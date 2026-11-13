„La FCSB sunt doi patroni!” Meme Stoica dezvăluie cui îi aparține, de fapt, afirmația: “E un impostor! I-am spus lui Gigi Becali”

„La FCSB sunt doi patroni!” este afirmația care a stârnit valuri în ultimele zile. În direct la FANATIK, Mihai Stoica, plecat recent de la echipa roș-albastră, a dezvăluit cine este autorul acestor cuvinte. Despre acest personaj, cu care Gigi Becali (68 de ani) a decis să colaboreze pentru găsirea de fotbaliști, Meme are o părere deloc bună.
Au curs valuri de declarații în ultimele zile și săptămâni, în cele premergătoare plecării lui Mihai Stoica de la FCSB. În spațiul public a apărut expresia „La FCSB sunt doi patroni”. Gigi Becali a afirmat, public, că Reghecampf i-ar fi spus acele cuvinte. În emisiunea „MM la FANATIK”, Mihai Stoica a ținut să clarifice cum stau, de fapt, lucrurile.
În realitate, dezvăluie Meme, această afirmație îi aparține lui Bogdan Costicea, cel despre care FANATIK a scris în exclusivitate că a fost însărcinat de Gigi Becali să se ocupe de aducerea unor noi jucători la FCSB. „(n.r. Care e adevărul legat de afirmația ‘sunt doi patroni la FCSB, unul e Meme, unul Gigi Becali?) Formularea aceasta îi aparține lui (Bogdan) Costicea, care i-a spus lui Marius Ianuli (n.r. Team Manager FCSB), în timpul unui antrenament, la gard: ‘Clubul ăsta are doi patroni!’. (n.r. Gigi Becali a povestit că i-a zis Reghe) Încă o dată: formularea îi aparține lui Costicea, care i-a spus lui Ianuli, acum două săptămâni!”.
Într-o perioadă în care are mari probleme în întrecerile interne, în special în SuperLiga, Gigi Becali a anunțat că va colabora, pentru aducerea de noi jucători, cu Bogdan Costicea. Acesta este un mai vechi colaborator al celor de la FCSB. A mai lucrat în România cu CFR Cluj și FC Voluntari, fiind specializat în scouting și identificarea talentelor din România și Africa.
În cadrul ediției speciale „MM la FANATIK”, Mihai Stoica a fost întrebat direct despre acest nou personaj care va activa la gruparea roș-albastră. „(n.r. Cine este și cum a apărut în poză Bogdan Costicea?) A explicat Gigi (Becali). E un copil pe care vrea să-l ajute, pe care-l știe de mic. E pasionat, îi place să se ocupe. Nu știu cât de priceput e, că n-am apucat să lucrez cu el”, spune Meme. Gigi Becali a spus, recent, că Meme ar fi afirmat că Bogdan Costicea nu are ce să caute la FCSB. La FANATIK, Stoica a lămurit lucrurile. A negat că ar fi spus așa ceva, însă, în același timp, a recunoscut că l-a numit impostor pe Costicea.
„În acest caz, Gigi a zis o chestie care nu e chiar așa. Eu nu i-am spus lui Gigi: ‘Costicea n-are ce să caute!’. I-am spus doar că eu cred că este un impostor’. De ce? Pentru că așa l-am perceput eu. Îmi era foarte greu să stau cu el de vorbă. Dar asta nu înseamnă că i-am spus lui Gigi: ‘N-are ce să caute’, pentru că nu pot eu să-i spun lui Gigi: ‘La clubul tău n-are ce să caute ăsta’. Niciodată nu s-a întâmplat până acum ca Gigi să mă oblige să lucrez cu o persoană cu care știe că nu vreau să lucrez, asta e foarte adevărat (…) Nu am fost apropiat de el. Pentru că nu pot”, dezvăluie Stoica.
Cu această ocazie, Mihai Stoica a dezvăluit ce conflict a avut în trecut cu Bogdan Costicea. Mărul discordiei a fost reprezentat de doi jucători de la academia FCSB. „Am avut o divergență când era pe la Academie, o chestie în contradictoriu cu el. Poate că mă înșel eu și omul chiar se pricepe, dar atunci a făcut o greșeală. Era vorba de doi jucători, Pantea și încă unul care am mai spus-o, 24 de ani are acum, e pompier de vreo patru ani. Încerca cumva și atunci la Gigi: ‘Nu, e mai bun jucător ăsta, eu știu mai bine că e din Academie, e mai bun decât ăsta, e mai bun David decât Pantea’. Bă, nu e mai bun că eu hotărăsc care e mai bun din Academie pentru prima echipă, că eu știu ce cer de la jucătorii de la Academie, că tu n-ai de unde să știi care sunt cerințele primei echipe”.
Meme mai spune despre Costicea că, în trecut, a inventat o poveste legată de deplasările sale. S-a lăudat că a făcut 120 de mii de kilometri, când realitatea era cu totul alta. „Când a plecat de la club am văzut că-și compusese o poveste, că a făcut într-un an 120 de mii de kilometri să vadă jucători, iar el avea mașină de la club și în cinci ani a făcut 70 de mii. Așa că...”, adaugă Stoica.