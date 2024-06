La Euro 2024 ca în finala Champions League: naționala se antrenează cu metodele geniului de la Real Madrid! Exclusiv

În fotbalul internațional nu există timp suficient pentru ca un preparator fizic să influențeze o echipă așa cum o poate face la club, dar tot contează calitatea acestor specialiști și fiecare federație și fiecare selecționer caută să-i angajeze pe cei mai buni pe care și-i poate permite. FRF nu și-a permis să-l angajeze full-time pe favoritul lui Edi Iordănescu.

Cristian Dragotă pregătește și naționala pentru Euro 2024, și pe CFR pentru grupele Conference League

. Jobul lui full-time e la CFR Cluj, la națională se prezintă numai în momentele în care există ”ferestre internaționale”, perioade cu meciuri ale tricolorilor. Perioada aceasta dinaintea Euro 2024 e o excepție.

Naționala a beneficiat de o vreme pentru pregătirea turneului final, , a jucat două amicale, , iar de luni se antrenează în Germania, în Wurzburg. Dragotă are, așadar, posibilitatea să facă astfel încât munca lui să conteze mai mult decât contează în ”ferestrele” cu partide oficiale, atunci când fotbaliștii petrec împreună puține zile înaintea jocurilor.

Cât de mult va conta valoarea preparatorului fizic pe care Edi Iordănescu l-a adus la FRF? El are o experiență bogată deja, a contribuit la toate cele cinci titluri de campioană pe care le-a câștigat CFR Cluj în ”era Varga”, și are și un istoric important din punctul de vedere al studiilor efectuate.

I-a fost profesor geniul de la Real Madrid, un italian cu 9 finale de Champions League!

Printre profesori i-a fost și Antonio Pintus, cel mai lăudat preparator fizic din lume. Italianul lucrează la Real Madrid din vremea în care Zinedine Zidane l-a cooptat în staff-ul său. Zizou și Pintus colaboraseră și la Juventus din rolurile fotbalist-preparator. Antonio a participat, alături de echipele sale, la 9 finale de Champions League!

Dragotă a povestit recent pentru FANATIK cum a ajuns să-l cunoască: ”Pintus e un tip foarte inteligent, chiar discutam despre o pregătire pe care o făcuse cu Monaco. În momentul acela, eram în 2010, eram la cursuri în Franța. Toată lumea îl întreba pe Pintus despre informații, despre exerciții. Nu era accesul la informații atât de ușor cum este azi”.

Reacția pe care a avut-o italianul le-a spulberat elevilor ideea că antrenoratul ori pregătirea fizică pot fi realizate după niște rețete pe care le dobândești de la careva și apoi le aplici, pur și simplu: ”El ne-a dat tot ceea ce a putut să ne dea. Dar ne-a spus că important e să ne adaptăm la jucătorii pe care îi avem, că degeaba ne dă el un model de pregătire nepotrivit cu fotbaliștii pe care îi antrenăm”.

Planuri pentru viitorul de după Euro 2024: ”Dan Petrescu îl cunoaște bine pe Antonio Pintus, poate c-o să merg și eu la Real Madrid”

Antonio are 61 de ani și e un ”veteran” în meseria aceasta. Dragotă dezvăluie că italianul l-a influențat și pe cel mai bun fundaș dreapta român din istorie: ”Pintus a fost preparatorul fizic al lui Petrescu la Chelsea. Petrescu are o relație foarte bună cu el, chiar au păstrat legătura și vorbesc. Am vrut să merg la Real Madrid ca să-i văd antrenamentele, să mai discut cu el, doar că aș avea nevoie de o săptămână și nu am reușit deloc să îmi fac timp. El insista mereu că un preparator fizic trebuie să se adapteze la jucători, la condiții, ne spunea că aceasta e o calitate esențială. În vremea aceea avea școala italiană, probabil că între timp și-a mai schimnat stilul după ce a lucrat și în Anglia, și în Franța”.

Stilul italian provine chiar de la începuturile acestei meserii. Cristi Dragotă relatează despre un ”pionier” care l-a învățat pe Pintus, care avea să-l învețe după aceea pe el: ”Mentorul lui era Claudio Gaudino, pe care l-am avut de asemenea profesor. Am fost singurul român de la cursuri. Punctul de bază al acestei școli era în Lyon, dar mai existau cursuri și în Torino, în Lausanne. Mergeam timp de o săptămână în câte unul dintre aceste orașe pentru seminarii. Gaudino, mentorul lui Pintus, a fost primul preparator atletic din fotbalul italian”.

9 finale de Champions League au disputat echipele lui Antonio Pintus: el a avut trei cu Juventus, una cu AS Monaco și cinci cu Real Madrid

6 titluri de campion al României a câștigat Cristian Dragotă ca preparator fizic. La primul titlu, românul era asistent al preparatorului principal, italianul Paolo Potocnik, la următoarele cinci trofee el a fost titularul