La fix 15 ani de la dezafilierea FC U Craiova, Adrian Mititelu anunţă revenirea echipei! În ce ligă va juca şi cine e noul antrenor

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Adrian Mititelu vrea să mai renască o dată ca „Pasărea Phoenix” cu FC U Craiova 1948. Gruparea din Bănie tocmai și-a anunțat revenirea în fotbalul românesc într-o manieră extrem de spectaculoasă. Oltenii vor avea însă de tras pentru a se întoarce în elită, deoarece vor evolua într-unul din eșaloanele inferioare.

Craiova lui Adrian Mititelu se întoarce în fotbalul românesc

. Vor avea din nou echipă în fotbalul românesc. Clubul lui Adrian Mititelu a decis să o ia de la capăt, din Liga 4, și să revină acolo unde juca până în urmă cu numai doi ani. FC U Craiova 1948 a anunțat prin intermediul rețelelor de socializarea că e gata pentru sezonul 2026-2027 și a oferit detalii despre cum se va desfășura toată activitatea.

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„Echipa va fi pregatita de Costel Dumitrașcu, care va ocupa functia de antrenor principal. El provine de la centrul de copii si juniori ai FCU. In prezent,lotul are 23 de jucatori, urmand ss fie definitivat in cel mai scurt timp. Antrenamentele si meciurile ofiviale pe care le vor juca acasa vor avea loc la baza de pregatire FCU Football Park – Tărâmul Leilor”, a transmis FC U Craiova 1948, pe pagina oficială de Facebook.

Cum a ajuns FC U Craiova 1948 să joace în Liga 4

Puține formații din fotbalul românesc au avut parte de o prăbușire atât de abruptă precum FC U Craiova 1948. În sezonul 2023-2024, clubul patronat de Adrian Mititelu încă se afla în Liga 1 și a bătut la porțile play-off-ului. Oltenii au pierdut in extremis calificarea în top 6 și au ajuns să retrogradeze direct, în ultima etapă, după o înfrângere cu Hermannstadt, scor 1-3.

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Astăzi, gruparea din Bănie a dispărut din primele trei eșaloane și trebuie să o ia de la capăt din Liga 4, după o serie de probleme administrative și financiare care au dus la acest declin. În sezonul 2024-2025, echipa patronată de Adrian Mititelu a evoluat în Liga 2, după care, în stagiunea 2025-2026, Apoi, FC U Craiova 1948 a fost retrogradată în Liga 3, dar sancțiunile dictate pentru neplata obligațiilor au făcut imposibilă continuarea activității la nivel național, iar echipa a fost nevoită să renunțe la participarea în competițiile organizate de FRF.

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Astfel, singura variantă pentru reconstruirea proiectului de la FC U Craiova 1948 este restartul de la nivel județean. Echipa pregătită de Costel Dumitrașcu va începe noul drum din Liga 4 din județul Dolj. Situația în care au ajuns oltenii pare halucinantă, având în vedere că, în urmă cu puțin timp puneau probleme mari granzilor din SuperLiga. Ba, mai mult, în sezonul 2022-2023, FC U Craiova a jucat finala barajului de Conference League, cu CFR Cluj, pe care a pierdut-o însă cu 0-1.

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