăcut în viața sa. Vineri o să ne întâlnim la Constanța, alături de domnul Sabău, și o să avem o discuție. Este copilul Constanței și este clar că îl vrem în continuare la echipă. Avem și noi limitele noastre bugetare și trebuie cumva să reușim să-l convingem. Oferta a fost transmisă și sperăm ca răspunsul să fie pozitiv”, a declarat Zoltan Iașko, pentru

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