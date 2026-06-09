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La două zile după ce s-a căsătorit cu Anca Surdu, Denis Alibec are oferta pe masă: „Sperăm să primim un răspuns pozitiv”

Ajuns la 35 de ani, Denis Alibec ar putea să renunțe în curând la cariera de fotbalist și să-și dedice timpul familiei sale. Momentan, internaționalul român are o ofertă pe masă, iar clubul așteaptă răspunsul său
Ciprian Păvăleanu
09.06.2026 | 18:18
La doua zile dupa ce sa casatorit cu Anca Surdu Denis Alibec are oferta pe masa Speram sa primim un raspuns pozitiv
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Lui Denis Alibec i-a fost propusă prelungirea contractului cu Farul. Foto: Sportpictures.eu
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Denis Alibec (35 de ani) a evoluat în prima jumătate a sezonului trecut pentru FCSB, iar mai apoi s-a întors acasă, la Constanța, unde a jucat pentru Farul. Formația de la malul Mării Negre a scăpat in extremis de retrogradare, după ce a trecut în baraj de Chindia Târgoviște. Contractul veteranului „marinarilor” expiră în această vară, însă clubul i-a oferit prelungirea.

Farul i-a pus contractul pe masă lui Denis Alibec

Denis Alibec a avut două dintre cele mai bune sezoane ale carierei alături de Farul Constanța și este locul unde s-a simțit cel mai bine. După un prim sezon pentru „marinari”, atacantul cu 45 de selecții la naționala României a prins un transfer în Qatar, iar după ce a retrogradat cu echipa de acolo a revenit la Constanța.

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Veteranul echipei a făcut un nou sezon bun, cu 9 goluri și 10 pase decisive, iar acest lucru i-a atras interesul lui Gigi Becali. Revenirea în tricoul roș-albastru nu a fost una reușită, iar Alibec a bifat doar 7 meciuri în campionat și nu a avut nicio contribuție decisivă. Pentru a doua parte a sezonului, el a revenit din nou la Farul, unde a avut 7 goluri și 2 assisturi în 15 meciuri. Contractul său a expirat la finalul acestei stagiuni, însă constănțenii i-au pus deja o ofertă de prelungire pe masă, iar atacantul ar putea colabora cu Ioan Ovidiu Sabău din stagiunea următoare.

„Urmează să discutăm. I-am făcut o ofertă și urmează să discutăm în zilele următoare. A avut un eveniment plăcut în viața sa. Vineri o să ne întâlnim la Constanța, alături de domnul Sabău, și o să avem o discuție. Este copilul Constanței și este clar că îl vrem în continuare la echipă. Avem și noi limitele noastre bugetare și trebuie cumva să reușim să-l convingem. Oferta a fost transmisă și sperăm ca răspunsul să fie pozitiv”, a declarat Zoltan Iașko, pentru digisport.ro.

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Denis Alibec și-a unit destinul cu cel al Ancăi Surdu în acest weekend

Imediat după finalul sezonului, mai mulți fotbaliști români au fugit direct la Starea Civilă, iar unii dintre ei, precum Tiberiu Căpușă sau Alex Pop, au avut nunta programată chiar în timpul barajelor, ceea ce a făcut ca ambii să absenteze de la FC Hermannstadt, respectiv Dinamo.

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Duminică, 7 iunie, nu mai puțin de trei fotbaliști români s-au căsătorit cu iubitele lor. După Ștefan Târnovanu și Dennis Man, Denis Alibec a mers și el la altar alături de Anca Surdu, fosta gimnastă, alături de care urmează să aibă și o fetiță.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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