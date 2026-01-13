Sport

La Hamburg, ca pe Arena Națională! Meciul a fost amânat în ultimul moment din cauza acoperișului

Meciul din Bundesliga dintre Hamburg și Bayer Leverkusen a fost amânat cu doar câteva ore înainte de start. Este al treilea duel din campionatul german care se amână în ultimele zile.
Bogdan Mariș
14.01.2026 | 00:35
Partida dintre Hamburg și Bayer Leverkusen a fost amânată din cauza unor probleme la acoperișul arenei. FOTO: X
Hamburg și Bayer Leverkusen urmau să se întâlnească marți seară, de la ora 21:30, în cadrul etapei cu numărul 17 din Bundesliga, rundă programată la mijlocul acestei săptămâni. Din nefericire, duelul a fost amânat, decizia fiind luată cu doar câteva ore înainte de startul jocului.

Meciul Hamburg – Bayer Leverkusen, amânat cu mai puțin de 3 ore înainte de start. Ce s-a întâmplat, de fapt

Meciul dintre Hamburg și Bayer Leverkusen era programat marți, de la ora locală 20:30, însă în jurul orei 18:00, cele două cluburi și liga au anunțat că partida a fost amânată din cauza condițiilor meteo, care au afectat acoperișul arenei Volksparkstadion. „Meciul din Bundesliga dintre Hamburg și Bayer Leverkusen – programat pentru marți, 13 ianuarie – a fost amânat din cauza riscurilor structurale la acoperișul Volksparkstadion, cauzate de condițiile meteo.

Condițiile de iarnă au dus la închiderea stadionului din motive de siguranță. O decizie privind data la care se va disputa meciul va fi luată cât mai curând posibil”, se arată în comunicatul transmis pe site-ul oficial al Bundesligii. Conform clubului Hamburg, apa topită s-a acumulat sub zăpadă pe membrana acoperișului, iar inginerul chemat la fața locului pentru a analiza situația a decis că există un risc, ceea ce a dus la amânarea partidei.

Problemele cu acoperișul sunt familiare și fanilor din România, ținând cont de situația de la Arena Națională. Autoritățile susțin că acoperișul stadionului este funcțional, însă acesta nu a mai fost folosit din 2020, deși Primăria Capitalei a achitat în ultimii ani peste 350.000 de euro pentru mentenanță.

Trei meciuri din Bundesliga, amânate în ultimele zile din cauza condițiilor meteo

Partida dintre Hamburg și Bayer Leverkusen este a treia din ultimele zile care a fost amânată din cauza vremii nefavorabile. Două dueluri din etapa 16, disputată în weekend-ul trecut, nu s-au putut juca: Werder Bremen – Hoffenheim și St. Pauli – RB Leipzig.

Dacă aceste întâlniri au fost deja reprogramate, urmând a se juca pe 27 ianuarie, duelul dintre Hamburg și Leverkusen nu se va disputa în această lună. Gruparea antrenată de Kasper Hjulmand joacă din 3 în 3 zile până în februarie, deoarece este implicată atât în UEFA Champions League, unde ocupă locul 20 după 6 etape, cât și în Cupa Germaniei.

Cum arată clasamentul din Bundesliga

Campioana Bayern Munchen se îndreaptă cu pași repezi spre un nou titlu în Bundesliga. Gruparea antrenată de Vincent Kompany, care va evolua miercuri seară pe terenul celor de la FC Koln, are un avantaj de 8 puncte față de principala contracandidată, Borussia Dortmund, care a evoluat deja în această rundă.

Clasament Bundesliga
Clasamentul din Bundesliga după primele partide din etapa 17. FOTO: Flashscore
