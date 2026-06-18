La împlinirea vârstei de 40 de ani, Jelena a avut parte de o surpriză uriașă. Ce cadou neașteptat i-a făcut Novak Djokovic

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S-au cunoscut în liceu și au împreună doi copii. Novak Djokovic și Jelena au o relație sentimentală specială, dovadă că la împlinirea vârstei de 40 de ani partenera tenismenului sârb a avut parte de o surpriză uriașă.

Cadou special de la Novak Djokovic pentru Jelena

Novak Djokovic (39 ani) este unul dintre cei mai cunoscuți jucători de tenis, cu o avere netă estimată la 260 de milioane de dolari. Sârbul deține în palmaresul personal 101 de titluri ATP la simplu, dar este pe care le deține. Ion Țiriac a depășit nume importante din tenis.

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Fostul număr 1 mondial este strâns legat de miliardar, jucând de multe ori în turneul din Spania deținut în trecut de acesta. În 2026 Vestea tristă nu a fost deloc pe placul fanilor săi care se așteptau să-l vadă cum evoluează. În schimb, tenismenul a decis că sănătatea este esențială.

Un alt lucru care se găsește pe primele locuri în viața sa este familia. Sârbul formează un cuplu cu Jelena de peste 20 de ani, puțini știind că este mai mic decât mama copiilor săi cu câteva luni. Acest aspect a ieșit în evidență odată cu ziua de naștere a frumoasei șatene care se ocupă de fundația ce poartă numele sportivului.

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La împlinirea a 40 de ani femeia a avut parte de un moment special. Novak Djokovic și-a dorit să o răsfețe cu un spectacol cu drone care s-a desfășurat după lăsarea întunericului. Mesajele inedite de pe cer, toate în limba sârbă, au emoționat-o pe soția sa. Urarea de „La mulți ani!” s-a dovedit a fi una extrem de specială.

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„Dragilor, sunteți o gură de aer proaspăt. Atât de autentici și veseli. Vă trimit multă dragoste din Londra”, „Ești frumoasă! Fie ca el să fie fericit, cel mai fericit!”, „Așa de frumos. Noul deceniu începe în cel mai bun mod posibil”, „Asta e IUBIRE pură! Toate cele bune, Jelena”.

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„Uau, atât de frumos. Dragostea plutește în aer peste tot. La mulți ani, dragă Jelena! Aceștia sunt cei mai buni ani care vor veni #40” sau „Un cuplu puternic și o familie minunată”, sunt o mică parte dintre comentariile primite de Novak Djokovic, pe contul personal de Instagram.

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Novak Djokovic și Jelena, o relație de peste 20 de ani

Renumitul jucător de tenis și soția sa, Jelena, trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste. Jelena este femeia care i-a dăruit lui Novak Djokovic doi copii, o fată și un băiat. Familia lor este una solidă, femeia fiind cea mai mare susținătoare a tenismenului cu toate că nu ia parte la toate turneele acestuia.

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„Am trăit alături de el o poveste extraordinară. Și nu mi-aș fi putut imagina vreodată că aceasta va fi povestea pe care o vom trăi, pentru că era un vis imposibil să realizeze ceea ce își imagina el când era copil. Și au fost foarte puțini oameni care l-au ajutat. Știu cât de greu este să reușești.

Unii oameni ar spune că succesul vine peste noapte, dar viața lui nu a fost ușoară. Călătoresc mai puțin din cauza copiilor.. Acum el alege turneele potrivite unde să meargă. Nu este treaba mea. El va face ceea ce vrea atâta timp cât vrea. Eu îl susțin. Iar copiilor le place ceea ce face și sunt foarte mândri de el.

De fapt, dacă îl putem ajuta să rămână mai mult în tenis, o vom face”, a declarat Jelena Djokovic, într-un interviu acordat jurnalistului Sebastian Torok, pentru cotidianul argentinian . Femeia are o diplomă în administrarea afacerilor pe care a obținut-o la Universitatea Bocconi din Milano.

După absolvire, a început să lucreze pentru o companie petrolieră. Între timp sârbul și-a construit o carieră solidă, Jelena lucrând în cea mai mare parte a timpului. La începutul relației amoroase se vedeau de câteva ori pe an, dar de ceva vreme partenera lui Novak Djokovic a decis să se ocupe de fundația tenismenului.