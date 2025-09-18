La handbal, ca în SuperLiga! Propunere revoluţionară discutată de FRH: creşterea numărului de echipe şi sistem cu play-off şi play-out. Exclusiv

Actualul sezon handbalistic este unul „guvernat” de probleme financiare, care au forţat şi alte două din Liga Florilor să se retragă de pe prima scenă înainte de start.

La handbal, ca în SuperLiga! Propunere revoluţionară discutată de FRH: sistem cu play-off şi play-out

Ca un astfel de scenariu să nu mai aibă loc, în Consiliul de Administraţie al FRH se discută deja despre modul de desfăşurare a campionatului viitor. Au fost luate în calcul mai multe propuneri, inclusiv o schimbare revoluţionară.

Din informaţiile FANATIK, pe tapet există posibilitatea ca Liga Florilor şi Liga Zimbrilor să se dispute în continuare cu câte 14 echipe, în sistem tur-retur. Asta ar însemna ca locurile vacante să fie ocupate în vară de mai multe echipe venite din Divizia A (al doilea eşalon).

Însă, pe masa Consiliului FRH a ajuns şi o iniţiativă curajoasă, de a avea câte 16 echipe (atât la masculin, cât şi la feminin). Cele 16 echipe ar urma să fie împărţite în două grupe de câte opt echipe, care să joace tur-retur.

Format mai dinamic, mai multe derby-uri! Care e marea problemă

La finalul sezonului regulat, primele patru clasate din fiecare grupă ar urma să se califice în play-off şi să se lupte pentru cupele europene, în timp ce ultimele opt s-ar bate în play-out pentru evitarea retrogradării.

Şi sunt mult voci care ar agrea o astfel de variantă, în condiţiile în care asta ar însemna mai multe meciuri tari între echipele care se bat la titlu şi cupele europene, iar formaţiile cu mai puţine pretenţii s-ar bate la evitarea retrogradării.

Cu siguranţă un astfel de format ar fi unul dinamic, dar marea problemă este legată de echipe. Liga Florilor funcţionează acum cu 12 echipe în loc de 14, iar Liga Zimbrilor cu 11. Ar însemna ca din Divizia A să vină patru, respectiv cinci echipe.

Iniţiatorii acestor schimbări susţin că în cazul în care nu retrogradează nimeni în acest sezon şi barajul este desfiinţat, Liga Florilor şi Liga Zimbrilor ar putea ajunge la un număr de 16 echipe, care să permită schimbarea formatului.

Nu retrogradează nimeni direct în acest sezon!

Rămâne însă o iniţiativă cu un mare semn de întrebare, având în vedere , în care nu mai puţin de cinci echipe n-au putut lua startul în acest sezon: CSM Odorhei, CSM Bacău și CSM Focșani (masculin), respectiv CSJ Prahova și Știința București (feminin).

Şi dacă se va păstra formatul actual, tot nu va retrograda direct nicio echipă la finalul actualului sezon. Din Liga Florilor ultimele două clasate merg la baraj, în timp ce în Liga Zimbrilor doar ultima clasată va merge în turneul de baraj.